Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/11/2025 00:00 GMT+7

Ngoài cuộc đua vô địch, V-League 2025 - 2026 đang cực kỳ hấp dẫn với cuộc ganh đua khốc liệt giữa 5 cái tên đang chen chúc nhau ở đáy bảng được ví như 'ngũ khổ tướng'.

V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng- Ảnh 1.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Thanh Nhàn trong màu áo CLB PVF-CAND

ảnh: Minh Tú

V-League nóng với cuộc đua trụ hạng

Ở trận đấu trễ nhất của vòng 9 LPBank V-League 2025 vừa kết thúc trong đêm 2.11, CLB Thanh Hóa trên sân nhà đã thúc thủ trước Thể Công Viettel với tỷ số 0-1. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh vẫn tiếp tục nằm trong tốp 5 đội bóng kém cỏi nhất giải chỉ đang có cùng 7 điểm sau 9 trận, 

Trải qua hơn 1/3 chặng đường của mùa giải năm nay, người ta đã bắt đầu thấy rõ hơn quá trình phân tốp trong đó 5 CLB SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa, PVF-CAND và HAGL đang chen chúc nhau ở khu vực đáy bảng với chỉ 7 điểm ít ỏi.

Đây là kết quả không khiến người ta quá bất ngờ, vì toàn bộ 5 cái tên này đều là những đội bóng có thực lực bị đánh giá là yếu và thiếu. Trong đó HAGL và SLNA là tập trẻ nhất và nhì giải với độ tuổi trung bình toàn đội lần lượt là 23,7 tuổi và 24 tuổi.

V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng- Ảnh 2.

Thái Sơn (áo vàng) và Xuân Bắc đối đầu khi CLB Thanh Hóa gặp PVF-CAND

ảnh: Minh Tú

Ngoại trừ PVF-CAND được đánh giá có tiềm lực tài chính mạnh nhưng chưa có dịp chi tiêu vì lên hạng gấp rút, cả 4 cái tên còn lại đều có tài chính hạn chế kiểu "con nhà nghèo", nên đa phần phải tự tìm cách xoay xở bằng nguồn cầu thủ tự đào tạo.

Có độ tuổi trung bình cao hơn (26,2) nhưng PVF-CAND có bộ khung rất trẻ mới lần đầu được chơi ở môi trường đỉnh cao V-League. Các tuyển thủ U.23 Việt Nam như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân, Bảo Long… tài năng nhưng cần thời gian để trưởng thành, cũng như chờ tiếp viện trong giai đoạn 2.

CLB Đà Nẵng có ông bầu Vũ Nam Thắng rất máu lửa, có niềm tin mạnh mẽ vào HLV Lê Đức Tuấn đã giúp họ trụ hạng thần kỳ mùa trước. Nhưng họ cần bổ sung chất bản lĩnh để gia cố hàng thủ để thủng lưới đến 14 bàn, khiến đội rất nhiều lần ghi bàn trước nhưng liên tục đánh rơi điểm.

Có một điều chắc chắn, phần còn lại của cuộc đua trụ hạng sẽ chứng kiến cuộc đua nóng hầm hập giữa 5 đội bóng cùng khổ này. Ai cũng sẽ vận dụng hết khả năng để vượt qua và đạp lên đối thủ, mỗi trận đấu đều là chung kết và từng điểm đều quý như vàng.

Chờ đột biến trong lượt về

V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng- Ảnh 3.

Minh Tâm đang tỏa sáng trong màu áo HAGL

ảnh: Minh Trần

Trong số 5 đội bóng đang nằm trong khu vực nguy hiểm, viễn cảnh của PVF-CAND và CLB Đà Nẵng có vẻ tươi sáng nhất vì nguồn tài lực tài chính, quyết tâm của ban lãnh đạo giúp họ có quyền kỳ vọng những sự bổ sung chất lượng.

Ưu tiên của HLV Lê Đức Tuấn sẽ là một tiền vệ trụ tranh chấp mạnh mẽ ở giữa sân, thủ môn thay thế Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng và 1 trung vệ giàu kinh nghiệm.

Trong khi đó PVF-CAND cũng sẽ cần bổ sung thêm 1-2 vị trí theo trục dọc để tăng cường kinh nghiệm, làm chỗ dựa hiệu quả hơn cho những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của mình.

Trong số này, khó khăn lớn nhất sẽ nằm ở 3 cái tên Thanh Hóa, SLNA và HAGL - những người có ngân sách và hoàn cảnh eo hẹp. Gần như chắc chắn họ sẽ phải tự hài lòng với những gì đang có và cố gắng "giật gấu, vá vai" dựa vào tinh thần chung sức để vượt qua khó khăn.

V-League nóng hầm hập với cuộc đua của 'ngũ... khổ tướng': HAGL đáy bảng nhưng le lói ánh sáng- Ảnh 4.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng ghi bàn cho SLNA

ảnh: Minh Tú

Hơi tiếc cho SLNA khi họ đã chơi khởi sắc hơn dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn nhưng thiếu một chút may mắn để có chiến thắng đầu tiên với nhà cầm quân mới từng là thành viên quan trọng của đội bóng xứ Nghệ khi còn chơi bóng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm "liệu cơm, gắp mắm" của HLV Văn Sỹ Sơn trong các mùa bóng dẫn dắt CLB Quảng Nam hứa hẹn sẽ rất quý giá để tập thể trẻ trung xứ Nghệ từng bước tích lũy điểm số trong 2/3 chặng đường còn lại của V-League 2025 - 2026.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng HAGL lại sở hữu những tín hiệu tích cực đáng chờ đợi, khi đã đoạt được đến 4 điểm trước 2 nhà cựu vô địch V-League là Thể Công Viettel (thắng 2-1) và Nam Định (hòa 2-2), ghi đến 4 bàn thắng so với chỉ 1 bàn trong 7 trận trước đó. 

Đặc biệt, sự tỏa sáng của những Minh Tâm, Quang Kiệt, Trung Kiên và cẩu thủ Việt kiều Ryan Hà đem đến niềm tin đội bóng phố núi sẽ một lần nữa vượt qua khó khăn, lại một lần nữa thay thế những ngôi sao rời đi bằng cách tạo ra các ngôi sao mới.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng vấn đề dứt điểm không tốt là nguyên nhân chính khiến CLB Công an TP.HCM trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Lộ diện kênh phát trực tiếp và lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất tại SEA Games 33

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

V-League HAGL SLNA CLB Thanh Hóa PVF-CAND Trụ hạng Đội bóng phố Núi Văn Sỹ Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận