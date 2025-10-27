Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Như đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam, tại sao?

Linh Nhi
Linh Nhi
27/10/2025 18:40 GMT+7

Tháng 11 tới đây, người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị khi Huỳnh Như – đội trưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán chính các đồng đội thân quen khi Như khoác áo CLB nữ TP.HCM.

Huỳnh Như tạm chia tay đội tuyển để cùng CLB TP.HCM dự giải châu Á

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Tuy nhiên, trong danh sách tập trung lần này, một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam, như Huỳnh Như và Chương Thị Kiều... vắng mặt do bận cùng CLB TP.HCM tham dự giải CLB nữ châu Á 2025-2026.

Huỳnh Như đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam, tại sao? - Ảnh 1.

Huỳnh Như sẽ vắng mặt ở đội tuyển khi cô cùng đội nữ TP.HCM dự giải châu Á

Huỳnh Như đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam, tại sao? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 33

Để cả hai đội cùng có sự chuẩn bị tốt nhất, HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có 2 trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM vào các ngày 1.11 và 4.11 ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây được xem là cơ hội quý giá để đội tuyển rà soát lực lượng, đồng thời giúp CLB TP.HCM làm quen với nhịp thi đấu trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Hai trận giao hữu đầu tháng 11 hứa hẹn không chỉ là màn thử nghiệm chiến thuật, mà còn là dịp đặc biệt khi Huỳnh Như sẽ đối đầu với chính các đồng đội quen thuộc – những người cùng cô chinh chiến ở SEA Games, World Cup hay Asian Games.

Với kinh nghiệm dày dạn, Huỳnh Như được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình châu Á, trong khi HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm dữ liệu quý báu để hoàn thiện đội hình hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games sắp tới.

Thời tiết thuận lợi, tinh thần toàn đội hứng khởi

Những ngày cuối tháng 10 tại Hà Nội, tiết trời dễ chịu với nền nhiệt trung bình khoảng 20°C đã tạo điều kiện lý tưởng cho các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội duy trì được thể trạng tốt và tinh thần phấn chấn.

Hậu vệ Trần Thị Thu chia sẻ: "Khối lượng tập luyện cao hơn đợt trước, do vậy thể lực và kỹ thuật của toàn đội có nhiều tiến bộ. Hằng ngày, chúng tôi đều được trải nghiệm những bài tập mới, rất hứng thú. Thầy Chung luôn nhấn mạnh đội nằm ở bảng đấu khó, nên tất cả phải chuẩn bị thật kỹ cho SEA Games 33. Các cầu thủ trẻ thích nghi tốt, cơ hội được chia đều cho mọi người – ai nỗ lực hết mình đều có thể được chọn đi thi đấu".

Tiền vệ trẻ Ngọc Minh Chuyên (21 tuổi) bày tỏ sự quyết tâm: "Tôi vẫn cần học hỏi thêm từ các chị đi trước. Ở đội tuyển, chúng tôi được rèn luyện thể lực và kỹ chiến thuật rất kỹ. HLV Mai Đức Chung luôn nhắc cầu thủ Đông Nam Á phải chú trọng thể lực, tập luyện chỉn chu nếu muốn tiến xa. Tôi sẽ cố gắng thích nghi tốt hơn với cường độ thi đấu chuyên nghiệp để đóng góp cho đội tuyển trong thời gian tới".


Tin liên quan

U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không?

U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không?

So với 2 giải quốc tế chính thức gần nhất gồm giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vòng loại U.23 châu Á 2026 hồi tháng 9, đội tuyển U.23 Việt Nam hứa hẹn còn khó đoán hơn, với khả năng bổ sung những gương mặt nhiều triển vọng.

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo bất ngờ, Nam Định ‘thay tướng đổi vận’?

Khám phá thêm chủ đề

Huỳnh Như Mai Đức Chung Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Việt Nam Đông Nam Á Chương Thị Kiều Trần Thị Thu Đội tuyển nữ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận