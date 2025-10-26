Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ

Thu Bồn
Thu Bồn
26/10/2025 06:11 GMT+7

'Derby ngành' giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM - trận cầu đinh của vòng 8 V-League 2025 - 2026 hứa hẹn rất hấp dẫn.

KỊCH TÍNH

Đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TP.HCM cùng sở hữu 14 điểm, đang cạnh tranh trực tiếp trên tốp đầu bảng xếp hạng (BXH). Cuộc chạm trán nhiều duyên nợ khơi gợi lại hồi ức về những trận "derby công an" nảy lửa một thời ở thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, giữa các đối thủ "đồng cân, đồng lạng". Sau những đổi thay của lịch sử, hai tên tuổi lừng lẫy một thời ấy đã lần lượt được "tái sinh" tại sân chơi bóng đá cao nhất VN.

Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ- Ảnh 1.

Trong khi CLB CAHN đã kịp vô địch mùa giải 2023, đội Công an TP.HCM mới bắt đầu tìm lại hào quang xưa với mùa đầu mang tên gọi mới mà cũ. Tuy đang có điểm số ngang nhau trên BXH nhưng trên thực tế, đội CAHN vẫn được đánh giá là có phong độ cao hơn khi các học trò HLV Polking mới đá 6 trận, hiện vẫn bất bại (4 thắng, 2 hòa). CLB CAHN đang tạm dẫn đầu bảng E trong khuôn khổ AFC Champions League 2 cũng chứng minh cho phong độ ổn định của đội bóng này. Bởi vậy, đội chủ nhà CAHN nhỉnh hơn trong trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ- Ảnh 2.

Đội CAHN (phải) tràn đầy cơ hội giành thứ hạng cao mùa giải năm nay

Ảnh: Minh Tú

Tại sân Thiên Trường, đội đương kim vô địch Nam Định đặt mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Đà Nẵng. Nếu vẫn muốn vớt vát cơ hội chạy đua vào tốp dẫn đầu V-League vào cuối mùa, đội bóng thành Nam cần phải giành 3 điểm trọn vẹn trước thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đây cũng là trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng Nguyễn Trung Kiên, sau khi ông Vũ Hồng Việt được điều chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định. Cơn bão chấn thương cũng như phong độ sa sút của một số cầu thủ trụ cột là nguyên nhân khiến Nam Định gặp khó khăn ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Nếu không kịp bứt tốc, nguy cơ đội phải đua trụ hạng hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng cũng đang ở tốp cuối BXH nên cũng rất cần chiến thắng. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội khách vẫn có thể có điểm ở chính nơi được ví như "thánh địa" của đội đương kim vô địch.

HAI ĐỘI CUỐI BẢNG GẶP KHÓ

CLB Thanh Hóa và HAGL cùng đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, khi lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối trên BXH V-League. 

Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ- Ảnh 3.

Hấp dẫn trận ‘derby công an’, HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ- Ảnh 4.

Đội bóng phố núi đang xếp cuối bảng chạm trán ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Thể Công Viettel. Không còn những ngôi sao hàng đầu, HAGL sa sút rõ rệt và vẫn chưa có được trận thắng nào sau 7 vòng đấu (3 hòa, 3 thua). 

Đáng lo hơn, HAGL mới chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 6 trận, thông số thấp nhất giải. Trong khi đó, Thể Công Viettel thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 7 trận bất bại (4 thắng, 3 hòa). Không chỉ có hàng công mạnh (đã ghi 12 bàn), hàng thủ của đội bóng ngành quân đội cũng để lọt lưới ít nhất giải (mới chỉ thủng lưới 4 bàn). Như vậy, trước một HAGL không còn là chính mình, thầy trò HLV Velizar Popov được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm.

Đội Thanh Hóa cũng đang đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng, nếu như tiếp tục sẩy chân ở vòng 8. Đội bóng xứ Thanh phải nỗ lực tột độ để có thể đánh bại đội chủ nhà SLNA vốn đang bất ổn kể từ đầu mùa.


Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…

Ngày thi đấu 25.10 của vòng 8 V-League đã chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc, chứng kiến Đỗ Hoàng Hên ghi bàn giúp Hà Nội FC áp sát nhóm đầu, trong khi Ninh Bình FC mạnh mẽ bứt xa.

HLV Harry Kewell phản bác quan điểm chưa thật chuẩn chỉnh về CLB Hà Nội: Đội của tôi...

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?

Khám phá thêm chủ đề

derby công an bóng đá Việt Nam V-League 2025-2026 CLB Công An TP.HCM CLB Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận