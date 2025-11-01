HAGL hồi sinh mạnh mẽ

HAGL TIẾP TỤC CHƠI ẤN TƯỢNG

Từ chỗ không bàn thắng, không biết thắng trong 4 vòng đấu đầu tiên, HAGL đã kiếm được 4 điểm trước các nhà vô địch V-League trong 2 trận gần nhất. Trên sân nhà Pleiku Arena, đội bóng phố núi đã có màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng trong hiệp 1 với CLB Nam Định, cùng nhau ghi 4 bàn thắng. Rõ ràng, việc có chiến thắng đầu tiên trước Thể Công Viettel ở vòng 8 V-League đã giải tỏa cảm xúc cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Dù chỉ sử dụng 2 ngoại binh so với CLB Nam Định lần lượt tung 4 ngoại binh vào sân, HAGL luôn giữ được sự chủ động trong phần lớn trận đấu. Đội trưởng Jairo, nhạc trưởng Marciel đã cùng với thủ môn Trung Kiên, trung vệ Quang Kiệt, tiền vệ Thanh Sơn, Thanh Nhân và Vĩnh Nguyên tạo ra bộ khung vững chãi. Bất chấp sức ép rất lớn từ đội khách, đội bóng trẻ nhất V-League đã chơi bùng nổ trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 là diện mạo bản lĩnh, trầm tĩnh hơn. Thậm chí, nếu nhìn vào số cú sút của HAGL và CLB Nam Định (9 so với 11), đá phạt (11 so với 10), phạt góc (7 so với 10) cho thấy HAGL kiểm soát bóng ít nhưng luôn chủ động cho các kịch bản, kể cả đối phó ý đồ "lấy thịt đè người" của CLB Nam Định.

HAGL (trái) tiếp đà hồi sinh bằng trận hòa 2-2 ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Nam Định ẢNH: MINH TRẦN

HAGL không dựa hẳn vào một trung phong cắm cụ thể mà tận dụng sự hoán đổi cơ động, linh hoạt của các vị trí để từ đó khai thác các khoảng trống. Không phải vô cớ Minh Tâm (20 tuổi) đã ghi 2 bàn cho HAGL, trong khi Jairo, Ryan Hà và Thanh Nhân cũng lập công trước các hàng thủ nhiều ngôi sao. Về cơ bản, HAGL vẫn tiếp cận trận đấu theo phong cách quen thuộc: tập trung che chắn cho hàng phòng ngự trong lúc kiên nhẫn chờ cơ hội phản công từ những pha chuyển trạng thái nhanh. Chiều cao của Trung Kiên, Quang Kiệt là lợi thế rất lớn để đội bóng phố núi tự tin chống trả các đường bóng bổng, trong khi các cựu tuyển thủ U.23 VN Thanh Nhân, Du Học sở hữu tốc độ rất tốt.

K HÓ KHĂN BỦA VÂY 2 "ÔNG LỚN"

Khác với HAGL, tình hình đang rất căng thẳng với CLB Nam Định khi họ chỉ đăng ký 8 cầu thủ dự bị vì nhiều trụ cột gặp chấn thương, thẻ phạt trong khi số khác mất phong độ. HLV Nguyễn Trung Kiên đã cố gắng kích thích tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Ông đã để lại dấu ấn khi tiền đạo Brenner khép lại cơn khô hạn bàn thắng bằng cú đúp mạnh mẽ vào lưới HAGL. Tuy nhiên, sự suy giảm về thể lực và phong độ của CLB Nam Định là điều không thể giải quyết sau chỉ vài ngày, có lẽ phải chờ đến khi V-League tạm ngưng để nhường chỗ cho kỳ FIFA Days sắp tới. Có thể hiểu sự tiếc nuối và không hài lòng khi đội bóng thành Nam rời sân Pleiku với chỉ 1 điểm vì đây đã là trận thứ 6 liên tiếp trong 5 tuần liền nhà ĐKVĐ không biết mùi chiến thắng. Sự sa sút của hàng thủ (để thủng lưới đến 13 bàn sau 9 trận, thuộc "tốp 3" V-League và kém hơn cả HAGL) là điều dễ thấy nhất. Lý do đến từ cơn bão chấn thương một phần, nhưng còn đến từ cả sự sụt giảm tinh thần và phong độ khó hiểu của các cầu thủ, dẫn đến lượng khán giả ngày càng ít đi trên các khán đài sân Thiên Trường. Niềm kiêu hãnh của CLB Nam Định đang bị thách thức mạnh mẽ, khi chỉ hơn 2 đội chót bảng SLNA và CLB Đà Nẵng 3 điểm.

Một cái tên khác cũng đang trong hoàn cảnh "chấp chới" là CLB Hà Nội, khi HLV Harry Kewell nhận thất bại đầu tiên ở VN, với tỷ số 1-2 trước CLB Hà Tĩnh. Niềm vui sau 4 điểm trong 2 trận đã nhanh chóng bị cơn mưa trắng trời ở sân Hà Tĩnh cuốn trôi. Khả năng che chắn cho hàng phòng ngự chưa cao, hàng công không tạo được áp lực vẫn là vấn đề lớn của đội bóng thủ đô. Rõ ràng, HLV Harry Kewell cũng đang đếm từng ngày đến quãng nghỉ V-League để "tái cấu trúc" toàn diện CLB Hà Nội, đặc biệt tìm kiếm ngoại binh xứng tầm với tham vọng và truyền thống của đội bóng.