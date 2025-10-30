Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng trở lại, Trường Tươi Đồng Nai trình làng hàng công 'khủng'

Nam Nhi
Nam Nhi
30/10/2025 12:39 GMT+7

Đêm 29.10, fanpage CLB Trường Tươi Đồng Nai hân hoan thông báo đội trưởng Công Phượng đã tập luyện trở lại, sẵn sàng thi đấu cùng bạn thân Minh Vương.

Công Phượng tái xuất sân cỏ

Sau 5 vòng đấu giải hạng nhất, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang tạm xếp hạng 3 với 11 điểm, xếp dưới CLB TP.HCM (cùng 11 điểm, hơn hiệu số phụ) và CLB Khánh Hòa (12 điểm). Một trong những lý do đến từ việc đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" chưa có sự phục vụ của Công Phượng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh tấn công. 

Công Phượng trở lại, Trường Tươi Đồng Nai trình làng hàng công nguyên tử với Minh Vương - Ảnh 1.

HLV Việt Thắng có thể an tâm khi Công Phượng tập luyện trở lại

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Mùa bóng này, Trường Tươi Đồng Nai đã trao băng đội trưởng cho Công Phượng, đặt kỳ vọng rất lớn anh sẽ tiếp tục là thủ lĩnh hàng công sau khi tiền đạo này thuyết phục thành công Minh Vương, Xuân Trường, Văn Sơn cập bến đội bóng Đông Nam bộ.

Đến lúc này, Minh Vương đang tỏa sáng rực rỡ, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng nhất quốc gia với 5 pha lập công, bên cạnh 2 bàn thắng của Lưu Tự Nhân. Do đó, việc Công Phượng trở lại sẽ là cú hích rất lớn, hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ cho hàng công Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng trở lại, Trường Tươi Đồng Nai trình làng hàng công nguyên tử với Minh Vương - Ảnh 2.

Nụ cười trên sân tập của Công Phượng

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Đêm 29.10, fanpage của Trường Tươi Đồng Nai đã đăng chùm ảnh Công Phượng trở lại sân tập với sự chứng kiến của HLV Nguyễn Việt Thắng kèm câu hỏi: "Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?".

Đây có thể xem là tin rất vui cho người hâm mộ Đồng Nai, khi thủ quân của họ sẽ có khả năng trở lại khi chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Thanh niên TP.HCM (18 giờ ngày 2.11) với mục tiêu giành trọn 3 điểm đã đến gần.

Mùa trước, Công Phượng xếp thứ 2 ở giải hạng nhất về thành tích ghi bàn với 7 bàn thắng, nhường cho Lưu Tự Nhân quả phạt đền để từ đó đàn em đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng. Thực tế sức ảnh hưởng của anh lên đội bóng còn cao hơn nhiều.

Do đó, việc Công Phượng trở lại sân cỏ hứa hẹn sẽ tạo ra bộ 3 tấn công cho CLB Trường Tươi Đồng Nai gồm Công Phượng - Minh Vương - Tự Nhân. Người hâm mộ Đồng Nai kỳ vọng sẽ sớm chứng kiến đội bóng trình diễn sức công phá hàng đầu giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026.

