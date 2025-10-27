Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo bất ngờ, Nam Định ‘thay tướng đổi vận’?

Thu Bồn
Thu Bồn
27/10/2025 07:40 GMT+7

Vòng 8 V-League 2025 - 2026 khép lại vào tối 27.10 với hai trận đấu đáng chú ý: CLB Nam Định tiếp đón Đà Nẵng, còn CLB Công an Hà Nội chạm trán CLB Công an TP.HCM.

Tối nay (27.10), người hâm mộ V-League sẽ được chứng kiến hai trận đấu hứa hẹn kịch tính, khi CLB Nam Định đối đầu CLB Đà Nẵng trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ, trước khi tâm điểm là "derby ngành công an" giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8, mọi ánh nhìn đổ dồn về sân Hàng Đẫy, nơi CLB Công an Hà Nội tiếp đón CLB Công an TP.HCM, cuộc so tài mang tính biểu tượng giữa hai đội cùng ngành. CAHN đang có phong độ ổn định, duy trì vị thế nhóm đầu với dàn sao chất lượng. Lợi thế sân nhà cùng đà hưng phấn khiến thầy trò HLV Mano Polking được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này.

Ngược lại, CLB Công an TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức không phải không có cơ hội tạo ra bất ngờ trước đối thủ. Hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí trên bảng xếp hạng: CLB Công an Hà Nội hạng 3 (14 điểm), CLB Công an TP.HCM (14 điểm). Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ vươn lên đứng tốp 2.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo bất ngờ, Nam Định ‘thay tướng đổi vận’?- Ảnh 1.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách ở Hàng Đẫy

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Nam Định quyết lấy lại hình ảnh

Màn so tài tại Thiên Trường mang tính chất quan trọng với cả hai đội đang nằm nửa dưới bảng xếp hạng. CLB Nam Định với sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng, nhưng lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng với phong độ không tốt ở giai đoạn đầu mùa. Sau 7 vòng đấu, đội bóng thành Nam mới chỉ có được 2 chiến thắng, quá khiêm tốn với cái tên từng vô địch V-League 2 mùa giải gần nhất. Đây cũng là lý do khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời "ghế nóng" của đội chủ sân Thiên Trường.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo bất ngờ, Nam Định ‘thay tướng đổi vận’?- Ảnh 2.

Tân HLV trưởng đội Nam Định Nguyễn Trung Kiên

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo bất ngờ, Nam Định ‘thay tướng đổi vận’?- Ảnh 3.

Nam Định quyết tâm vượt khó

Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn 2 tháng CLB Nam Định chưa biết mùi chiến thắng tại V-League. Lần gần nhất đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm trước đối thủ là ở trận đấu gặp tân binh PVF-CAND hôm 27.8 (thắng 2-1). Dù vậy, cơ hội để nhà đương kim vô địch giành chiến thắng ở vòng 8 là rất sáng sủa, khi CLB Đà Nẵng hiện cũng không có phong độ cao. Chính vì vậy, các cầu thủ Nam Định cần tận dụng lợi thế sân nhà để tìm lại mạch thắng. Màn ra mắt của tân HLV trưởng Nguyễn Trung Kiên rất đáng được chờ đợi.

