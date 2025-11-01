Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/11/2025 21:44 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng vấn đề dứt điểm không tốt là nguyên nhân chính khiến CLB Công an TP.HCM trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra vấn đề của CLB Công an TP.HCM

Tối 1.11, CLB Công an TP.HCM dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 trước đội Hải Phòng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Đối phương cũng chơi tốt trong một trận đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết. CLB Hải Phòng tận dụng tốt hơn nên giành chiến thắng".

HLV Lê Huỳnh Đức cũng tiết lộ rằng việc CLB Công an TP.HCM không có sự phục vụ của các ngoại binh như Raphael, Endrick (chấn thương) khiến lối chơi của đội bóng này bị ảnh hưởng. Ông Đức cũng cho rằng ở 3 trận vừa qua, khâu dứt điểm của CLB Công an TP.HCM không tốt, là nguyên nhân chính khiến đội bóng này nhận 2 trận thua, 1 trận hòa.

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…- Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm khá hài lòng sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng

ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…- Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức cần phải cải thiện khâu dứt điểm cho học trò

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ nguyên nhân chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "CLB Hải Phòng đã chơi bị động. Trong khi đó, đội Công an TP.HCM có nhiều cầu thủ tạt bóng tốt như Quang Hùng, nhiều cầu thủ đánh đầu tốt như Tiến Linh và đã tận dụng được điểm mạnh đó. Sang hiệp 2, tôi cho các học trò chơi áp sát, băng cắt mạnh mẽ hơn để lấy lại thế trận và giành chiến thắng. Các cầu thủ Hải Phòng cũng thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau để tạo ra sự cơ động, bất ngờ".

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Ông nói thêm: "Hôm nay, CLB Công an TP.HCM không đủ ngoại binh. Trong khi đó, ngoại binh của CLB Hải Phòng đã làm rất tốt. Có thể nói, chúng tôi đang vào phom".

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam ngay trong tháng 11, hướng tới màn so tài trên sân của đội tuyển Lào tại lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

HAGL hồi sinh mạnh mẽ

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận