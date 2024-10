Lịch thi đấu hạng nhất vòng 2: Công Phượng sẽ bùng nổ, Hoàng Đức lại thăng hoa?

Vòng 2 giải hạng nhất 2024 - 2025 bắt đầu vào ngày 2.11. Trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 16 giờ giữa CLB Đồng Nai và Huế, đây là hai đội bóng đều đã có 1 điểm ở vòng đầu tiên. Hai giờ sau, CLB Bình Phước tiếp đón đội khách Khánh Hòa trên sân nhà.

Sau một trận "tịt ngòi", Công Phượng được kỳ vọng tỏa sáng để giúp đội nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi CLB Khánh Hòa thi đấu rất khó chịu. Vòng trước, đội bóng phố biển đã gây nhiều khó khăn cho dàn sao trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng. Nếu không có màn tỏa sáng của cả Đặng Văn Lâm lẫn Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình khó lòng rời sân 19.8 Nha Trang với 3 điểm trọn vẹn. Vì thế, nếu không cải thiện chất lượng tấn công, CLB Bình Phước hoàn toàn có thể "sẩy chân" trên sân nhà.

Công Phượng đã ghi một bàn tại sân Bình Phước, trong trận gặp đội Trẻ TP.HCM ở vòng loại Cúp quốc gia ẢNH: KHẢ HÒA

Ba trận còn lại của vòng 2 diễn ra vào ngày 3.11. Lúc 15 giờ, ứng cử viên vô địch PVF-CAND chạm trán CLB Hòa Bình, đội bóng đã buộc CLB Bình Phước phải chia điểm vòng trước. HLV Mauro Jeronimo chắc chắn sẽ rất quyết tâm bởi họ rất khao khát giành chiến thắng sau khi bị CLB Long An cầm hòa trong một thế trận họ áp đảo hoàn toàn.

Liệu Hoàng Đức có tiếp tục tỏa sáng? ẢNH: CLB NINH BÌNH

Nếu giành 3 điểm trước CLB Long An trong trận đấu diễn ra lúc 16 giờ, đây sẽ là một chiến thắng ngọt ngào và nhiều ý nghĩa cho CLB Ninh Bình. Bởi đây là lần đầu tiên Văn Lâm, Hoàng Đức và các ngôi sao khác như Thanh Thịnh, Đức Việt, Quốc Việt... có lần đầu ra mắt khán giả nhà trong một trận đấu chính thức sau 2 chuyến làm khách liên tiếp. Tiếp theo, CLB Long An là đội bóng gắn liền với tên tuổi của HLV Nguyễn Việt Thắng khi ông còn thi đấu chuyên nghiệp. Cuối cùng, họ sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng vì CLB Bà Rịa Vũng Tàu, 1 trong 2 đội có 3 điểm ở vòng trước không thi đấu ở vòng này (do giải hạng nhất có 11 đội, mỗi vòng sẽ có 1 đội nghỉ).

Trận đấu còn lại của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa CLB Đồng Tháp và Trẻ TP.HCM, diễn ra lúc 16 giờ.