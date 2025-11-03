Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL liên tiếp gây bất ngờ: Cú hích lớn để bứt khỏi khủng hoảng

Thu Bồn
Thu Bồn
03/11/2025 18:08 GMT+7

Sau 7 vòng đầu tiên không thắng, HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ với 2 trận bất bại liên tiếp trước đội mạnh của V-League. Với nhiều yếu tố thuận lợi phía trước, đội bóng phố núi đứng trước cơ hội lớn để bứt qua giai đoạn khủng hoảng.

Tín hiệu tích cực của HAGL

Sau khởi đầu bế tắc với 7 vòng đấu đầu mùa không biết đến mùi chiến thắng, HAGL đang từng bước trở lại với những tín hiệu tích cực. Đội bóng phố núi bất bại trong 2 vòng gần nhất, khi thắng Thể Công Viettel 2-1 và hòa đương kim vô địch Nam Định 2-2, hai đội bóng được xem là "ông kẹ" của V-League. Từ đáy bảng xếp hạng (BXH), HAGL đang nhen nhóm hy vọng bứt phá, và nếu tận dụng được lịch thi đấu thuận lợi trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11, họ hoàn toàn có thể thoát khỏi khủng hoảng.

Trận thắng Thể Công Viettel được xem là bước ngoặt lớn. Không chỉ vì ba điểm đầu tiên của mùa giải, mà vì cách HAGL thể hiện bản lĩnh khác hẳn: phòng ngự kín kẽ, tấn công mạch lạc và hiệu quả. Những sai lầm không đáng có nơi hàng thủ đã được giảm thiểu đáng kể. HLV Lê Quang Trãi cùng Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đang mang đến cho đội bóng một diện mạo mới.

HAGL liên tiếp gây bất ngờ: Cú hích lớn để bứt khỏi khủng hoảng- Ảnh 1.

HAGL gây bất ngờ với 2 trận bất bại trước đội mạnh Thể Công Viettel (thắng 2-1) và Nam Định (hòa 2-2)

ẢNH: HAGL

Trận hòa 2-2 trước đương kim vô địch Nam Định ở vòng 9 lại là một minh chứng khác: HAGL giờ không sụp đổ khi mở tỷ số rồi bị dẫn ngược. Đội bóng phố núi chiến đấu kiên cường, phản công có tổ chức và giữ được tinh thần đến phút cuối. Đó là một thay đổi mang tính tâm lý quan trọng. Hai trận bất bại ấy giống như liều thuốc hồi sinh, giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi lấy lại niềm tin đã đánh mất từ đầu mùa.

Cơ hội bứt phá

HAGL vẫn đang ở đáy BXH sau 9 vòng đấu, với 7 điểm (mới đấu 8 trận), hiệu số -6 (5 bàn thắng, 11 bàn thua). Dù vậy, HAGL hoàn toàn có thể cải thiện vị trí. Cơ hội rõ ràng nằm ở trước mắt. Trước khi tạm dừng để nhường chỗ cho FIFA Days tháng 11, V-League còn 2 vòng đấu nữa. HAGL lần lượt gặp CLB Hà Tĩnh và CLB Thanh Hóa - hai đội không quá mạnh. CLB Thanh Hóa "đồng cảnh ngộ", khi cùng có 7 điểm như HAGL và xếp ngay trên (hạng 13) nhờ hơn chỉ số phụ. Đáng chú ý, đội bóng xứ Thanh nghỉ thi đấu ở vòng 10, trước khi chạm trán HAGL ở vòng 11. Điều đó khiến đội bóng phố núi nắm lợi thế lớn về thời điểm và đà hưng phấn.

Nhìn vào nhóm dưới, thuận lợi của HAGL càng rõ. Các đội cùng có 7 điểm như SLNA, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đều đối đầu những "ông lớn": SLNA gặp CLB Ninh Bình và Becamex TP.HCM; CLB Đà Nẵng chạm trán CLB Công an TP.HCM và CLB Hải Phòng; còn PVF-CAND đối đầu CLB Hà Nội và Thể Công Viettel. Lịch thi đấu ấy chẳng khác nào "giá treo" cho những đội đang chật vật, trong khi HAGL được trao một bậc thang để leo lên.

Tất nhiên, con đường trở lại của HAGL vẫn còn nhiều chông gai. Hàng thủ vẫn thiếu ổn định, và chiều sâu đội hình chưa thật sự tốt. Nhưng ở thời điểm này, điều quan trọng nhất là tinh thần. Sau hai trận đấu đầy cảm xúc, HAGL đã chứng minh họ không buông xuôi, mà đang học cách đứng dậy từ khủng hoảng. Nếu duy trì được đà này, 2 trận cuối trước kỳ nghỉ FIFA Days có thể trở thành bệ phóng. Kết quả tốt trước CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa không chỉ giúp HAGL có khả năng thoát đáy bảng, mà còn tạo đà tâm lý lớn cho phần còn lại của mùa giải.

