Lý do bất ngờ Malaysia chưa nhận kết quả kháng cáo: ‘FIFA xem xét lại bằng chứng, điều chỉnh án phạt’

Ngày 26.9, FIFA công bố án phạt nặng đối với Malaysia. FIFA cáo buộc bóng đá Malaysia đã làm giả giấy khai sinh của nhóm cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces nhằm giúp họ đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau án phạt, Phó chủ tịch Datuk Sivasundaram cho biết FAM đã gửi đơn kháng cáo đến FIFA vào ngày 15.10. Dự kiến, ngày 30.10 tổ chức này sẽ nhận được kết quả kháng cáo. Dù vậy, tính đến tối 31.10 (giờ Việt Nam), truyền thông Malaysia khẳng định FAM vẫn chưa nhận được kết quả từ FIFA.

Trang Scoop tiết lộ, sở dĩ kết quả kháng vẫn chưa được công bố đến từ việc FIFA muốn làm rõ thêm một số chi tiết về 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Ký giả Sandru Narayanan viết: “Quyết định ban đầu dự kiến được đưa ra vào khoảng 7 giờ tối (giờ Malaysia) ngày 31.10. Dù vậy, mọi thứ đã bị hoãn lại khi Ủy ban kháng cáo của FIFA quyết định đánh giá lại bằng chứng. Đồng thời, cơ quan này cũng xem xét, điều chỉnh các lệnh trừng phạt”.

FIFA muốn làm rõ một số tài liệu mà FAM đã cung cấp trong quá trình kháng cáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những người trong FAM lên tiếng

Trangcũng phỏng vấn một số nguồn tin thân cận về vấn đề này. Tất cả đều cho rằng Ủy ban kháng cáo FIFA đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc tổ tiên do FAM nộp trong quá trình kháng cáo.

“Hội đồng đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ việc này rất lớn. Vẫn còn một số điểm khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu. Mặc dù phán quyết cuối cùng có thể đi theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án là rất thấp”, trang Scoop dẫn lại lời 1 nhân vật cấp cao FAM.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận khác của trang Scoop bày tỏ: “FIFA muốn đảm bảo rằng không có bất kỳ sự sai lệch nào ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phán quyết. Họ không vội vàng. FIFA hiểu được tính nhạy cảm của vụ việc này — không chỉ đối với bóng đá Malaysia mà còn đối với cách xử lý các trường hợp nhập tịch trên toàn thế giới trong tương lai”.

FIFA muốn đánh giá kỹ để đưa ra án phạt, cảnh báo các trường hợp nhập tịch sai khác trong tương lai ẢNH: NGỌC LINH

Theo ký giả Sandru Narayanan, sự trì hoãn của FIFA có khả năng sẽ kéo dài đến 0 giờ ngày 1.11 hoặc thậm chí là đến ngày 2.11. Sau khi có kết quả, quan chức của FAM sẽ có câu trả lời đầy đủ cho giới truyền thông Malaysia về vấn đề này.

"Cuộc tranh cãi đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của FAM, dẫn đến việc đình chỉ chức vụ Tổng thư ký và mở cuộc điều tra nội bộ về quá trình nhập tịch. Nếu kháng cáo không thành công, Malaysia có thể phải đối mặt với các hành động tiếp theo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bao gồm cả việc hủy bỏ kết quả các trận đấu có sự tham gia của nhóm 7 cầu thủ trên", ký giả Sandru Narayanan kết luận.