Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
V-League 2025 - 2026:

HAGL hồi sinh mạnh mẽ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
01/11/2025 02:05 GMT+7

Mọi thứ đang trở nên tuyệt vời với các cầu thủ HAGL, khi trận hòa CLB Nam Định 2-2 ở vòng 9 V-League 2025-2026 vào hôm qua 31.10 được xem như một chiến thắng.

HAGL TIẾP TỤC CHƠI ẤN TƯỢNG

Từ chỗ không bàn thắng, không biết thắng trong 4 vòng đấu đầu tiên, HAGL đã kiếm được 4 điểm trước các nhà vô địch V-League trong 2 trận gần nhất. Trên sân nhà Pleiku Arena, đội bóng phố núi đã có màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng trong hiệp 1 với CLB Nam Định, cùng nhau ghi 4 bàn thắng. Rõ ràng, việc có chiến thắng đầu tiên trước Thể Công Viettel ở vòng 8 V-League đã giải tỏa cảm xúc cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Dù chỉ sử dụng 2 ngoại binh so với CLB Nam Định lần lượt tung 4 ngoại binh vào sân, HAGL luôn giữ được sự chủ động trong phần lớn trận đấu. Đội trưởng Jairo, nhạc trưởng Marciel đã cùng với thủ môn Trung Kiên, trung vệ Quang Kiệt, tiền vệ Thanh Sơn, Thanh Nhân và Vĩnh Nguyên tạo ra bộ khung vững chãi. Bất chấp sức ép rất lớn từ đội khách, đội bóng trẻ nhất V-League đã chơi bùng nổ trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 là diện mạo bản lĩnh, trầm tĩnh hơn. Thậm chí, nếu nhìn vào số cú sút của HAGL và CLB Nam Định (9 so với 11), đá phạt (11 so với 10), phạt góc (7 so với 10) cho thấy HAGL kiểm soát bóng ít nhưng luôn chủ động cho các kịch bản, kể cả đối phó ý đồ "lấy thịt đè người" của CLB Nam Định.

HAGL hồi sinh mạnh mẽ- Ảnh 1.

HAGL (trái) tiếp đà hồi sinh bằng trận hòa 2-2 ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Nam Định

ẢNH: MINH TRẦN

HAGL không dựa hẳn vào một trung phong cắm cụ thể mà tận dụng sự hoán đổi cơ động, linh hoạt của các vị trí để từ đó khai thác các khoảng trống. Không phải vô cớ Minh Tâm (20 tuổi) đã ghi 2 bàn cho HAGL, trong khi Jairo, Ryan Hà và Thanh Nhân cũng lập công trước các hàng thủ nhiều ngôi sao. Về cơ bản, HAGL vẫn tiếp cận trận đấu theo phong cách quen thuộc: tập trung che chắn cho hàng phòng ngự trong lúc kiên nhẫn chờ cơ hội phản công từ những pha chuyển trạng thái nhanh. Chiều cao của Trung Kiên, Quang Kiệt là lợi thế rất lớn để đội bóng phố núi tự tin chống trả các đường bóng bổng, trong khi các cựu tuyển thủ U.23 VN Thanh Nhân, Du Học sở hữu tốc độ rất tốt.

KHÓ KHĂN BỦA VÂY 2 "ÔNG LỚN"

Khác với HAGL, tình hình đang rất căng thẳng với CLB Nam Định khi họ chỉ đăng ký 8 cầu thủ dự bị vì nhiều trụ cột gặp chấn thương, thẻ phạt trong khi số khác mất phong độ. HLV Nguyễn Trung Kiên đã cố gắng kích thích tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Ông đã để lại dấu ấn khi tiền đạo Brenner khép lại cơn khô hạn bàn thắng bằng cú đúp mạnh mẽ vào lưới HAGL. Tuy nhiên, sự suy giảm về thể lực và phong độ của CLB Nam Định là điều không thể giải quyết sau chỉ vài ngày, có lẽ phải chờ đến khi V-League tạm ngưng để nhường chỗ cho kỳ FIFA Days sắp tới. Có thể hiểu sự tiếc nuối và không hài lòng khi đội bóng thành Nam rời sân Pleiku với chỉ 1 điểm vì đây đã là trận thứ 6 liên tiếp trong 5 tuần liền nhà ĐKVĐ không biết mùi chiến thắng. Sự sa sút của hàng thủ (để thủng lưới đến 13 bàn sau 9 trận, thuộc "tốp 3" V-League và kém hơn cả HAGL) là điều dễ thấy nhất. Lý do đến từ cơn bão chấn thương một phần, nhưng còn đến từ cả sự sụt giảm tinh thần và phong độ khó hiểu của các cầu thủ, dẫn đến lượng khán giả ngày càng ít đi trên các khán đài sân Thiên Trường. Niềm kiêu hãnh của CLB Nam Định đang bị thách thức mạnh mẽ, khi chỉ hơn 2 đội chót bảng SLNA và CLB Đà Nẵng 3 điểm.

Một cái tên khác cũng đang trong hoàn cảnh "chấp chới" là CLB Hà Nội, khi HLV Harry Kewell nhận thất bại đầu tiên ở VN, với tỷ số 1-2 trước CLB Hà Tĩnh. Niềm vui sau 4 điểm trong 2 trận đã nhanh chóng bị cơn mưa trắng trời ở sân Hà Tĩnh cuốn trôi. Khả năng che chắn cho hàng phòng ngự chưa cao, hàng công không tạo được áp lực vẫn là vấn đề lớn của đội bóng thủ đô. Rõ ràng, HLV Harry Kewell cũng đang đếm từng ngày đến quãng nghỉ V-League để "tái cấu trúc" toàn diện CLB Hà Nội, đặc biệt tìm kiếm ngoại binh xứng tầm với tham vọng và truyền thống của đội bóng.

Hôm qua 31.10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có chiến thắng 2-0 trước đội PVF CAND nhờ pha sút phạt đền của Alan và bàn ấn định ở phút bù giờ của Đình Tiến. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Alexandre Polking vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, cùng được 20 điểm như đội dẫn đầu Ninh Bình. Trong khi đó, đội PVF CAND vẫn giậm chân ở vị trí thứ 11 với 7 điểm.

Lĩnh Nam

Tin liên quan

Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

Lực lượng Việt kiều vẫn như 'rương báu' đang chờ được HLV Kim Sang-sik khai mở ở U.23 Việt Nam.

Lịch thi đấu V-League ngày 1.11: HLV Lê Huỳnh Đức đấu trí ‘hiện tượng’ Chu Đình Nghiêm, cực hay

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy

Khám phá thêm chủ đề

V-League HAGL CLB Nam Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận