Trường Tươi Đồng Nai hòa nhạt nhòa Bắc Ninh: Bị soán ngôi đầu, rơi xuống tốp 3

Thế trận chặt chẽ

Đây là trận đấu tâm điểm ở vòng 5 với sự góp mặt của 2 đội bóng cạnh tranh chức vô địch là CLB Trường Tươi Đồng Nai và đội Bắc Ninh. Chất lượng nhân sự đôi bên cũng khá tương đồng nên trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân do những pha phối hợp chưa đủ sắc sảo để có thể đưa bóng đến gần vòng cấm địa đối phương. Những ngôi sao của 2 bên như Minh Vương, Xuân Trường (CLB Trường Tươi Đồng Nai) hay Đức Chinh, Hải Huy (CLB Bắc Ninh) cũng chưa tạo ra được sự khác biệt. Hiệp 1 vì thế kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều sự thay đổi. Hai đội vẫn chỉ tìm kiếm cơ hội từ những đường bóng dài hoặc tình huống cố định. Trận đấu cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Bình Phước, khiến mặt sân trũng nước, bóng khó lăn.

Chứng kiến thế trận tấn công bế tắc, cả HLV Việt Thắng và Paulo Foiani đều thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công. Tuy nhiên, khác biệt vẫn không xuất hiện. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Alex Sandro và các đồng đội bế tắc trên sân nhà ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Trường Tươi Đồng Nai tụt hạng

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai bị đẩy xuống vị trí thứ 3 với 11 điểm. Thầy trò HLV Việt Thắng bằng điểm với CLB TP.HCM nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+5 so với +7). Đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là CLB Khánh Hòa với 12 điểm. Trong khi đó, CLB Bắc Ninh đứng thứ 4 với 9 điểm. Đội đứng thứ 5 là CLB Quảng Ninh cũng có 9 điểm.