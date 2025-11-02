Lộ diện kênh phát trực tiếp và lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất tại SEA Games 33

Ban tổ chức không "đụng" đến bảng đấu của U.23 Việt Nam

Hiện tại, sau khi công bố việc đội chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ chuyển về thi đấu tại Bangkok, trên sân vận động quốc gia Rajamangala, thay vì thi đấu ở tỉnh Songkhla như lịch ban đầu, Ban tổ chức (BTC) còn tính chuyện dời bảng C của các đội U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore đến Songkhla, thế chỗ cho chủ nhà U.23 Thái Lan (phía chủ nhà chưa chốt bảng đấu của U.23 Indonesia, nhưng gần như mọi việc chỉ còn chờ quyết định chính thức).

U.23 Việt Nam đang được BTC SEA Games ưu tiên? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc đội chủ nhà được ưu tiên thi đấu trên sân vận động quốc gia Rajamangala, từ trận đầu cho đến trận cuối giải (các trận bán kết, chung kết và tranh HCĐ cũng diễn ra ở sân này), là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, việc bảng đấu của đương kim vô địch (ĐKVĐ) U.23 Indonesia cứ bị dời liên tục, cho thấy Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan có thể dùng "tiểu xảo" với đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo (theo lịch cũ, bảng C của U.23 Indonesia sẽ thi đấu ở sân 700th Annivesary tại Chiangmai).

Dù vậy, chỉ có bảng B của U.23 Việt Nam là được giữ cố định. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ thi đấu trên sân 700th Annivesary tại Chiangmai, không cần phải chuyển đi đâu cả. Điều này tạo tâm lý tốt cho toàn đội, đồng thời giúp cho công tác tiền trạm của VFF, xung quanh các trận đấu vòng bảng của U.23 Việt Nam được giữ ổn định. Từ đó sẽ giúp cho điều kiện ăn, nghỉ, sân bãi dành cho tập luyện của U.23 Việt Nam có thể được chuẩn bị chu đáo hơn.

Lợi về thể lực, tránh được các nguy cơ?

Chưa hết, lịch thi đấu của U.23 Việt Nam vẫn thuận lợi hơn đáng kể so với đối thủ chính trong bảng B là U.23 Malaysia. Chúng ta sẽ thi đấu với đội tuyển U.23 Lào vào ngày 5.12, rồi gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được nghỉ đến 6 ngày trước khi quyết đấu với đội bóng trẻ Harimau Malaya. Ngược lại, U.23 Malaysia phải gặp U.23 Lào ngày 8.12, rồi chỉ 3 ngày sau đó, họ đối đầu với U.23 Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng ta có lợi hơn đối thủ chính trong bảng đến 3 ngày nghỉ.

U.23 Việt Nam thắng U.23 Indonesia ở 2 trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á gần đây nhất Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chưa kể chuyện sau khi đá với U.23 Lào, U.23 Việt Nam có thể ung dung nghiên cứu đối thủ Malaysia, thông qua trận đấu giữa họ và Lào ngày 8.12.

Còn về nhánh đấu, khả năng rất cao U.23 Việt Nam gặp 1 trong 4 đội thuộc bảng C, gồm U.23 Indonesia, Myanmar, Singapore và Philippines ở bán kết. Không đội nào trong số này mạnh hơn U.23 Việt Nam. Cụ thể, bóng đá trẻ Singapore đã suy yếu trong nhiều năm qua, trong khi các đội U.23 Philippines, Myanmar và Indonesia liên tục bại trận trước U.23 Việt Nam ở các giải đấu khu vực gần đây nhất. Như đã phân tích, chỉ cần tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để lọt vào chung kết. Giờ đây, khả năng đấy sắp thành hiện thực, nếu chúng ta đứng đầu bảng B.

Chưa hết, nếu vào bán kết, U.23 Việt Nam sẽ thi đấu ít hơn 1 trận so với các đội thuộc bảng C (U.23 Việt Nam chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng, các đội bảng C thi đấu đến 3 trận ở giai đoạn này). Chính vì thế, về lý thuyết, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ có lợi hơn về mặt thể lực, xác suất dính chấn thương và thẻ phạt cũng thấp hơn.

Lịch thi đấu thuận lợi, địa điểm thi đấu được Ban tổ chức chủ nhà giữ ổn định, U.23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để tiến thẳng vào chung kết, từ đó giúp cho chúng ta có thêm tiền đề để giành tấm HCV nội dung bóng đá nam SEA Games.

Thêm một thông tin quan trọng khác nữa liên quan đến U.23 Việt Nam. Tất cả trận đấu của môn bóng đá nam (và các mộn khác của SEA Games 33) sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play. Đơn vị này trở thành đơn vị đầu tiên có bản quyền truyền thông SEA Games 33 trên lãnh thổ Việt Nam.