Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuất hiện thêm nhân tố cao 1,91 m có thể lên U.23 Việt Nam, cần thêm điều kiện…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
30/10/2025 08:57 GMT+7

Trước khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026, các cầu thủ vẫn còn cơ hội khoác áo đội tuyển, trong đó có những cầu thủ Việt kiều.

2 tiền vệ nhiều triển vọng của U.23 Việt Nam

Một trong những cầu thủ Việt kiều được nhắc đến nhiều nhất từ đầu mùa giải 2025-2026 đến giờ, đó là tiền vệ Trần Thành Trung. Cầu thủ trở về từ Bulgaria này được gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam trước vòng loại U.23 châu Á, diễn ra hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy Trần Thành Trung chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam và bị chấn thương nên rời khỏi đội tuyển U.23 Việt Nam vào giờ chót

Xuất hiện thêm nhân tố cao 1,91 m có thể lên U.23 Việt Nam, cần thêm điều kiện… - Ảnh 1.

Nguyễn Vadim trong lần khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam hồi đầu tháng 10

Ảnh: VFF

Hiện tại, mọi việc đang diễn biến tích cực hơn. Trần Thành Trung dần chiếm được vị trí thi đấu trong màu áo CLB Ninh Bình. Giữa một hàng tiền vệ đang sở hữu đến 2 tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến, Trần Thành Trung vẫn chen chân vào giữa 2 ngôi sao này, cho thấy Trần Thành Trung đã chứng tỏ được giá trị của mình. Anh vẫn được đánh giá cao ở chất kỹ thuật và phong cách thi đấu hiện đại, mang màu sắc châu Âu.

Trường hợp tương tự cũng đang xảy ra với tiền vệ Nguyễn Vadim (Việt kiều Nga) trong màu áo CLB Đà Nẵng. Nguyễn Vadim cũng có một số đóng góp nhất định cho đội bóng sông Hàn từ đầu mùa giải đến giờ. Nguyễn Vadim được gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam trong khoảng thời gian vừa rồi.

Tuy nhiên, vẫn chưa có gì đảm bảo Nguyễn Vadim sẽ chắc suất tham dự SEA Games 33, bởi giai đoạn cầu thủ này được gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam hồi đầu tháng 10, là giai đoạn mà nhiều cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi 23 đang bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia, nên mới xuất hiện nhiều khoảng trống ở đội U.23 Việt Nam. Chính vì thế, cầu thủ Việt kiều Nga này cần nỗ lực nhiều hơn nữa, để thuyết phục hoàn toàn HLV Kim Sang-sik, trao cơ hội cho anh tại SEA Games, diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Trung vệ có thể hình tốt, giỏi tham gia tấn công

Một cầu thủ Việt kiều nữa bất ngờ được nhắc đến trong ít ngày qua, đó là trung vệ mang 2 dòng máu Việt – Mỹ Zan Nguyễn. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng anh lại ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp trong trận đấu giữa đội TP.HCM gặp Long An, tại giải hạng nhất quốc gia, sau pha lên tham gia tấn công và sút bóng sấm sét từ ngoài khu vực cấm địa. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho CLB TP.HCM, giúp đội này tạm chiếm vị trí nhì bảng giải hạng nhất 2025-2026.

Xuất hiện thêm nhân tố cao 1,91 m có thể lên U.23 Việt Nam, cần thêm điều kiện… - Ảnh 2.

Zan Nguyễn vừa ghi 1 bàn thắng đẹp tại giải hạng nhất 2025-2026

Ảnh: CLB TP.HCM

Zan Nguyễn sở hữu thể hình rất tốt, anh cao đến 1,91 m. Anh cũng đang nỗ lực để được nhập tịch Việt Nam, để có thể khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 33. Ngoài vị trí trung vệ, Zan Nguyễn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể giúp tăng khả năng đánh chặn từ xa của đội tuyển U.23 Việt Nam. Nếu anh được gọi lên U.23 Việt Nam, đội có thêm 1 cầu thủ có chiều cao 1,91, ngoài thủ môn Trung Kiên.

Dĩ nhiên, đội tuyển U.23 hiện không thiếu các trung vệ và tiền vệ trung tâm có chất lượng, nhưng nếu đội có thêm 1 gương mặt có thể hình tốt, có phong cách thi đấu hiện đại, hiệu quả khi lên tham gia tấn công, sức mạnh của đội sẽ được gia tăng.

