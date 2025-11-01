HLV Kim Sang-sik lần đầu hé lộ một sự thật: Chỉ sợ làm bậc tiền bối Park Hang-seo 'mất mặt'

HLV Kim Sang-sik: Từ khủng hoảng đến "người được chọn"

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport Seoul của Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik chia sẻ rằng, ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt như bây giờ tại Việt Nam.

"Chính tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ nghĩ làm sao để không khiến HLV Park Hang-seo bị ảnh hưởng, nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi", ông nói.

Hai năm trước, HLV Kim Sang-sik buộc phải rời CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) sau chuỗi thành tích không tốt và chịu đựng chứng rối loạn hoảng sợ.

HLV Kim Sang-sik và HLV Park Hang-seo qua ống kính của con trai ông Park ẢNH: Park Chan-Seong

"Tôi từng không thể thở nổi, không dám bước vào thang máy. Tôi cảm thấy mình đang làm hại học trò, và điều đó thật khủng khiếp", ông nhớ lại.

Thế nhưng, giống như người đồng hương Park Hang-seo, Việt Nam đã trở thành "vùng đất hứa" của ông. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim, đội tuyển Việt Nam liên tiếp vô địch AFF Cup và giải U.23 Đông Nam Á đồng thời đang hướng đến những mục tiêu mới ở SEA Games 33 và Asian Cup 2027.

"Dù có vô địch hay không, tôi chỉ mong giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ. Giờ đây, tôi đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống nơi đây và cảm thấy hạnh phúc khi làm việc giữa những con người có tình cảm rất giống người Hàn", ông chia sẻ với Sport Seoul.

Áp lực và niềm tin trong vai trò thuyền trưởng

Chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 12 trên đất Thái Lan, HLV Kim Sang-sik thừa nhận với báo Hàn rằng áp lực thành tích là điều không thể tránh khỏi.

"Là HLV, tất nhiên tôi phải hướng đến kết quả tốt nhưng tôi hiểu đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Các đội bóng trong khu vực đang phát triển nhanh nhờ cầu thủ nhập tịch, trong khi Việt Nam vẫn cần thời gian. Dù vậy, tôi tin chúng tôi có thể phát huy thế mạnh riêng để cạnh tranh sòng phẳng", ông nói.

HLV Kim Sang-sik ngoài đời là người nhẹ nhàng, có phần... bẽn lẽn ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim cho biết ông coi trọng sự phát triển dài hạn hơn là kết quả trước mắt.

"Tôi muốn góp phần giúp bóng đá Việt Nam trưởng thành hơn, cả trong tư duy lẫn hệ thống. Các cầu thủ cần được rèn luyện để có thể thi đấu ở nước ngoài, và tôi muốn hỗ trợ họ trên con đường đó".

Ngay khi nhận nhiệm vụ, ông Kim bắt tay vào thay đổi thói quen tập luyện của cầu thủ Việt Nam. Chiến lược của ông là đơn giản hóa mọi thứ để cầu thủ dễ hiểu.

"Tôi nhận thấy nhiều cầu thủ ngã xuống mà không đứng dậy ngay, khiến thời gian bóng lăn thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận. Tôi đã yêu cầu họ thay đổi điều đó. Khi tập luyện ngắn gọn, tập trung và có kỷ luật hơn, đội bóng cũng trở nên khỏe mạnh hơn.

Ví dụ, khi tôi xoay chiếc khăn, đó là tín hiệu để pressing. Khi giơ bảng chiến thuật, cả đội biết cần chuyển từ sơ đồ 5-4-1 sang 5-3-2. Tôi cố gắng nói ngắn gọn, rõ ràng để cầu thủ tiếp thu nhanh".

Hòa mình vào văn hóa Việt Nam

Một trong những khoảnh khắc khiến HLV Kim được người hâm mộ Việt Nam yêu mến là khi ông thuộc lòng và hát Quốc ca Việt Nam trong trận đấu chính thức.

"Tôi tập với phiên dịch đến khi thuộc. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi đang thật sự hòa nhập. Tôi cảm nhận được tình yêu vượt quá những gì mình xứng đáng. Nghe người dân nói tôi khiến họ cảm thấy đoàn kết, tôi thấy tự hào. Tôi sống với ý thức rằng mình đang đại diện cho một quốc gia và đó là trách nhiệm thiêng liêng", ông chia sẻ chân thành.

Dù được công chúng nhận diện ở khắp nơi, HLV Kim vẫn giữ lối sống giản dị: thường xuyên đến quán cà phê, nhà hàng hay tự lái xe giữa lòng Hà Nội.

Ngôi nhà mà HLV Kim Sang-sik đang sống tại Hà Nội nằm cạnh SVĐ Mỹ Đình ẢNH: TUẤN MINH

Vẫn hướng về Jeonbuk

Dù đã sang Việt Nam, HLV Kim vẫn dành tình cảm đặc biệt cho CLB Jeonbuk Hyundai Motors, đội bóng vừa vô địch K-League 1 sau 4 năm chờ đợi.

"Tôi vẫn xem mọi trận đấu của Jeonbuk từ Hà Nội, nhắn tin chúc mừng các cầu thủ. Thật vui khi thấy họ trở lại mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Gus Poyet. Tôi chúc mừng Jeonbuk vì đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm nay ẢNH: Độc Lập

Trước kia, tôi có chút oán trách, nhưng giờ mọi chuyện đã qua. Tôi coi đó là quá khứ đã được chữa lành. Jeonbuk vẫn là nơi tôi có nhiều ký ức đẹp nhất", HLV Kim Sang-sik khép lại.