Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League ngày 1.11: HLV Lê Huỳnh Đức đấu trí ‘hiện tượng’ Chu Đình Nghiêm, cực hay

Thu Bồn
Thu Bồn
01/11/2025 00:00 GMT+7

Dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách khi chạm trán CLB Hải Phòng. Đội bóng đất cảng đang thể hiện bản lĩnh và phong độ ấn tượng ở V-League, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm.

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB Hải Phòng diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 1.11 tại sân Thống Nhất, thuộc vòng 9 V-League 2025-2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc so với mùa trước, khi còn mang tên CLB TP.HCM. Song, đội bóng này vẫn chưa thực sự ổn định. Lối chơi của đội chủ sân Thống Nhất đôi lúc thiếu tính đột phá trong tấn công, khiến hiệu quả ghi bàn chưa cao dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Trận thua CLB Công an Hà Nội 0-1 ở vòng đấu trước phần nào cho thấy hàng công của đội bóng áo đỏ vẫn còn lúng túng, trong khi hàng thủ nhiều lần mất tập trung ở thời điểm quan trọng.

CLB Hải Phòng là "khắc tinh" của đội chủ sân Thống Nhất

Sân nhà dĩ nhiên là điểm tựa, nhưng chưa đủ để đảm bảo một kết quả có lợi cho đại diện của bóng đá miền Nam. Đối thủ của CLB Công an TP.HCM lần này là Hải Phòng, đội bóng vốn được xem là "khắc tinh" của đội chủ sân Thống Nhất. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, CLB TP.HCM (tiền thân của CLB Công an TP.HCM) thua 4, hòa 1 trước đại diện đất cảng. Ở mùa giải trước, đội bóng của TP.HCM thua cả hai lượt trận.

Lịch thi đấu V-League ngày 1.11: HLV Lê Huỳnh Đức đấu trí ‘hiện tượng’ Chu Đình Nghiêm, cực hay- Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức (trái) sẽ đấu trí gay cấn với HLV Chu Đình Nghiêm

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Trái ngược với chủ nhà, CLB Hải Phòng đang là đội bóng tạo được nhiều thiện cảm nhất ở V-League mùa này. Không sở hữu đội hình ngôi sao, không ồn ào trên truyền thông, CLB Hải Phòng lặng lẽ tích lũy điểm số bằng phong cách giàu tính tổ chức, đơn giản nhưng hiệu quả - thứ bóng đá đã trở thành thương hiệu dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm.

Lịch thi đấu V-League hôm nay 1.11

18 giờ, sân Hòa Xuân: CLB Đà Nẵng gặp SLNA

19 giờ 15, sân Ninh Bình: CLB Ninh Bình gặp CLB Becamex TP.HCM

19 giờ 15, sân Thống Nhất: CLB Công an TP.HCM gặp CLB Hải Phòng


Dù lực lượng chỉ được đánh giá ở mức trung bình, nhưng CLB Hải Phòng lại biết cách phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Bộ ba ngoại binh Antonio, Tagueu và Friday đang là điểm tựa vững chắc, khi thường xuyên tỏa sáng đúng lúc giúp đội bóng đất cảng vượt qua những trận cầu căng thẳng.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Tĩnh (2-1) và HAGL (3-0) đã đưa Hải Phòng hiên ngang vào tốp 4. Dưới bàn tay của Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng không chỉ lì lợm trong phòng ngự mà còn biết cách "chuyển trạng thái" cực nhanh khi có cơ hội phản công. Điều này khiến họ trở thành cái tên khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt là những đội thích cầm bóng như CLB Công an TP.HCM.

Lịch thi đấu V-League ngày 1.11: HLV Lê Huỳnh Đức đấu trí ‘hiện tượng’ Chu Đình Nghiêm, cực hay- Ảnh 2.

CLB Hải Phòng đang thi đấu tốt ở V-League với lực lượng không được đánh giá cao từ đầu mùa

ẢNH: VPF

Trong khi Công an TP.HCM đang loay hoay tìm kiếm lời giải cho sự hiệu quả trong khâu ghi bàn, đội khách Hải Phòng lại bước vào trận đấu với tâm thế của một tập thể gắn kết, tự tin và bản lĩnh. Điểm đáng chú ý là CLB Hải Phòng thường chơi hay khi bị đặt ở thế cửa dưới. Họ không cần cầm nhiều bóng, nhưng luôn biết tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để trừng phạt.

Đội bóng 'độc, lạ' nhất V-League: Không cần ngôi sao, vẫn hiên ngang vào tốp 4

Đội bóng 'độc, lạ' nhất V-League: Không cần ngôi sao, vẫn hiên ngang vào tốp 4

Không có lực lượng hùng hậu hay ngoại binh sao số, nhưng CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn lì lợm vươn lên nhóm đầu V-League.

Hấp dẫn trận 'derby công an', HAGL và Thanh Hóa báo động đỏ

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'

