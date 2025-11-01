Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

'Ngọc thô' bị lãng quên ở U.23 Việt Nam

Cuộc chạy đua giành suất đá chính tại U.23 Việt Nam ngày càng hấp dẫn, khi thời gian hướng đến SEA Games đếm ngược chỉ còn 1 tháng.

Trong tay HLV Kim Sang-sik là lực lượng dần được định hình, với những gương mặt ưu tú được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. Đó là thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, hậu vệ Phi Hoàng, tiền vệ Xuân Bắc, cùng tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn.

Tuy nhiên, với ông Kim, không tồn tại khái niệm giữ cố định một đội hình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thói quen xoay tua, xáo trộn liên tục để duy trì tính cạnh tranh. Cánh cửa cho những cầu thủ khác còn rộng mở. Trong đó, có dàn cầu thủ Việt kiều.

Lê Viktor trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam đã mở cửa với nhiều nhân tố Việt kiều trong 1 năm qua, như Lê Viktor, Bùi Alex, Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung. Nổi bật nhất là Thành Trung (20 tuổi), khi anh từng chơi 62 trận trong màu áo Slavia Sofia, đội đang chơi ở hạng đấu cao nhất của Bulgaria. Thành Trung khoác áo U.17 Bulgaria giai đoạn 2021 - 2022, sau đó được đôn lên U.19 Bulgaria năm 2022, khi còn chưa tròn 17 tuổi. Đến đầu năm 2023, ở tuổi 18, Thành Trung khoác áo U.21 Bulgaria. Anh là cầu thủ trẻ hay bậc nhất giải đấu xứ hoa hồng, trước khi về nước chơi cho Ninh Bình.

Lê Viktor cũng có quá khứ ấn tượng, do từng trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ Torpedo Moscow và sau đó là Học Viện bóng đá CSKA Moscow tại Nga. Lê Viktor về V-League thi đấu năm 2023, và phải đến giờ, tiền vệ sinh năm 2003 mới dần thể hiện được vai trò.

Trong 4 nhân tố Việt kiều, chỉ có Lê Viktor từng đá chính cho U.23 Việt Nam. Song, hành trình của tiền vệ gốc Nga không bằng phẳng. Anh được quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh "chấm" từ chuyến tập huấn Trung Quốc hồi tháng 3, song phải đến tháng 9, khi U.23 Việt Nam đá vòng loại châu Á, Lê Viktor mới thuyết phục được ông Kim cho một suất đá chính, sau nhiều trận ngồi dự bị.

Thành Trung (giữa) trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với 2 năm thi đấu tại Việt Nam, mà Lê Viktor còn chật vật thích nghi với U.23, thì khó đòi hỏi những Việt kiều mới toanh như Bùi Alex (chưa từng đá ở Việt Nam) hay Thành Trung (mới về V-League 4 tháng) lập tức giành vị trí chính thức.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa, HLV Kim Sang-sik bỏ quên nguồn lực Việt kiều. Ông từng khẳng định "đã nắm bắt được năng lực Thành Trung sau khi xem video" và "hiểu rõ tiềm năng học trò có thể khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia".

Tương tự Lê Viktor, HLV Kim trân trọng tiềm năng của Thành Trung. Song, những tài năng trẻ như "ngọc thô", cần thời gian, thử thách cùng sự kiên trì để mài giũa thành "ngọc quý". Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành cho học trò không gian để tỏa sáng. Vấn đề là, các cầu thủ phải nỗ lực ở CLB đủ nhiều để được trao cơ hội.

Bứt phá

Sau 4 tháng chơi cho Ninh Bình, Thành Trung đã dần vượt qua mệt mỏi, khó khăn bước đầu để thích nghi với V-League.

Tiền vệ sinh năm 2005 có trận đá chính đầu tiên ở vòng trước, khi cùng Ninh Bình thắng PVF-CAND với tỷ số 3-1. Trong 60 phút góp mặt, Thành Trung đá ổn định, năng nổ, miệt mài kéo bóng ở tuyến giữa giúp Ninh Bình hóa giải tập thể trẻ trung của PVF-CAND.

Thành Trung (phải) và Thái Sơn (trái) đều là tiền vệ trẻ tiềm năng ẢNH: CLB NINH BÌNH

Tư duy chơi bóng, kỹ thuật và khả năng tranh chấp cực nhiệt bất chấp thể hình hạn chế... đang giúp Thành Trung trở thành con thoi nơi tuyến giữa toàn ngôi sao của Ninh Bình.

Khi đã chiếm được lòng tin của HLV Gerald Albadalejo, Thành Trung có cơ hội đá chính thường xuyên, từ đó ghi điểm với HLV Kim Sang-sik. Dẫu sao, U.23 Việt Nam cũng đang cần một tiền vệ năng nổ và toàn diện như Thành Trung. Những tiền vệ như Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Trường, Công Phương... đều có tiềm năng, nhưng Thành Trung vẫn có thể cạnh tranh nhờ nền tảng vững vàng xây dựng khi còn ở châu Âu.

Lê Viktor cũng đủ sức đá chính, nếu xử lý bình tĩnh và dứt điểm tốt hơn như lời khuyên của HLV Kim Sang-sik. Còn với Vadim Nguyễn và Bùi Alex, cả hai phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Nhìn chung, những viên ngọc Việt kiều còn dư địa phát triển. Khai phá được tiềm năng của nhóm cầu thủ này, U.23 Việt Nam của ông Kim sẽ còn mạnh hơn nữa.