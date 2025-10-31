U.23 Việt Nam được ưu tiên

Bước chuẩn bị quan trọng của U.23 Việt Nam cho SEA Games 33

Dự kiến ngày 10.11 tới, đội tuyển VN và U.23 VN đều sẽ cùng hội quân tại Trung tâm bóng đá trẻ VN ở Hà Nội, sau đó sẽ tách ra với các mục tiêu khác nhau. Ở kỳ FIFA Days tháng 11, đội tuyển VN chỉ thi đấu 1 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 với đối thủ Lào (từng thua VN 0-5 ở lượt đi - PV). Trong khi U.23 VN sẽ bay sang TP.Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tham dự giải giao hữu quốc tế Cúp Panda 2025. Cơ hội cọ xát với 3 "quân xanh" chất lượng gồm Trung Quốc (ngày 12.11), Uzbekistan (15.11) và Hàn Quốc (18.11) được HLV Kim Sang-sik đánh giá là bước chuẩn bị rất quan trọng của đội U.23 VN cho SEA Games 33. Do đó, ông Kim có thể sẽ chốt phương án cân bằng là trực tiếp nắm đội tuyển VN để giành trọn 3 điểm tại Lào, trong khi ưu tiên lực lượng mạnh nhất cho U.23 VN được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh. Theo tính toán này, chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến triệu tập đội hình tuyển VN tinh gọn với chỉ 23 cái tên, trong khi đàn em U.23 VN sẽ tập trung với 26 cầu thủ.

Đội tuyển U.23 VN nhiều khả năng sẽ được ưu tiên lực lượng mạnh nhất ở đợt tập trung sắp tới Ảnh: Minh Tú

HLV Đinh Hồng Vinh từng được ông Kim tin tưởng dẫn dắt U.23 VN thi đấu ở giải CFA Team China 2025 tại Trung Quốc hồi tháng 3. U.23 VN khi đó vắng nhiều trụ cột như Văn Khang, Thái Sơn, Lý Đức... do tập trung đội tuyển VN, nhưng đã chơi tốt, khi có 3 trận hòa trước Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc. Từ đây đội U.23 VN đã giới thiệu nhiều cái tên về sau trở thành trụ cột như thủ môn Văn Bình, trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh; tiền vệ Xuân Bắc, Lê Viktor… Ở đợt tập trung này, ông Vinh sẽ có cơ hội đem đội hình mạnh hơn để rà soát lần cuối lực lượng, trước khi ông Kim trực tiếp huấn luyện ở giai đoạn chuẩn bị thứ 2 (từ ngày 23 - 29.11) tại P.Bà Rịa (TP.HCM), sau đó bay sang Chiangmai (Thái Lan) tham dự SEA Games 33.

Đội tuyển VN thiếu nhân sự nhưng không đáng lo

Trong 2 trận đấu gặp Nepal hồi tháng 10 vừa qua tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội để các gương mặt U.23 VN như Trung Kiên, Hiểu Minh ra mắt đội tuyển VN. Thanh Nhàn có trận chính thức đầu tiên dưới triều đại HLV người Hàn Quốc, bên cạnh Văn Khang, Đình Bắc vào sân trong hiệp 2 (Phi Hoàng, Xuân Bắc có đăng ký nhưng không ra sân). Vào lúc này, ông Kim sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng có nên gọi họ lên đội tuyển VN tham dự 1 trận đấu (khả năng cao ngồi dự bị sẽ rất phí phạm) hay thi đấu 3 trận chất lượng trong màu áo U.23 VN.

Thực tế mà nói đội tuyển VN đang thiếu nhân sự bởi danh sách chấn thương khá dài với những cái tên quan trọng như Văn Thanh, Tấn Tài, Vĩ Hào, Thanh Bình, Việt Anh, Nguyễn Filip, Ngọc Quang… Điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tính toán của ban huấn luyện về nhân sự cho U.23 VN. Tuy nhiên, với cách VN đánh bại Lào đến 5-0 ở lượt đi, thì có thể tin đội tuyển VN sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu ngày 19.11 này.

Tin vui là Ngọc Tân trở lại sẽ giúp Hoàng Đức có đối tác ăn ý và hiệu quả ở đội tuyển VN, vì thế Xuân Bắc nhiều khả năng sẽ tập trung cùng U.23 VN. Ở hàng thủ, Văn Lâm và Đình Triệu có phong độ cao; Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Quang Vinh, Tiến Anh… đều đang tốt dần lên, nên khả năng Phi Hoàng, Nhật Minh sẽ không sang Lào mà tập trung với U.23 VN. Điều khiến ông Kim suy nghĩ vào lúc này là Đình Bắc và Văn Khang, do nhân sự trên hàng công đội tuyển VN khá eo hẹp, khi chỉ còn Tiến Linh và Tuấn Hải. Dù vậy, không loại trừ khả năng Đình Bắc và Văn Khang có thể vẫn có tên trong thành phần U.23 VN.

Ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik là bảo đảm lực lượng mạnh nhất để U.23 VN thi đấu hiệu quả tại Trung Quốc, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 vào cuối năm. Vì thế, U.23 VN nhiều khả năng sẽ có đội hình mạnh nhất cho chuyến du đấu tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.