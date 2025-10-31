Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Thêm cú sốc: CLB của Hoàng thân Malaysia nguy cơ bị phạt nặng vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu?

Thu Bồn
Thu Bồn
31/10/2025 10:02 GMT+7

Liên quan đến vụ bóng đá Malaysia nhập tịch cầu thủ sai quy định, CLB trong nước Johor Darul Ta'zim nhiều khả năng cũng bị liên đới, khi vi phạm điều lệ tại Cúp C1 Đông Nam Á.

Sử dụng cầu thủ nhập tịch có giấy tờ giả mạo ở Cúp C1 Đông Nam Á

ASEAN Club Championship Shopee Cup (hay còn gọi là Cúp C1 Đông Nam Á), là giải đấu quy tụ các CLB mạnh nhất ở khu vực. Ở giải đấu này, điều lệ quy định mỗi đội bóng được sử dụng tối đa 7 ngoại binh cùng lúc (trong đó có 1 ngoại binh từ châu Á) trên sân đấu. Nếu chiểu theo điều này, CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) nhiều khả năng cũng đã vi phạm điều lệ của giải đấu.

CLB Johor Darul Ta'zim do ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương (Hoàng thân) Johor làm chủ sở hữu. Tunku Ismail Sultan Ibrahim cũng được xem là người hậu thuẫn cho dự án nhập tịch các cầu thủ từ châu Âu, châu Mỹ cho bóng đá Malaysia. Ở thời điểm này, việc nhập tịch này đã bị FIFA cáo buộc là gian lận và gây rúng động khu vực. Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA và thậm chí sắp tới, đội tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nhưng câu chuyện có thể không chỉ dừng lại ở đó, khi các CLB trong nước cũng bị liên đới, đặc biệt là đội Johor Darul Ta'zim.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025 - 2026, CLB Johor Darul Ta'zim đã thi đấu 2 trận ở bảng B, lần lượt thắng Lion City Sailors 3-1, thắng Bangkok United 4-0. Ở cả hai trận đấu này, CLB Johor Darul Ta'zim đều sử dụng rất nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, bao gồm cả những cái tên nhập tịch không hợp lệ đã bị FIFA phát hiện.

Thêm cú sốc: CLB của Hoàng thân Malaysia nguy cơ bị phạt nặng vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu?- Ảnh 1.

Joao Figueiredo (14) là cầu thủ bị cáo buộc được bóng đá Malaysia nhập tịch lậu

ẢNH: NGỌC LINH

Cụ thể, trong trận thắng Lion City Sailors 3-1, CLB Johor Darul Ta'zim ra sân với đội hình xuất phát gồm 10 cầu thủ ngoại/nhập tịch gồm: thủ môn Andoni Zubiaurre (Tây Ban Nha), Jonathan Silva (Argentina), Antonio Glauder (gốc Tây Ban Nha, nhập tịch Philippines), Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha, nằm trong danh sách nhập tịch lậu của FIFA), Eddy Israfilov (gốc Tây Ban Nha), Nacho Mendez (gốc Tây Ban Nha, nhập tịch Malaysia), Hector Hevel và Joao Figueiredo (cùng nằm trong danh sách nhập tịch lậu của FIFA), Samu Castillejo (Tây Ban Nha), Jairo (Brazil).

Còn ở trận thắng Bangkok United 4-0, CLB Johor Darul Ta'zim cũng ra sân với đội hình xuất phát gồm 8 cầu thủ ngoại/nhập tịch. Trong đó, những cái tên nhận án phạt của FIFA như Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo cũng xuất hiện.

Có thể thấy, CLB Johor Darul Ta'zim có dấu hiệu đã vi phạm điều lệ về sử dụng ngoại binh của Cúp C1 Đông Nam Á. Chính vì vậy, nếu FIFA và AFC chốt án phạt cho bóng đá Malaysia, thì CLB Johor Darul Ta'zim sau đó có khả năng cũng sẽ bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cân nhắc để xử lý.

Tin liên quan

FIFA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng vụ bóng đá Malaysia nhập tịch lậu: Lại phải thấp thỏm chờ

FIFA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng vụ bóng đá Malaysia nhập tịch lậu: Lại phải thấp thỏm chờ

Tính đến 1 giờ 30 ngày 31.10 (giờ Việt Nam), FIFA chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ bê bối dùng giấy tờ giả mạo trong khâu nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai

Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Đội tuyển Malaysia FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận