Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Tin vui với tiền đạo Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik điền tên Xuân Son vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Như vậy sau 11 tháng vắng mặt để điều trị chấn thương, Xuân Son sẽ tái xuất sân cỏ trong màu áo “Những chiến binh Sao vàng”.

Trong 1 tháng trở lại đây, Xuân Son đã có thể trở lại tập luyện với các đồng đội ở CLB Nam Định. Anh từng bước thực hiện giáo án với cường độ tăng dần. Cho đến hiện tại, Son đã có thể tham gia rèn luyện như các cầu thủ khác trong đội hình thi đấu.

Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam, trận gặp Myanmar tại AFF Cup 2014

Chính tín hiệu này đã khiến HLV Kim quyết định triệu tập Xuân Son trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Dựa trên khả năng tham gia tập luyện, ông sẽ cân nhắc sử dụng Son trong trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại thủ đô Vientiane.

Cách đây 1 năm, Xuân Son cũng có đợt hội quân đầu tiên với đội tuyển Việt Nam, khi đội tuyển hành quân tới Lào, thuộc lượt mở màn AFF Cup 2024.





Xuân Son tập luyện chăm chỉ

Và sau 1 năm, Xuân Son cũng sẽ đồng hành với thầy trò Kim Sang Sik, ở chuyến làm khách trên sân của đại diện xứ triệu voi. Xoay quanh việc thi đấu cho CLB Nam Định, Xuân Son đủ điều kiện ra sân cho đội bóng thành Nam, khi đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Kiên gặp Long An vào ngày 23.11.

Tuy nhiên, Xuân Son chưa thể ra sân trong màu áo Nam Định tại V-League. Lý do là bởi Nam Định chỉ đăng ký Xuân Son ở giai đoạn 2 của V-League 2025-2026. Thời gian đăng ký của giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 25.1.2026. Tính từ thời điểm đó, khi CLB Nam Định đăng ký Xuân Son, cầu thủ nhập tịch này mới đủ điều kiện ra sân ở V-League.

Theo lịch thi đấu, vòng 12 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 30.1.2026. Như vậy, Son sẽ ra sân kể từ vòng 12, thay vì vòng 11 như nhiều thông tin đăng tải trước đó. Sự trở lại của Xuân Son có ý nghĩa rất lớn với Nam Định. Đội bóng thành Nam hiện không có kết quả tốt ở V-League mùa này. Đội chủ sân Thiên Trường đứng thứ 8 với chỉ 9 điểm sau 9 vòng đấu. Hàng tấn công của Nam Định cũng mới chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn. Hiệu suất lập công của Xuân Son ở 3 mùa 2023, 2023-2024 và đầu 2024-2025 với hơn 40 bàn thắng là cơ sở để người hâm mộ thành Nam cũng như đội tuyển Việt Nam kỳ vọng vào màn tái xuất này.

