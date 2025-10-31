Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy

Nhiều bất ngờ ở vòng 9 V-League

Đội đương kim vô địch Nam Định gây thất vọng khi để đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng vòng 9 V-League là HAGL chia điểm trên sân Pleiku, qua đó kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng lên con số 4. Kết quả này khiến đội bóng thành Nam xếp hạng 8 với 9 điểm, gặp "báo động đỏ" khi chỉ hơn đội xếp cuối bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó 1 điểm có được trước CLB Nam Định giúp HAGL có 7 điểm, vươn lên hạng 12.

CLB Nam Đinh (phải) bị HAHL chia điểm trên sân Pleiku ở vòng 9 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay ẢNH: VPF

Cú sốc lớn xảy ra ở vòng 9 V-League 2025-2026 khi CLB Hà Tĩnh quật ngã đội Hà Nội với tỷ số 2-1 nhờ màn thi đấu thăng hoa của cầu thủ Việt kiều Lê Viktor. 3 điểm quan trọng có được trên sân nhà giúp đội Hà Tĩnh đạt 12 điểm, qua mặt CLB Hà Nội (11 điểm), vươn lên hạng 6. Đây là động lực cho Lê Viktor cùng các đồng đội hướng đến cuộc đua với các đội xếp trên như Công an TP.HCM (14 điểm), Hải Phòng (14 điểm), Thể Công (15 điểm).

CLB Hà Tĩnh (phải) bất ngờ đánh bại đội Hà Nội ẢNH: VPF

Đội CAHN và PVF-CAND cống hiến trận đấu chất lượng ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu được quan tâm khác hôm nay là cuộc chạm trán giữa đội CAHN với đội PVF-CAND diễn ra gay cấn, hấp dẫn với chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Mano Polking. 3 điểm quan trọng từ trận đấu này giúp Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội có cùng 20 điểm so với CLB Ninh Bình nhưng xếp hạng nhì sau đối thủ này vì thua hiệu số phụ bàn thắng bại. Trong khi đó đội PVF-CAND xếp hạng 11 với 7 điểm. Xếp ngay dưới là HAGL với 12 điểm.

Bảng xếp hạng vòng 9 V-League 2025-2026 hôm nay:



















