V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Thanh Nhàn trong màu áo CLB PVF-CAND ảnh: Minh Tú

V-League nóng với cuộc đua trụ hạng

Ở trận đấu trễ nhất của vòng 9 LPBank V-League 2025 vừa kết thúc trong đêm 2.11, CLB Thanh Hóa trên sân nhà đã thúc thủ trước Thể Công Viettel với tỷ số 0-1. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh vẫn tiếp tục nằm trong tốp 5 đội bóng kém cỏi nhất giải chỉ đang có cùng 7 điểm sau 9 trận,

Trải qua hơn 1/3 chặng đường của mùa giải năm nay, người ta đã bắt đầu thấy rõ hơn quá trình phân tốp trong đó 5 CLB SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa, PVF-CAND và HAGL đang chen chúc nhau ở khu vực đáy bảng với chỉ 7 điểm ít ỏi.

Đây là kết quả không khiến người ta quá bất ngờ, vì toàn bộ 5 cái tên này đều là những đội bóng có thực lực bị đánh giá là yếu và thiếu. Trong đó HAGL và SLNA là tập trẻ nhất và nhì giải với độ tuổi trung bình toàn đội lần lượt là 23,7 tuổi và 24 tuổi.

Thái Sơn (áo vàng) và Xuân Bắc đối đầu khi CLB Thanh Hóa gặp PVF-CAND ảnh: Minh Tú

Ngoại trừ PVF-CAND được đánh giá có tiềm lực tài chính mạnh nhưng chưa có dịp chi tiêu vì lên hạng gấp rút, cả 4 cái tên còn lại đều có tài chính hạn chế kiểu "con nhà nghèo", nên đa phần phải tự tìm cách xoay xở bằng nguồn cầu thủ tự đào tạo.

Có độ tuổi trung bình cao hơn (26,2) nhưng PVF-CAND có bộ khung rất trẻ mới lần đầu được chơi ở môi trường đỉnh cao V-League. Các tuyển thủ U.23 Việt Nam như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân, Bảo Long… tài năng nhưng cần thời gian để trưởng thành, cũng như chờ tiếp viện trong giai đoạn 2.

CLB Đà Nẵng có ông bầu Vũ Nam Thắng rất máu lửa, có niềm tin mạnh mẽ vào HLV Lê Đức Tuấn đã giúp họ trụ hạng thần kỳ mùa trước. Nhưng họ cần bổ sung chất bản lĩnh để gia cố hàng thủ để thủng lưới đến 14 bàn, khiến đội rất nhiều lần ghi bàn trước nhưng liên tục đánh rơi điểm.

Có một điều chắc chắn, phần còn lại của cuộc đua trụ hạng sẽ chứng kiến cuộc đua nóng hầm hập giữa 5 đội bóng cùng khổ này. Ai cũng sẽ vận dụng hết khả năng để vượt qua và đạp lên đối thủ, mỗi trận đấu đều là chung kết và từng điểm đều quý như vàng.

Chờ đột biến trong lượt về

Minh Tâm đang tỏa sáng trong màu áo HAGL ảnh: Minh Trần

Trong số 5 đội bóng đang nằm trong khu vực nguy hiểm, viễn cảnh của PVF-CAND và CLB Đà Nẵng có vẻ tươi sáng nhất vì nguồn tài lực tài chính, quyết tâm của ban lãnh đạo giúp họ có quyền kỳ vọng những sự bổ sung chất lượng.

Ưu tiên của HLV Lê Đức Tuấn sẽ là một tiền vệ trụ tranh chấp mạnh mẽ ở giữa sân, thủ môn thay thế Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng và 1 trung vệ giàu kinh nghiệm.

Trong khi đó PVF-CAND cũng sẽ cần bổ sung thêm 1-2 vị trí theo trục dọc để tăng cường kinh nghiệm, làm chỗ dựa hiệu quả hơn cho những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của mình.

Trong số này, khó khăn lớn nhất sẽ nằm ở 3 cái tên Thanh Hóa, SLNA và HAGL - những người có ngân sách và hoàn cảnh eo hẹp. Gần như chắc chắn họ sẽ phải tự hài lòng với những gì đang có và cố gắng "giật gấu, vá vai" dựa vào tinh thần chung sức để vượt qua khó khăn.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng ghi bàn cho SLNA ảnh: Minh Tú

Hơi tiếc cho SLNA khi họ đã chơi khởi sắc hơn dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn nhưng thiếu một chút may mắn để có chiến thắng đầu tiên với nhà cầm quân mới từng là thành viên quan trọng của đội bóng xứ Nghệ khi còn chơi bóng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm "liệu cơm, gắp mắm" của HLV Văn Sỹ Sơn trong các mùa bóng dẫn dắt CLB Quảng Nam hứa hẹn sẽ rất quý giá để tập thể trẻ trung xứ Nghệ từng bước tích lũy điểm số trong 2/3 chặng đường còn lại của V-League 2025 - 2026.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng HAGL lại sở hữu những tín hiệu tích cực đáng chờ đợi, khi đã đoạt được đến 4 điểm trước 2 nhà cựu vô địch V-League là Thể Công Viettel (thắng 2-1) và Nam Định (hòa 2-2), ghi đến 4 bàn thắng so với chỉ 1 bàn trong 7 trận trước đó.

Đặc biệt, sự tỏa sáng của những Minh Tâm, Quang Kiệt, Trung Kiên và cẩu thủ Việt kiều Ryan Hà đem đến niềm tin đội bóng phố núi sẽ một lần nữa vượt qua khó khăn, lại một lần nữa thay thế những ngôi sao rời đi bằng cách tạo ra các ngôi sao mới.