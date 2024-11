Lịch thi đấu hạng nhất hôm nay: Show diễn của Công Phượng?

Được trở về sân nhà để thi đấu dưới sự cổ vũ của cổ động viên CLB Bình Phước có thể mang lại may mắn cho Công Phượng. Ở vòng loại Cúp quốc gia 2024 - 2025, tiền đạo quê Nghệ An "nổ súng" chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, khiến sân Bình Phước được dịp mở hội. Đó là lý do Công Phượng tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng trước CLB Khánh Hòa.

Tuy nhiên, để điều này xảy ra, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức cần khắc phục điểm yếu. Sau trận hòa 0-0 trên sân của CLB Hòa Bình, Công Phượng thừa nhận anh và các đồng đội mới chưa tạo ra sự kết nối tốt. Bản thân anh cũng như cả tập thể cần luyện tập nhiều hơn để tăng tính kết nối trong lối chơi.

Công Phượng đã có 1 bàn thắng trên sân Bình Phước ẢNH: KHẢ HÒA

Tiếp theo đó, CLB Bình Phước cần tối ưu hóa việc sử dụng nhân sự. Ở 2 trận đấu đã qua, HLV Anh Đức chưa cho những cầu thủ giỏi nhất của mình cùng thi đấu trên sân. Ví dụ, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Hồ Sỹ Giáp, các nhân tố giàu kinh nghiệm chơi bóng tại V-League chỉ được vào sân trong hiệp hai. Và lúc này, Công Phượng cũng đã bị thay ra. HLV Anh Đức có thể có cái lý riêng, nhưng người hâm mộ cũng chờ đợi CLB Bình Phước sẽ chơi ra sao với đội hình chất lượng nhất.

CLB Khánh Hòa có thể là đội bóng buộc CLB Bình Phước phải làm điều đó. Đội bóng phố biển từng có nhiều mùa góp mặt ở V-League, còn đó một số cầu thủ giỏi như Lê Cao Hoài An, Trần Hoàng Phương... Thầy trò HLV Trần Trọng Bình cũng đã khiến dàn sao của CLB Ninh Bình phải cực kỳ vất vả mới có được 3 điểm ở vòng 1. Nếu may mắn hơn, CLB Khánh Hòa đã có ít nhất một điểm.

CLB Bình Phước nhỉnh hơn về mặt lực lượng, nhưng đội Khánh Hòa cũng có sự lỳ lợm, khó chịu nhất định. Vì thế, màn so tài trên sân Bình Phước sẽ rất đáng chờ đợi.

Trận đấu còn lại của giải hạng nhất diễn ra trong ngày 2.11 là cuộc đối đầu giữa CLB Đồng Nai và Huế, hai đội đang có cùng 1 điểm.