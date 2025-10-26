Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ

K ỊCH TÍNH

Đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TP.HCM cùng sở hữu 14 điểm, đang cạnh tranh trực tiếp trên tốp đầu bảng xếp hạng (BXH). Cuộc chạm trán nhiều duyên nợ khơi gợi lại hồi ức về những trận "derby công an" nảy lửa một thời ở thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, giữa các đối thủ "đồng cân, đồng lạng". Sau những đổi thay của lịch sử, hai tên tuổi lừng lẫy một thời ấy đã lần lượt được "tái sinh" tại sân chơi bóng đá cao nhất VN.

Trong khi CLB CAHN đã kịp vô địch mùa giải 2023, đội Công an TP.HCM mới bắt đầu tìm lại hào quang xưa với mùa đầu mang tên gọi mới mà cũ. Tuy đang có điểm số ngang nhau trên BXH nhưng trên thực tế, đội CAHN vẫn được đánh giá là có phong độ cao hơn khi các học trò HLV Polking mới đá 6 trận, hiện vẫn bất bại (4 thắng, 2 hòa). CLB CAHN đang tạm dẫn đầu bảng E trong khuôn khổ AFC Champions League 2 cũng chứng minh cho phong độ ổn định của đội bóng này. Bởi vậy, đội chủ nhà CAHN nhỉnh hơn trong trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Đội CAHN (phải) tràn đầy cơ hội giành thứ hạng cao mùa giải năm nay Ảnh: Minh Tú

Tại sân Thiên Trường, đội đương kim vô địch Nam Định đặt mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Đà Nẵng. Nếu vẫn muốn vớt vát cơ hội chạy đua vào tốp dẫn đầu V-League vào cuối mùa, đội bóng thành Nam cần phải giành 3 điểm trọn vẹn trước thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đây cũng là trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng Nguyễn Trung Kiên, sau khi ông Vũ Hồng Việt được điều chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định. Cơn bão chấn thương cũng như phong độ sa sút của một số cầu thủ trụ cột là nguyên nhân khiến Nam Định gặp khó khăn ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Nếu không kịp bứt tốc, nguy cơ đội phải đua trụ hạng hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng cũng đang ở tốp cuối BXH nên cũng rất cần chiến thắng. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội khách vẫn có thể có điểm ở chính nơi được ví như "thánh địa" của đội đương kim vô địch.

H AI ĐỘI CUỐI BẢNG GẶP KHÓ

CLB Thanh Hóa và HAGL cùng đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, khi lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối trên BXH V-League.

Đội bóng phố núi đang xếp cuối bảng chạm trán ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Thể Công Viettel. Không còn những ngôi sao hàng đầu, HAGL sa sút rõ rệt và vẫn chưa có được trận thắng nào sau 7 vòng đấu (3 hòa, 3 thua).

Đáng lo hơn, HAGL mới chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 6 trận, thông số thấp nhất giải. Trong khi đó, Thể Công Viettel thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 7 trận bất bại (4 thắng, 3 hòa). Không chỉ có hàng công mạnh (đã ghi 12 bàn), hàng thủ của đội bóng ngành quân đội cũng để lọt lưới ít nhất giải (mới chỉ thủng lưới 4 bàn). Như vậy, trước một HAGL không còn là chính mình, thầy trò HLV Velizar Popov được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm.

Đội Thanh Hóa cũng đang đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng, nếu như tiếp tục sẩy chân ở vòng 8. Đội bóng xứ Thanh phải nỗ lực tột độ để có thể đánh bại đội chủ nhà SLNA vốn đang bất ổn kể từ đầu mùa.



