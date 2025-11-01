Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/11/2025 11:40 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam ngay trong tháng 11, hướng tới màn so tài trên sân của đội tuyển Lào tại lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Tin vui với tiền đạo Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik điền tên Xuân Son vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027. 

Như vậy sau 11 tháng vắng mặt để điều trị chấn thương, Xuân Son sẽ tái xuất sân cỏ trong màu áo “Những chiến binh Sao vàng”.  

Trong 1 tháng trở lại đây, Xuân Son đã có thể trở lại tập luyện với các đồng đội ở CLB Nam Định. Anh từng bước thực hiện giáo án với cường độ tăng dần. Cho đến hiện tại, Son đã có thể tham gia rèn luyện như các cầu thủ khác trong đội hình thi đấu. 

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia - Ảnh 1.

Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam, trận gặp Myanmar tại AFF Cup 2014

Chính tín hiệu này đã khiến HLV Kim quyết định triệu tập Xuân Son trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Dựa trên khả năng tham gia tập luyện, ông sẽ cân nhắc sử dụng Son trong trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại thủ đô Vientiane. 

Cách đây 1 năm, Xuân Son cũng có đợt hội quân đầu tiên với đội tuyển Việt Nam, khi đội tuyển hành quân tới Lào, thuộc lượt mở màn AFF Cup 2024. 


Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia - Ảnh 2.

Xuân Son tập luyện chăm chỉ

Và sau 1 năm, Xuân Son cũng sẽ đồng hành với thầy trò Kim Sang Sik, ở chuyến làm khách trên sân của đại diện xứ triệu voi. Xoay quanh việc thi đấu cho CLB Nam Định, Xuân Son đủ điều kiện ra sân cho đội bóng thành Nam, khi đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Kiên gặp Long An vào ngày 23.11. 

Tuy nhiên, Xuân Son chưa thể ra sân trong màu áo Nam Định tại V-League. Lý do là bởi Nam Định chỉ đăng ký Xuân Son ở giai đoạn 2 của V-League 2025-2026. Thời gian đăng ký của giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 25.1.2026. Tính từ thời điểm đó, khi CLB Nam Định đăng ký Xuân Son, cầu thủ nhập tịch này mới đủ điều kiện ra sân ở V-League. 

Theo lịch thi đấu, vòng 12 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 30.1.2026. Như vậy, Son sẽ ra sân kể từ vòng 12, thay vì vòng 11 như nhiều thông tin đăng tải trước đó. Sự trở lại của Xuân Son có ý nghĩa rất lớn với Nam Định. Đội bóng thành Nam hiện không có kết quả tốt ở V-League mùa này. Đội chủ sân Thiên Trường đứng thứ 8 với chỉ 9 điểm sau 9 vòng đấu. Hàng tấn công của Nam Định cũng mới chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn. Hiệu suất lập công của Xuân Son ở 3 mùa 2023, 2023-2024 và đầu 2024-2025 với hơn 40 bàn thắng là cơ sở để người hâm mộ thành Nam cũng như đội tuyển Việt Nam kỳ vọng vào màn tái xuất này.

Tin liên quan

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

Trận hòa 2-2 trên sân HAGL đánh dấu cuộc khủng hoảng tại CLB Nam Định, khi nhà đương kim vô địch đã rơi xuống hạng 8.

HAGL hồi sinh mạnh mẽ

Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Việt Nam Nam Định Myanmar Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận