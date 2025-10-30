Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ai ngờ có ngày Nam Định đấu HAGL để đua trụ hạng: V-League khắc nghiệt cỡ này

Thiếu Bá
Thiếu Bá
30/10/2025 19:52 GMT+7

Sau trận thắng Thể Công Viettel ở vòng đấu trước, HAGL có cơ hội có thêm 1 trận thắng nữa ở vòng đấu này, khi đối thủ của họ là CLB Nam Định hiện có phong độ không cao. Nếu thắng, HAGL sẽ có lần đầu tiên ở mùa giải 2025-2026, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Thêm đối thủ ưa thích của HAGL

Trận thắng 2-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 8 V-League giải quyết rất nhiều vấn đề cho CLB HAGL. Đầu tiên, họ cải thiện đáng kể về điểm số, họ đã bắt kịp 2 đội xếp ngay trên họ trên bảng xếp hạng là SLNA và Đà Nẵng (mỗi đội hiện có 6 điểm). Thứ nhì, tinh thần của đội bóng phố núi đã tốt hẳn lên. Vào lúc này, các cầu thủ HAGL sở hữu niềm tin rằng họ có khả năng giành chiến thắng tại V-League.

Ai ngờ có ngày Nam Định đấu HAGL để đua trụ hạng: V-League khắc nghiệt cỡ này - Ảnh 1.

HAGL sẽ có tiếp chiến thắng tại V-League?

Ảnh: Minh Trần

Ở vòng đấu thứ 9 diễn ra vào ngày mai (31.10), HAGL sẽ tiếp Nam Định trên sân nhà Pleiku (Gia Lai). Đây tiếp tục là cơ hội lớn để HAGL giành trọn 3 điểm. Đội Nam Định đang có phong độ không tốt, dẫn đến việc họ phải chia tay với HLV Vũ Hồng Việt. Tinh thần của đội bóng thành Nam cũng không cao.

Còn về mặt lối chơi, Nam Định có những nét khá giống với Thể Công Viettel, mà từ đó HAGL có thể hy vọng có tiếp chiến thắng. Nam Định là đương kim vô địch V-League, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội này vẫn được đánh giá cao hơn HAGL. Thông thường, trong trận đấu giữa 1 đội chiếu trên và 1 đội chiếu dưới, đội chiếu trên như Nam Định sẽ có xu hướng chơi tấn công trước đội chiếu dưới như HAGL. Nếu thua, Nam Định nguy cơ cao đua trụ hạng. Dĩ nhiên, đang ở đáy bảng xếp hạng, nếu thua, HAGL thực sự khủng hoảng.

Phát huy lối chơi sở trường

Phòng ngự phản công là sở trường của HAGL, dưới thời Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành, HAGL thường chỉ e ngại những đội có lối chơi chậm rãi, chủ động giữ bóng chắc, chứ HAGL không ngán các đội chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Đối thủ càng chơi thiên về tấn công, HAGL càng có nhiều cơ hội trong các pha phản đòn.

Ai ngờ có ngày Nam Định đấu HAGL để đua trụ hạng: V-League khắc nghiệt cỡ này - Ảnh 2.

Thủ môn Trung Kiên vẫn là điểm tựa nơi hàng thủ của HAGL

Ảnh: Khả Hòa

Đấy là cách mà HAGL từng dùng để vượt qua Thể Công Viettel ở vòng đấu trước. Đặc biệt là ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0: bóng được cầu thủ HAGL chuyền dài cho Ryan Hà, trước khi tiền đạo Việt kiều của đội bóng phố núi phá bẫy việt vị của đối phương, rồi sút tung lưới Thể Công Viettel trong pha đối mặt với thủ môn.

Ngay đến vũ khí mà đội Nam Định trông chờ nhiều nhất từ đầu giải đến giờ, là tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin có khi cũng không làm khó được hàng thủ HAGL. Ở hàng thủ này, HAGL có các trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m), Jairo (1,90 m) và Nguyễn Văn Triệu (1,88 m), cùng với thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m) rất giỏi trong việc chống bóng bổng. Thế nên, Kyle Hudlin chưa chắc thắng được các cầu thủ phòng ngự của HAGL trong các pha không chiến.

HAGL đang có nhiều tiền đề để hướng đến chiến thắng thứ 2 kể từ đầu V-League 2025-2026. Nếu thắng đội Nam Định ở vòng 9, đội bóng phố núi sẽ tạm thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trận đấu sắp diễn ra vì thế sẽ là cơ hội cực tốt để HAGL tranh thủ tích lũy điểm số cho chặng đường tiếp theo của giải đấu. GĐKT Vũ Tiến Thành và các cầu thủ HAGL cần biết cách tận dụng cơ hội đang có.

