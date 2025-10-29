Việt Nam đăng cai FC Pro Festival 2025, chào đón huyền thoại Ricardo Kaká và Luís Figo

Tận hưởng không khí bóng đá, sánh vai cùng huyền thoại thế giới: Ricardo Kaka & Luis Figo

FC Pro Festival 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, Việt Nam, mang đến một bầu không khí lễ hội sôi động, nơi kết nối niềm đam mê thể thao điện tử và bóng đá. Đặc biệt, sự kiện chào đón 2 HUYỀN THOẠI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI Ricardo Kaka và Luis Figo, hứa hẹn mang đến một trận cầu bùng nổ, ghi dấu những khoảnh khắc khó quên trong lòng người hâm mộ.



Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7, TP.HCM).

Thời gian: 8.11.2025

Đến với sự kiện, người hâm mộ sẽ được thỏa sức thử tài với những trò chơi kỹ năng độc đáo, tận hưởng các hoạt động đậm chất bóng đá và chụp ảnh cùng cúp thật - biểu tượng của chiến thắng.

Lịch trình của giải đấu:

Giải đấu kéo dài trong 4 ngày, từ 6 - 9.11.2025 với lịch trình cụ thể như sau:

Danh sách đại diện các quốc gia tham dự

Đây không chỉ là sân chơi dành cho các VĐV chuyên nghiệp mà còn là nơi hội tụ của những Nhà sáng tạo nội dung và người chơi cộng đồng xuất sắc nhất từ các quốc gia. Trong đó, đại diện Việt Nam gồm Độ Mixi, Cris Devil Gamer, LHAT, SangJunior hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và bùng nổ, khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Vietnam KOL MixiGaming Cris Devil Gamer Pro Player SangJunior LHAT Người chơi cộng đồng Công bố sau Korea KOL Admiral GookHoHyeong Pro Player Công bố sau Công bố sau Người chơi cộng đồng Nova Thailand KOL KookNR JameSlick Pro Player Michael04 JiffyJay Người chơi cộng đồng Amity China KOL ReusWoo11 FConline wakanda Pro Player Devil Marspy Người chơi cộng đồng JiaJu

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động thể thao điện tử và bóng đá đỉnh cao, sự kiện còn có sự góp mặt của cặp đôi Anh Trai - Em Xinh từng tạo nên loạt cơn sốt tại các chương trình âm nhạc đình đám. Đồng thời, họ cũng chính là tác giả của bài hát chủ đề FC Pro Festival sắp sửa được ra mắt.

Thời gian phát sóng

VÒNG ĐẤU NGÀY THI ĐẤU THỜI GIAN PHÁT SÓNG Bán kết All Star 6.11 18:00 - 21:00 Bán kết National Challenge 7.11 18:00 - 21:00 Legend Match 8.11 17:45 - 20:30 Chung kết All Star & National Challlenge 9.11 11:00 - 15:00

Nhận vé tham dự Legends Match và Chung kết giải đấu hoàn toàn miễn phí

Vé tham dự Legends Match và Chung kết giải đấu sẽ được phát hoàn toàn MIỄN PHÍ. Xem ngay thông tin bên dưới để không bỏ lỡ cơ hội này nhé:

Vé tham dự Legends Match (diễn ra vào 8.11.2025):

Thời gian phát vé: 13:00 1.11.2025.

Địa điểm: Black Kingdom - 796 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP. HCM.

LƯU Ý khi nhận vé tham dự Legends Match:

Cần mang theo mã QR và CCCD trùng với thông tin đã đăng ký trên website sự kiện: https://fcpro.fconline.garena.vn/ Mỗi mã QR được nhận 1 vé.

Vé tham dự Chung kết giải đấu FC Pro Festival 2025 (diễn ra vào 9.11.2025):

Thời gian phát vé: 13:00 2.11.2025.

Địa điểm: Black Kingdom - 796 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP. HCM.

LƯU Ý khi nhận vé tham dự Chung kết giải đấu:

Cần mang theo CCCD khi đến lấy vé. Mỗi người chỉ được nhận tối đa 2 vé.

SỐ LƯỢNG VÉ CÓ HẠN , vì vậy các bạn hãy nhanh chóng đăng ký và đến nhận đúng giờ. Và đừng quên 2 ngày phát vé có thời gian, địa điểm và yêu cầu hoàn toàn khác nhau, hãy ghi nhớ kỹ để không bỏ lỡ cơ hội này.



Tin tức nóng hổi liên quan đến FC Pro Festival 2025 sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage EA Sports FC Online Vietnam. Nhấn theo dõi ngay nhé!