HAGL hòa cực hay Nam Định: Chạy đua tỷ số kịch tính, sao trẻ lại tỏa sáng

Minh Tâm tiếp tục ghi bàn cho HAGAL ảnh: Minh Trần

Hàng công HAGL lột xác

Trên sân nhà Pleiku Arena, HAGL tiếp đón nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) CLB Nam Định với tinh thần rất cao sau khi khép lại vòng 8 bằng cách đánh bại Thể Công Viettel 2-1, để có chiến thắng đầu tiên ở LPBank V-League 2025 - 2026.

Dù vẫn chưa thoát khỏi đáy bảng, nhưng 3 điểm quý giá đó đã giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi rũ bỏ được rất nhiều áp lực đã đè nặng đôi chân họ từ đầu mùa, để hướng đến 3 điểm tiếp theo trước CLB Nam Định đang gặp khủng hoảng phong độ.

Đây là trận đấu HAGL chỉ sử dụng 2 ngoại binh gồm trung vệ đội trưởng Jairo và tiền vệ Marciel, nhưng nhập cuộc rất tự tin trước đội khách chỉ có 8 cầu thủ dự bị vì quá nhiều chấn thương, lại vắng tiền vệ trụ Văn Công bị treo giò.

Thanh Nhân (trái) gỡ hòa 2-2 cho HAGL ở phút 45+3 ảnh: Minh Trần

Sự tự tin của đội chủ nhà đã gây ra khó khăn nhất định trước đội khách đã 2 tháng trời, với 5 trận liền không biết mùi chiến thắng. Thậm chí, họ mới chính là người vượt lên dẫn bàn sau tình huống phá bẫy việt vị rất hay để ghi bàn của Minh Tâm ở phút 19.

Bàn thắng này đã như ngòi nổ, thức tỉnh tính chiến đấu của đội khách đẩy tốc độ chơi bóng lên mức cao hơn hẳn. Đến phút 32, Brenner đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này, sau tình huống bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2.

Chỉ sau đó 4 phút, cũng chính tiền đạo này đã đánh bại thủ môn Trung Kiên trên chấm 11 m để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Tuy nhiên, trận đấu càng kịch tính hơn khi Thanh Nhân gỡ hòa 2-2 ở phút 45+3 trong sự tiếc nuối của BHL CLB Nam Định.

Nghẹt thở đến phút cuối

Brenner (35) lập cú đúp cho CLB Nam Định ảnh: Minh Trần

Bước vào hiệp 2, CLB Nam Định dồn toàn lực để tìm kiếm thêm bàn thắng. Ngoài Văn Đạt bị đau được thay bằng A Mít, HLV Nguyễn Trung Kiên đã tung thêm "cây sào" Farren Hudlin cao 2,06 m vào để khai thác những pha bóng bổng.



Trong phần lớn hiệp 2, bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội HAGL với tỷ lệ kiểm soát bóng của đội Nam Định là hơn 60%. Mặc dù vậy, hàng thủ đội bóng phố núi vẫn chơi vững vàng nhờ khả năng không chiến tỉnh táo của 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam trung vệ Quang Kiệt (cao 1,92 m) và thủ môn Trung Kiên (1,92 m).

Trong khi đó vào phút 74, HLV Lê Quang Trãi đã tung Đình Lâm và đặc biệt là tài năng trẻ Gia Bảo (tốp 60 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới của tờ The Guardian) vào sân, cho thấy những tính toán cho mục tiêu tấn công đằng sau sự chủ động phòng ngự của đội chủ sân Pleiku Arena.

Biểu lộ đầy cảm xúc của HLV Nguyễn Trung Kiên trên sân Pleiku Arena ảnh: Minh Trần

Trận đấu càng trôi về cuối, đặc biệt trong hơn 10 phút cuối trận, CLB Nam Định hầu như từ bỏ lối chơi đan bóng để tập trung tạt nhiều nhất có thể vào cho 3 "cây sào" cao to Farry, Lucas và Brenner cắm trong khu vực cấm địa CLB HAGL.

Tuy nhiên, sự tập trung cản phá từ 2 biên tốt đã giúp Trung Kiên và Quang Kiệt dựng lên bức tường vững chắc, cản phá hiệu quả ý đồ lối chơi "lấy thịt đè người" của đội khách. Trong khi đó Gia Bảo vẫn đón lõng rình rập chờ cơ hội ở vòng tròn giữa sân.

Kết quả cả 2 đội đã rời sân với tỷ số hòa 2-2, trong cuộc đua tỷ số "ngang sức ngang tài" nếu nhìn vào chỉ số dứt điểm sít sao giữa HAGL và CLB Nam Định (9 và 11). Người vui hơn tất nhiên là đội chủ nhà trong khi CLB Nam Định có trận thứ 6 liên tiếp không biết thắng ở V-League.