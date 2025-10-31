Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy

Hoàng Lê
Hoàng Lê
31/10/2025 21:38 GMT+7

Hôm nay (31.10) diễn ra loạt trận đầu tiên vòng 9 V-League 2025-2026 với những kết quả bất ngờ thú vị tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng, trong đó đội Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Ninh Bình so kè ở ngôi đầu.

Nhiều bất ngờ ở vòng 9 V-League

Đội đương kim vô địch Nam Định gây thất vọng khi để đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng vòng 9 V-League là HAGL chia điểm trên sân Pleiku, qua đó kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng lên con số 4. Kết quả này khiến đội bóng thành Nam xếp hạng 8 với 9 điểm, gặp "báo động đỏ" khi chỉ hơn đội xếp cuối bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó 1 điểm có được trước CLB Nam Định giúp HAGL có 7 điểm, vươn lên hạng 12.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy- Ảnh 1.

CLB Nam Đinh (phải) bị HAHL chia điểm trên sân Pleiku ở vòng 9 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay

ẢNH: VPF

Cú sốc lớn xảy ra ở vòng 9 V-League 2025-2026 khi CLB Hà Tĩnh quật ngã đội Hà Nội với tỷ số 2-1 nhờ màn thi đấu thăng hoa của cầu thủ Việt kiều Lê Viktor. 3 điểm quan trọng có được trên sân nhà giúp đội Hà Tĩnh đạt 12 điểm, qua mặt CLB Hà Nội (11 điểm), vươn lên hạng 6. Đây là động lực cho Lê Viktor cùng các đồng đội hướng đến cuộc đua với các đội xếp trên như Công an TP.HCM (14 điểm), Hải Phòng (14 điểm), Thể Công (15 điểm).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy- Ảnh 2.

CLB Hà Tĩnh (phải) bất ngờ đánh bại đội Hà Nội

ẢNH: VPF

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy- Ảnh 3.

Đội CAHN và PVF-CAND cống hiến trận đấu chất lượng

ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu được quan tâm khác hôm nay là cuộc chạm trán giữa đội CAHN với đội PVF-CAND diễn ra gay cấn, hấp dẫn với chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Mano Polking. 3 điểm quan trọng từ trận đấu này giúp Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội có cùng 20 điểm so với CLB Ninh Bình nhưng xếp hạng nhì sau đối thủ này vì thua hiệu số phụ bàn thắng bại. Trong khi đó đội PVF-CAND xếp hạng 11 với 7 điểm. Xếp ngay dưới là HAGL với 12 điểm.

Bảng xếp hạng vòng 9 V-League 2025-2026 hôm nay:

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu, HAGL không còn chạm đáy- Ảnh 4.






Tin liên quan

HAGL hòa cực hay Nam Định: Chạy đua tỷ số kịch tính, sao trẻ lại tỏa sáng

Có lẽ nhiều CĐV HAGL cũng bất ngờ khi chứng kiến đội nhà có thể cùng nhà ĐKVĐ Nam Định tạo ra cuộc chạy đua tỷ số kịch tính như thế tại vòng 9 V-League 2025 - 2026.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Cơ hội vàng cho HAGL quật khởi, Hà Nội khẳng định vị thế

Ai ngờ có ngày Nam Định đấu HAGL để đua trụ hạng: V-League khắc nghiệt cỡ này

Khám phá thêm chủ đề

V-League Bảng xếp hạng V-League Công an Hà Nội HAGL
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận