Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?

CHÍ ĐẠT
04/11/2025 04:00 GMT+7

VN đang chuẩn bị xây dựng một sân vận động cực kỳ hiện đại, quy mô lớn nhất nước với hơn 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên, có khả năng tổ chức những sự kiện tầm cỡ như World Cup, ASIAD. Vậy sân Mỹ Đình ở Hà Nội sẽ được sử dụng vào mục đích gì để tránh lãng phí?

SÂN M ĐÌNH ĐƯỢC ĐẠI TU TOÀN DIỆN

Được khánh thành vào năm 2003, phục vụ SEA Games 22, sân vận động quốc gia Mỹ Đình từng là niềm tự hào của thể thao VN. Sau hơn 2 thập niên sử dụng, công trình này đang được cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Khoản đầu tư này được chia làm hai đợt. Đợt 1 là 8 tỉ đồng, được dùng để cải tạo cốt nền sân - bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền, đồng thời lắp đặt lại hệ thống thoát nước và tưới tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Mỹ Đình được làm lại nền sân. Đợt 2, với 2 tỉ đồng còn lại, sẽ được dùng để trải thảm cỏ mới, dự kiến thi công vào đầu năm 2026. Như vậy, diện mạo của sân Mỹ Đình đang dần được tái sinh để có thể vẫn là một thiết chế thể thao - văn hóa quan trọng của VN nói chung và Hà Nội nói riêng.

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?- Ảnh 1.

Được cải tạo lại, sân Mỹ Đình sẽ đẹp hơn

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?- Ảnh 2.

Sân Mỹ Đình được làm lại cốt nền, sau 22 năm sử dụng

ẢNH: CHÍ ĐẠT

Theo quy hoạch thể thao quốc gia, sân vận động 60.000 chỗ ngồi sắp được xây dựng tại Hưng Yên trở thành công trình hiện đại nhất VN, có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu tầm khu vực và châu lục. Sự xuất hiện của "siêu sân" này đặt ra câu hỏi lớn: Mỹ Đình sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai?

VẪN PHẢI TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH

Một số chuyên gia cho rằng sân Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi vẫn hoàn toàn có thể sử dụng để tổ chức các trận đấu của đội tuyển VN ở cấp độ khu vực và châu lục, các chương trình văn hóa nghệ thuật có tầm vóc, nếu sân không bị rơi vào tình trạng xuống cấp.

Là đơn vị được giao tự chủ về tài chính, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn có thể khai thác kinh doanh tốt khi cho thuê tổ chức các sự kiện lớn; đồng thời có thể được chuyển hướng khai thác thành sân thi đấu dự bị, phục vụ các đội tuyển trẻ hoặc các hoạt động thể thao phong trào. Ngoài ra, khu vực xung quanh sân có thể được quy hoạch lại để tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc, hoặc làm trung tâm huấn luyện thể thao đa năng.

Tuy nhiên, để thực hiện những phương án này, vấn đề quan trọng nhất vẫn là xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

GÁNH NẶNG NỢ THUẾ HƠN 1.000 TỈ ĐỒNG

Dù đang được cải tạo, sân Mỹ Đình vẫn phải đối mặt với bài toán tài chính nan giải. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2009 - 2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công. Hậu quả là đến nay, đơn vị này vẫn nợ thuế hơn 1.000 tỉ đồng, không có khả năng chi trả.

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?- Ảnh 3.

Ngoài sân Mỹ Đình...

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?- Ảnh 4.

Cung thể thao dưới nước là công trình thứ hai của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Một thông tin khá lạc quan có thể giúp cởi bỏ khó khăn lớn của Khu liên hợp là Chính phủ đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai. Trong đó có điều khoản nêu rõ: "Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp chuyển hình thức thuê đất sang hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất theo luật Đất đai thì không phải nộp tiền thuế đất và tiền chậm nộp tiền thuế đất (nếu có) đổi với thời gian đã sử dụng đất trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành. Trường hợp đã nộp thuế đất và tiền chậm nộp tiền thuế đất (nếu có) trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, Nhà nước không hoàn trả số tiền đã nộp". Nếu nghị quyết được ban hành, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có khả năng được xóa nợ 1.000 tỉ đồng.

Sân Mỹ Đình từng là "trái tim" của thể thao VN, nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà. Nhưng để công trình này không trở thành "gánh nặng" cho ngân sách, các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra giải pháp rõ ràng: vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa giải quyết triệt để những sai phạm kéo dài nhiều năm qua.

Trong bối cảnh VN chuẩn bị bước sang giai đoạn mới với những công trình thể thao hiện đại, tương lai của sân Mỹ Đình không chỉ là câu chuyện của một sân vận động, mà còn là phép thử về hiệu quả quản lý tài sản công và tầm nhìn phát triển thể thao quốc gia.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
