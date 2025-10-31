Trò cưng HLV Kim Sang-sik bất lực, PVF-CAND trắng tay trên sân CLB CAHN

CLB CAHN tạo sức ép nghẹt thở

Cuộc so tài giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và PVF-CAND là trận đấu chênh lệch nhất vòng 9 V-League, khi diễn ra cựu vô địch và tân binh V-League.

CLB CAHN đã chứng tỏ đẳng cấp khi vô địch V-League 2023, sau đó đoạt HCĐ V-League, vô địch Cúp quốc gia và đoạt ngôi á quân ASEAN Club Championship mùa trước. Đại diện thủ đô ngày càng trưởng thành dưới bàn tay huấn luyện của HLV Alexandre Polking, với lối chơi kiểm soát, ban bật bài bản, cùng nhiều hảo thủ trải đều 3 tuyến.

Nhờ vậy, CLB CAHN đã ép sân PVF-CAND ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng công quen thuộc với Quang Hải, Đình Bắc, Stefan Mauk, Alan Grafite... tràn lên kiểm soát thế trận.

Hàng thủ PVF-CAND (áo xanh) bao vây trung phong Alan Grafite của chủ nhà CAHN ẢNH: MINH TÚ

Phút 13, Quang Hải tạt bóng để Hugo Gomes băng vào đánh đầu uy lực mở tỷ số cho CLB CAHN. Tuy nhiên, sau 5 phút xem lại tình huống, VAR kết luận trung vệ CLB CAHN việt vị, do đó bàn thắng không hợp lệ.

Sau tình huống thoát thua, PVF-CAND tổ chức lại đội hình phòng ngự. Dưới cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội, Hiểu Minh cùng đồng đội đã chơi lăn xả, đeo bám và tranh chấp quyết liệt để ngăn Alan hay Đình Bắc có bóng.

Trên mặt sân sũng nước, tình huống cố định trở thành "cứu cánh" để CLB CAHN mở khóa hàng thủ lùi sâu của PVF-CAND. Phút 29, lại là chân trái Quang Hải tạt bóng mở ra cơ hội song Mauk dứt điểm thiếu chính xác.

Dù hiếm khi lên bóng thành công, nhưng PVF-CAND cũng có những pha phản đòn sắc sảo. Đáng tiếc, trung phong Amarildo lại bỏ phí cả hai tình huống hiếm hoi đội khách tìm được đường đến khung thành CLB CAHN.

Amarildo dứt điểm lệch tâm bóng khiến thủ môn Thành Vinh bắt gọn pha đối mặt ở phút 24, sau đó chuyền lỗi... 2 lần liên tục khi PVF-CAND phản công ở phút 41, khiến cơ hội trôi qua.

Chiến thắng xứng đáng

Mặt sân Hàng Đẫy đẫm nước đã ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của CLB CAHN, đồng thời vô tình hậu thuẫn cho thế trận phòng ngự của PVF-CAND mà HLV Thạch Bảo Khanh đã chuẩn bị sẵn.

Dàn cầu thủ trẻ của PVF-CAND đã thi đấu kiên cường trước đối thủ mạnh vượt trội, đặc biệt ở các pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, chênh lệch giữa đôi bên không thể khỏa lấp.

Amarildo (áo xanh) bỏ lỡ nhiều cơ hội của PVF-CAND ẢNH: MINH TÚ

Phút 53, CLB CAHN mới có cơ hội tốt nhất từ đầu trận khi Văn Đức căng ngang đập chân Hiểu Minh đổi hướng, khiến bóng dội cột dọc. 10 phút sau, lại là cột dọc từ chối cú sút của Quang Hải, khi cả hàng hậu vệ lẫn thủ môn Sỹ Huy của PVF-CAND đã bất lực.



Dù vậy, vận may đã không ngoảnh mặt với CLB CAHN. Phút 70, Đình Bắc đá phạt gián tiếp ở cánh trái, sau đó Quang Vinh băng vào nhưng bị hậu vệ PVF-CAND kéo ngã. Sau khi tham khảo VAR và xem lại pha quay chậm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Alan Grafite sút tung nóc lưới cầu môn PVF-CAND, mở tỷ số trận đấu.

PVF-CAND chỉ chơi lấn sân CLB CAHN trong 15 phút cuối trận, chừng đó là không đủ để học trò HLV Thạch Bảo Khanh gỡ hòa. Phút 90+2, Thanh Nhàn đánh đầu chiến thuật cho Marco Antonino, song khi cầu môn đã rộng mở, ngoại binh của PVF-CAND lại vụng về đánh đầu vọt xà, cuốn trôi hy vọng có điểm của đội khách.

Dấu chấm hết cho PVF-CAND được đặt ở phút 90+7. Rogerio Alves có pha rê dắt độc diễn rồi dứt điểm hiểm hóc. Thủ môn Sỹ Huy chỉ đẩy được nhịp đầu, rồi bất lực nhìn Đình Tiến đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN.

Đánh bại PVF-CAND, CLB CAHN có 20 điểm sau 8 trận, bằng với đội đầu bảng Ninh Bình nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.