Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’

Văn Trình
Văn Trình
31/10/2025 16:15 GMT+7

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi cho biết các quan chức nước này đang hoang mang khi giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

'FAM đang bị tàn phá'

Chia sẻ với trang Detik Jogja (Malaysia), ông Datuk Yusoff Mahadi bày tỏ: "Việc giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces bị rò rỉ, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến Malaysia sốc nặng. Điều này cũng hoàn toàn tàn phá FAM, đặc biệt là khi chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả kháng cáo của FIFA”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh sự khó hiểu vì không biết vì sao giấy khai sinh ông nội Facundo Garces được tiết lộ: "Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu, và thật không công bằng khi đưa vào thời điểm này - trước khi quyết định chính thức của FIFA được công bố”.

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’- Ảnh 1.

Ông Datuk Yusoff Mahadi không hiểu vì sao giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces bị rò rỉ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chia sẻ trên của ông Datuk Yusoff Mahadi đến sau khi 3 ảnh giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garces được trang Capital de Nioticias (Argentina) đăng tải tối 30.10. Theo Capital de Nioticias, đây chính là giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernández (ông nội của Facundo) mà các quan chức FIFA thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Carlos Rogelio Fernández được sinh ra ở Argentina, có mẹ cũng là người Argentina. Chính vì thế, dòng họ của cầu thủ Facundo Garcés không liên quan gì đến Malaysia.

Trang Capital de Nioticias viết: “Sổ đăng ký chính thức nêu rõ bà Sebastiana Justa Fernández độc thân, người Argentina và cư trú tại Villa María Selva đã sinh một bé trai da trắng. Bà Sebastiana Justa Fernández đã điểm chỉ, khẳng định đây là con trai ruột của mình. Điều này xác nhận rằng mẹ của ông Fernández, tức bà cố của Facundo Garcés là người Argentina. Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garcés mà FAM đã đưa ra”.

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’- Ảnh 2.

Giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ thể hiện ông không phải người Malaysia

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’- Ảnh 3.

Facundo Garces được xác định có gốc Argentina, không liên quan gì đến Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Facundo Garcés là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.19. 6 cầu thủ còn lại gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả hồ sơ, nhằm đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Theo cập nhật mới nhất từ truyền thông Malaysia, đến chiều 31.10, FAM vẫn chưa nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA. Dự kiến, FIFA sẽ có thêm phiên điều trần với 7 cầu thủ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Sau kết luận này, nếu không hài lòng, FAM hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại lên tổ chức cao hơn là Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để được xem xét.

Tin liên quan

Son Heung-min tạo cuộc đua nóng với Messi tại bóng đá Mỹ

Son Heung-min tạo cuộc đua nóng với Messi tại bóng đá Mỹ

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min tạo dấu ấn lớn chỉ vài tháng gia nhập bóng đá Mỹ, anh vừa giúp Los Angeles FC đánh bại Austin FC tỷ số 2-1 ở trận ra quân tại MLS Cup.

Cực mới: Thêm nhân vật VIP Malaysia gửi đơn tố FAM nhập tịch lậu đến chính phủ 5 nước

Thêm cú sốc: CLB của Hoàng thân Malaysia nguy cơ bị phạt nặng vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FIFA FAM chủ tịch AFC án phạt CAS tòa án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận