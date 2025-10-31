Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Cơ hội vàng cho HAGL quật khởi, Ninh Bình khẳng định vị thế

Khánh Châu
Khánh Châu
31/10/2025 00:00 GMT+7

CLB HAGL có cơ hội rất tốt để thoát khỏi vị trí cuối bảng khi tiếp CLB Nam Định trên sân Pleiku lúc 17 giờ hôm nay (31.10) tại vòng 9 V-League 2025 - 2026.

HAGL tìm kiếm chiến thắng thứ hai

Dù đứng cuối bảng với 6 điểm, nhưng tinh thần của cầu thủ HAGL đang lên rất cao sau chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 8. Ở chiến thắng đầu tiên của họ tại V-League mùa này, người ta thấy một HAGL hoàn toàn "lột xác". Họ chơi máu lửa, quyết tâm hơn, đặc biệt là có nhiều miếng đánh rất lợi hại, nhiều lần đặt hàng thủ Thể Công Viettel vào thế chống trả vất vả.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Cơ hội vàng cho HAGL quật khởi, Ninh Bình khẳng định vị thế - Ảnh 1.

HAGL (phải) tập trung tìm trận thắng thứ 2

Ảnh: Nguyên Khang


Điểm khác biệt nữa là HAGL phòng ngự lớp lang rõ ràng, chứ không co cụm như trước đây. Điều này giúp họ chơi rất hay để đem niềm vui cho người hâm mộ phố núi.

Thừa thắng xông lên, CLB HAGL đang chuẩn bị tích cực để hướng đến chiến thắng trước đội khách Nam Định. HLV Lê Quang Trãi tiếp tục cho các học trò rèn các pha phản công nhanh sở trường, đồng thời các hậu vệ cũng tập phòng ngự bóng bổng nhiều hơn. Toàn đội đều hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm trên sân nhà.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Cơ hội vàng cho HAGL quật khởi, Ninh Bình khẳng định vị thế - Ảnh 2.

Trái ngược với tinh thần đang lên của HAGL, thì Nam Định lại gặp quá nhiều vấn đề. Trước hết là chấn thương của các trụ cột khiến 2 tháng rồi họ chưa biết đến chiến thắng. Kế đến là tinh thần sa sút khi bị đội yếu Đà Nẵng cầm chân 1-1 ở vòng 8 ngay tại chảo lửa Thiên Trường. Trên sân Pleiku ở mùa giải 2024 - 2025, khi đang có lực lượng tốt nhất, Nam Định cũng chỉ hòa HAGL trong trận cầu không bàn thắng.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Cơ hội vàng cho HAGL quật khởi, Ninh Bình khẳng định vị thế - Ảnh 3.

Vì thế, khi Nam Định đang phập phù thì đây là cơ hội để đội bóng phố núi vùng lên chiến thắng và thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.

Cũng ở nhóm đua trụ hạng, CLB Đà Nẵng sẽ có cơ hội lấy điểm khi tiếp CLB SLNA trên sân Hòa Xuân lúc 18 giờ ngày 1.11. Dù lực lượng Đà Nẵng không mạnh, nhưng đội khách SLNA mùa này khá yếu. Đội bóng xứ Nghệ vừa thua Thanh Hóa 0-1 tại sân Vinh, nên họ càng mất tinh thần khi làm khách tại Hòa Xuân. Ngoài ra, SLNA gặp thiệt thòi khi mất mũi chủ công Reon Dale Moore. Nếu chơi với phong độ cao, Đà Nẵng sẽ có chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa.

CLB Ninh Bình có cơ hội tạo khoảng cách

Ở vòng đấu này, đội đầu bảng Ninh Bình được chơi trên sân nhà trước CLB Becamex TP.HCM lúc 18 giờ ngày 1.11. Đội quân của HLV Albadalejo Castano Gerard đang thăng hoa khi đứng đầu bảng với 20 điểm. Thành tích bất bại sau 8 vòng đấu giúp Ninh Binh trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Mùa này, đội trưởng Hoàng Đức chơi quá hay. Anh điều phối bóng, triển khai tấn công rất lợi hại, tạo cơ hội cho các vệ tinh xung quanh như Trần Bảo Toàn, Daniel Da Silva, Quốc Việt… tỏa sáng.

Trước sức tấn công hiệu quả của Ninh Bình, hàng thủ Becamex TP.HCM khó đứng vững khi đội bóng này hiện là đội thủng lưới nhiều nhất với 15 bàn chỉ sau 8 trận. Vì thế, nếu Ninh Bình chơi với phong độ ổn định, họ sẽ có chiến thắng thứ 7 và tạo khoảng cách với các đội phía sau.

Một đội bóng có thành tích bất bại khác là Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp PVF - CAND trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 31.10. CLB CAHN có lực lượng tương đối nhỉnh hơn, vì thế họ sẽ tập trung mục tiêu chiến thắng để không cho CLB Ninh Bình bứt đi quá xa.

Các cặp đấu còn lại: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp CLB Hà Nội (18 giờ ngày 31.10); CLB Công an TP.HCM gặp CLB Hải Phòng (19 giờ 15 ngày 1.11); CLB Thanh Hóa gặp CLB Thể Công Viettel (18 giờ ngày 2.11).

U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, Uzbekistan: Nâng cấp trình độ để vô địch SEA Games

U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, Uzbekistan: Nâng cấp trình độ để vô địch SEA Games

Những trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc hay U.23 Uzbekistan trong tháng 11.2025 đều rất giá trị, giúp U.23 Việt Nam hoàn thiện mình cho mục tiêu chinh phục SEA Games 33.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: HAGL dễ thắng, Hà Nội và HLV Kewell vào 'hiểm địa'

Ai ngờ có ngày Nam Định đấu HAGL để đua trụ hạng: V-League khắc nghiệt cỡ này

