Thêm cú sốc: CLB của Hoàng thân Malaysia nguy cơ bị phạt nặng vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu?

Sử dụng cầu thủ nhập tịch có giấy tờ giả mạo ở Cúp C1 Đông Nam Á

ASEAN Club Championship Shopee Cup (hay còn gọi là Cúp C1 Đông Nam Á), là giải đấu quy tụ các CLB mạnh nhất ở khu vực. Ở giải đấu này, điều lệ quy định mỗi đội bóng được sử dụng tối đa 7 ngoại binh cùng lúc (trong đó có 1 ngoại binh từ châu Á) trên sân đấu. Nếu chiểu theo điều này, CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) nhiều khả năng cũng đã vi phạm điều lệ của giải đấu.

CLB Johor Darul Ta'zim do ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương (Hoàng thân) Johor làm chủ sở hữu. Tunku Ismail Sultan Ibrahim cũng được xem là người hậu thuẫn cho dự án nhập tịch các cầu thủ từ châu Âu, châu Mỹ cho bóng đá Malaysia. Ở thời điểm này, việc nhập tịch này đã bị FIFA cáo buộc là gian lận và gây rúng động khu vực. Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA và thậm chí sắp tới, đội tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nhưng câu chuyện có thể không chỉ dừng lại ở đó, khi các CLB trong nước cũng bị liên đới, đặc biệt là đội Johor Darul Ta'zim.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025 - 2026, CLB Johor Darul Ta'zim đã thi đấu 2 trận ở bảng B, lần lượt thắng Lion City Sailors 3-1, thắng Bangkok United 4-0. Ở cả hai trận đấu này, CLB Johor Darul Ta'zim đều sử dụng rất nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, bao gồm cả những cái tên nhập tịch không hợp lệ đã bị FIFA phát hiện.

Joao Figueiredo (14) là cầu thủ bị cáo buộc được bóng đá Malaysia nhập tịch lậu ẢNH: NGỌC LINH

Cụ thể, trong trận thắng Lion City Sailors 3-1, CLB Johor Darul Ta'zim ra sân với đội hình xuất phát gồm 10 cầu thủ ngoại/nhập tịch gồm: thủ môn Andoni Zubiaurre (Tây Ban Nha), Jonathan Silva (Argentina), Antonio Glauder (gốc Tây Ban Nha, nhập tịch Philippines), Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha, nằm trong danh sách nhập tịch lậu của FIFA), Eddy Israfilov (gốc Tây Ban Nha), Nacho Mendez (gốc Tây Ban Nha, nhập tịch Malaysia), Hector Hevel và Joao Figueiredo (cùng nằm trong danh sách nhập tịch lậu của FIFA), Samu Castillejo (Tây Ban Nha), Jairo (Brazil).

Còn ở trận thắng Bangkok United 4-0, CLB Johor Darul Ta'zim cũng ra sân với đội hình xuất phát gồm 8 cầu thủ ngoại/nhập tịch. Trong đó, những cái tên nhận án phạt của FIFA như Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo cũng xuất hiện.

Có thể thấy, CLB Johor Darul Ta'zim có dấu hiệu đã vi phạm điều lệ về sử dụng ngoại binh của Cúp C1 Đông Nam Á. Chính vì vậy, nếu FIFA và AFC chốt án phạt cho bóng đá Malaysia, thì CLB Johor Darul Ta'zim sau đó có khả năng cũng sẽ bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cân nhắc để xử lý.