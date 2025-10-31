Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai có đòi lại được ngôi đầu khi có Công Phượng?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
31/10/2025 07:38 GMT+7

Ở vòng 6 giải hạng nhất mùa giải 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng đến một chiến thắng trước đội Thanh Niên TP.HCM để có thể tiếp tục bám đuổi CLB Khánh Hòa trên bảng xếp hạng.

Giải hạng nhất sẽ trở lại vào ngày 1.11 với 2 cặp đấu. Trên sân Việt Trì, đội Phú Thọ gặp thử thách lớn khi phải chạm trán CLB Khánh Hòa lúc 18 giờ. Thầy trò HLV Trần Trọng Bình đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành 3 chiến thắng liên tiếp, chiếm vị trí đầu bảng với 12 điểm. Đội bóng phố biển nhiều khả năng tiếp tục chiếm trọn 3 điểm để duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm nay của CLB Khánh Hòa.

Cùng giờ, CLB Trẻ PVF-CAND tiếp đón đội Đồng Tháp trên sân nhà. Đội khách từng là một đối thủ khó chơi, nhưng giờ không còn duy trì được điều đó. Thầy trò HLV Phan Thanh Bình chưa có trận thắng nào, mới giành được 2 điểm và đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đội bóng từ miền Tây có thể sẽ phải gặp rất nhiều thử thách.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai có đòi lại được ngôi đầu khi có Công Phượng?- Ảnh 1.

Công Phượng tập luyện trở lại với đầu gối vẫn còn băng. Khả năng ra sân của chân sút này có, nhưng không đảm bảo chắc chắn

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

4 trận đấu còn lại của giải hạng nhất diễn ra vào ngày 2.11. Lúc 16 giờ, CLB Bắc Ninh tiếp đón đội Đại học Văn Hiến trên sân nhà Việt Yên. Đây là thời cơ để đội bóng của cố vấn Park Hang-seo giành một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi các đội xếp trên. Lúc 17 giờ, trên sân Cẩm Phả, CLB Quảng Ninh chạm trán đội Long An vốn đang bất ổn.

Vào khung 18 giờ, cả 2 đội chủ nhà dự kiến gặp nhiều khó khăn. Trên sân Quy Nhơn, CLB Quy Nhơn tiếp đón CLB TP.HCM, đội bóng đứng nhì bảng với 11 điểm. Với lực lượng dày dặn là nhiều cầu thủ từng đá V-League, HLV Nguyễn Minh Phương đang biến CLB TP.HCM thành một tập thể gắn kết và vẫn đang bất bại.

Trên sân Thống Nhất, CLB Thanh Niên TP.HCM được dự báo sẽ phải "chịu trận" trước đội Trường Tươi Đồng Nai. Đội chủ nhà chỉ mới có 2 điểm, chưa biết mùi chiến thắng trong khi đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng sở hữu phong độ khá ổn định, đang bất bại. CLB Trường Tươi Đồng Nai còn có nhiều ngôi sao sẵn sàng bùng nổ như Trần Minh Vương, Lưu Tự Nhân... Đó là chưa kể rất có thể Nguyễn Công Phượng sẽ trở lại sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mục tiêu của CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ là 3 điểm để họ có thể duy trì một vị trí trong tốp 3. 

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai có đòi lại được ngôi đầu khi có Công Phượng?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 6 giải hạng nhất 2025-2026

ẢNH: VPF

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

