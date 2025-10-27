Trận thắng đem lại niềm tin cho HAGL, nỗ lực thoát đua trụ hạng

HAGL đánh bại ứng viên vô địch V-League

Sau 6 trận toàn thua và hòa, HAGL đã chơi một trận bùng nổ để đánh bại đối thủ mạnh Thể Công Viettel ngay tại phố núi Pleiku. Các bàn thắng của đội quân bầu Đức do Rodrigues và Ha Ryan ghi, trong khi phải đến phút bù giờ 90+13, Lucas mới có cú sút phạt trực tiếp giúp đội khách có bàn danh dự.

Đây được xem là chiến thắng quý hơn vàng của "đám trẻ bầu Đức", bởi trước đó, họ như ở cuối đường hầm với những trận đấu dưới cơ, bị đối thủ "bắt nạt". Không còn lứa đàn anh như Minh Vương, Tuấn Anh, Công Phượng… dẫn dắt, đội bóng trẻ HAGL bị xem là chưa đủ sức để chiến ở đấu trường V-League. Thế nhưng, dưới ánh mắt nghi ngờ của người hâm mộ, HAGL đã "lột xác". Không ai tin, một HAGL yếu ớt ở các vòng đấu trước, lại chơi mạnh mẽ đến như vậy.

Ha Ryan (phải) ghi bàn cho HAGL Ảnh: Minh Trần

Đội quân của HLV Lê Quang Trãi biết tổ chức phòng ngự chắc chắn, và tung những đòn phản công sắc lẹm, để tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Bàn mở tỷ số của Rodrigues từ cú đá phạt đẹp mắt cho thấy HAGL vẫn có những vũ khí lợi hại để gây sát thương đối thủ. Đây còn là bàn thắng giải tỏa áp lực, bởi 6 trận trước đó, họ mới ghi được 1 bàn. Đến bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Ha Ryan, thể hiện HAGL có những miếng đánh vô cùng lợi hại mà các đội bóng khác không thể xem thường. Từ đường phản công nhanh, cầu thủ Việt kiều Ha Ryan (vào sân từ ghế dự bị) đã tung cú sút căng không thể cản phá.

Người hâm mộ HAGL gọi trận thắng này là "chiến thắng của niềm tin", bởi chắc chắn đội quân của HLV Lê Quang Trãi sẽ tự tin chiến đấu ở chặng đường phía trước. Mỗi khi họ có thể chơi bóng theo ý mình, mỗi khi ghi được 2 bàn trong 1 trận, mỗi khi khiến Thể Công Viettel phải vất vả, thì HAGL có thể tin rằng, họ sẽ có thêm nhiều trận thắng tiếp theo. Thắng trận, HAGL có 6 điểm, qua mặt CLB Đà Nẵng để xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Tiếc cho Thể Công Viettel bởi mất điểm trước HAGL nên họ không thể thu hẹp khoảng cách trước đội đầu bảng Ninh Bình. Thể Công Viettel hiện vẫn nhì bảng, nhưng được 15 điểm, thua CLB Ninh Bình 5 điểm.

Thanh Hóa có được trận thắng đầu tiên

Tương tự HAGL, CLB Thanh Hóa cũng có chiến thắng đầu tiên tại V-League mùa này khi họ đánh bại chủ nhà SLNA 1-0. Đá trên sân khách, nhưng Thanh Hóa chơi rất hay và bản lĩnh. Sau bàn thắng mở tỷ số của Rimario ở phút 32, đội quân của HLV Choi Won-kwon nhanh chóng chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Hàng thủ của Thanh Hóa chơi rất chặt chẽ, nên SLNA không thể tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Lấy 3 điểm trên sân khách, Thanh Hóa vươn lên hạng 11 với 7 điểm, trong khi SLNA 6 điểm, đứng hạng 12.

Ở trận đấu còn lại, CLB Hải Phòng đánh bại CLB Hà Tĩnh 2-1 tại Lạch Tray với 2 bàn thắng đều do Tagueu Tadjo ghi. Bàn gỡ của Hà Tĩnh do công Helerson Mateus. Thắng trận này, Hải Phòng vươn lên hạng 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.