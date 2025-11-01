CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra vấn đề của CLB Công an TP.HCM

Tối 1.11, CLB Công an TP.HCM dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 trước đội Hải Phòng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Đối phương cũng chơi tốt trong một trận đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết. CLB Hải Phòng tận dụng tốt hơn nên giành chiến thắng".

HLV Lê Huỳnh Đức cũng tiết lộ rằng việc CLB Công an TP.HCM không có sự phục vụ của các ngoại binh như Raphael, Endrick (chấn thương) khiến lối chơi của đội bóng này bị ảnh hưởng. Ông Đức cũng cho rằng ở 3 trận vừa qua, khâu dứt điểm của CLB Công an TP.HCM không tốt, là nguyên nhân chính khiến đội bóng này nhận 2 trận thua, 1 trận hòa.

HLV Chu Đình Nghiêm khá hài lòng sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Huỳnh Đức cần phải cải thiện khâu dứt điểm cho học trò ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ nguyên nhân chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "CLB Hải Phòng đã chơi bị động. Trong khi đó, đội Công an TP.HCM có nhiều cầu thủ tạt bóng tốt như Quang Hùng, nhiều cầu thủ đánh đầu tốt như Tiến Linh và đã tận dụng được điểm mạnh đó. Sang hiệp 2, tôi cho các học trò chơi áp sát, băng cắt mạnh mẽ hơn để lấy lại thế trận và giành chiến thắng. Các cầu thủ Hải Phòng cũng thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau để tạo ra sự cơ động, bất ngờ".

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Ông nói thêm: "Hôm nay, CLB Công an TP.HCM không đủ ngoại binh. Trong khi đó, ngoại binh của CLB Hải Phòng đã làm rất tốt. Có thể nói, chúng tôi đang vào phom".