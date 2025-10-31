Son Heung-min tạo cuộc đua nóng với Messi tại bóng đá Mỹ

Son Heung-min cạnh tranh quyết liệt với Messi

Ở trận mới nhất ngày 30.10, Son Heung-min không ghi bàn, nhưng anh là người tạo ra pha kiến tạo then chốt giúp đồng đội Ordaz lập công phút 79 mang về chiến thắng quan trọng cho Los Angeles FC trước Austin FC với tỷ số 2-1 ở trận ra quân tại vòng 1 play-off MLS Cup.

Son Heung-min thi đấu rực sáng, tạo ra cuộc đua nóng với Messi tại bóng đá Mỹ Ảnh: Reuters

Tính đến nay, Son Heung-min thi đấu cho Los Angeles FC tổng cộng 11 trận, nhưng đã ghi đến 9 bàn và có 4 kiến tạo cho các đồng đội lập công. Ngôi sao 33 tuổi này đang giúp đội bóng mới nắm ưu thế lớn vượt qua vòng 1 play-off MLS Cup ở bảng khu vực miền Tây, với trận thứ 2 gặp lại Austin FC lúc 8 giờ 45 ngày 3.11 và trận cuối trên sân nhà lúc 0 giờ ngày 9.11 tới.

Nếu giành quyền đi tiếp, Son Heung-min và Los Angeles FC có thể đụng độ đối thủ Vancouver Whitecaps FC của danh thủ Thomas Muller. Muller đã ghi cú đúp giúp Vancouver Whitecaps FC thắng FC Dallas tỷ số 3-0 ngay trận ra quân ở vòng 1 và cũng đang nắm ưu thế đi tiếp trong 2 trận còn lại ngày 2.11 và 8.11.

Los Angeles FC và Vancouver Whitecaps FC đều là ứng viên nặng ký vô địch vòng play-off MLS Cup bảng khu vực miền Tây. Một trong hai đội nếu đăng quang, họ có thể gặp Inter Miami của danh thủ Messi, trong trận chung kết MLS Cup ngày 7.12 tới.

Messi đã ghi cú đúp giúp Inter Miami có trận ra quân vòng 1 play-off MLS Cup thắng đối thủ Nashville SC tỷ số 3-1. Hai đội sẽ thi đấu tiếp trận thứ 2 lúc 6 giờ 30 ngày 2.11 tới trên sân Geodis Park. Nếu tiếp tục chiến thắng, Messi và đồng đội sẽ sớm đi tiếp mà không cần đấu trận thứ 3.

Messi vừa ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10 Ảnh: Reuters

Messi sau khi ký hợp đồng mới gia hạn với Inter Miami đến tháng 12.2028, tiếp tục là cầu thủ được trả lương cao nhất tại MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ), với mức lương cơ bản vừa được công bố chính thức là 20,45 triệu USD (hơn 538 tỉ đồng). Nhưng phía sau, Son Heung-min đã vượt lên vị trí thứ 2 với 11,15 triệu USD (hơn 293 tỉ đồng).

Mức lương của Son Heung-min đã soán ngôi các đồng đội của Messi ở Inter Miami từng nắm giữ trước đây, gồm Sergio Busquets (8,78 triệu USD), hay Jordi Alba 6 triệu USD. Busquets và Alba sau mùa giải 2025 kết thúc, họ cũng sẽ giải nghệ.

Trong khi đó, 2 cầu thủ Rodrigo De Paul (Inter Miami) và Thomas Muller hiện không nằm trong danh sách các cầu thủ nhận lương cao nhất MLS năm nay, khi họ lần lượt nhận chỉ 1,5 triệu USD và 1,44 triệu USD.

Tất cả là do hiện nay De Paul và Muller đều đang thi đấu với tư cách cho mượn đến hết năm 2025, sau đó từ mùa 2026 họ sẽ thi đấu với tư cách chính thức là Cầu thủ được chỉ định (DP) và sẽ nhận mức lương thực tế của mình sẽ cao gấp nhiều lần hiện nay.

Inter Miami hiện cũng là đội có tổng mức quỹ lương cao nhất MLS lên đến 48,97 triệu USD, hơn xa đội xếp thứ 2 là Los Angeles FC với 30,1 triệu USD. Trong đó, riêng mức lương của Messi cũng đã cao hơn tổng quỹ lương của 20 trong số 30 đội bóng của MLS.