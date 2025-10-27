Huỳnh Như đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam, tại sao?

Huỳnh Như tạm chia tay đội tuyển để cùng CLB TP.HCM dự giải châu Á

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Tuy nhiên, trong danh sách tập trung lần này, một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam, như Huỳnh Như và Chương Thị Kiều... vắng mặt do bận cùng CLB TP.HCM tham dự giải CLB nữ châu Á 2025-2026.

Huỳnh Như sẽ vắng mặt ở đội tuyển khi cô cùng đội nữ TP.HCM dự giải châu Á

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 33

Để cả hai đội cùng có sự chuẩn bị tốt nhất, HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có 2 trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM vào các ngày 1.11 và 4.11 ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây được xem là cơ hội quý giá để đội tuyển rà soát lực lượng, đồng thời giúp CLB TP.HCM làm quen với nhịp thi đấu trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Hai trận giao hữu đầu tháng 11 hứa hẹn không chỉ là màn thử nghiệm chiến thuật, mà còn là dịp đặc biệt khi Huỳnh Như sẽ đối đầu với chính các đồng đội quen thuộc – những người cùng cô chinh chiến ở SEA Games, World Cup hay Asian Games.

Với kinh nghiệm dày dạn, Huỳnh Như được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình châu Á, trong khi HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm dữ liệu quý báu để hoàn thiện đội hình hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games sắp tới.

Thời tiết thuận lợi, tinh thần toàn đội hứng khởi

Những ngày cuối tháng 10 tại Hà Nội, tiết trời dễ chịu với nền nhiệt trung bình khoảng 20°C đã tạo điều kiện lý tưởng cho các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội duy trì được thể trạng tốt và tinh thần phấn chấn.

Hậu vệ Trần Thị Thu chia sẻ: "Khối lượng tập luyện cao hơn đợt trước, do vậy thể lực và kỹ thuật của toàn đội có nhiều tiến bộ. Hằng ngày, chúng tôi đều được trải nghiệm những bài tập mới, rất hứng thú. Thầy Chung luôn nhấn mạnh đội nằm ở bảng đấu khó, nên tất cả phải chuẩn bị thật kỹ cho SEA Games 33. Các cầu thủ trẻ thích nghi tốt, cơ hội được chia đều cho mọi người – ai nỗ lực hết mình đều có thể được chọn đi thi đấu".

Tiền vệ trẻ Ngọc Minh Chuyên (21 tuổi) bày tỏ sự quyết tâm: "Tôi vẫn cần học hỏi thêm từ các chị đi trước. Ở đội tuyển, chúng tôi được rèn luyện thể lực và kỹ chiến thuật rất kỹ. HLV Mai Đức Chung luôn nhắc cầu thủ Đông Nam Á phải chú trọng thể lực, tập luyện chỉn chu nếu muốn tiến xa. Tôi sẽ cố gắng thích nghi tốt hơn với cường độ thi đấu chuyên nghiệp để đóng góp cho đội tuyển trong thời gian tới".



