Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’

'FAM đang bị tàn phá'

Chia sẻ với trang Detik Jogja (Malaysia), ông Datuk Yusoff Mahadi bày tỏ: "Việc giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces bị rò rỉ, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến Malaysia sốc nặng. Điều này cũng hoàn toàn tàn phá FAM, đặc biệt là khi chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả kháng cáo của FIFA”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh sự khó hiểu vì không biết vì sao giấy khai sinh ông nội Facundo Garces được tiết lộ: "Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu, và thật không công bằng khi đưa vào thời điểm này - trước khi quyết định chính thức của FIFA được công bố”.

Ông Datuk Yusoff Mahadi không hiểu vì sao giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces bị rò rỉ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chia sẻ trên của ông Datuk Yusoff Mahadi đến sau khi 3 ảnh giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garces được trang Capital de Nioticias (Argentina) đăng tải tối 30.10. Theo Capital de Nioticias, đây chính là giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernández (ông nội của Facundo) mà các quan chức FIFA thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Carlos Rogelio Fernández được sinh ra ở Argentina, có mẹ cũng là người Argentina. Chính vì thế, dòng họ của cầu thủ Facundo Garcés không liên quan gì đến Malaysia.

Trang Capital de Nioticias viết: “Sổ đăng ký chính thức nêu rõ bà Sebastiana Justa Fernández độc thân, người Argentina và cư trú tại Villa María Selva đã sinh một bé trai da trắng. Bà Sebastiana Justa Fernández đã điểm chỉ, khẳng định đây là con trai ruột của mình. Điều này xác nhận rằng mẹ của ông Fernández, tức bà cố của Facundo Garcés là người Argentina. Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garcés mà FAM đã đưa ra”.

Giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ thể hiện ông không phải người Malaysia

Facundo Garces được xác định có gốc Argentina, không liên quan gì đến Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Facundo Garcés là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.19. 6 cầu thủ còn lại gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả hồ sơ, nhằm đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Theo cập nhật mới nhất từ truyền thông Malaysia, đến chiều 31.10, FAM vẫn chưa nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA. Dự kiến, FIFA sẽ có thêm phiên điều trần với 7 cầu thủ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Sau kết luận này, nếu không hài lòng, FAM hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại lên tổ chức cao hơn là Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để được xem xét.