SLNA bị Đà Nẵng chia điểm cực đáng tiếc: Trận ‘chung kết ngược’ nghẹt thở đến phút bù giờ

Cuộc chiến của những kẻ cùng khổ, SLNA và Đà Nẵng muốn thoát đáy

Trước giờ bóng lăn trong trận đấu diễn ra tối nay (1.11) tại Đà Nẵng, đội chủ nhà xếp cuối bảng xếp hạng V-League với 6 điểm. Còn SLNA xếp ngay trên cũng với 6 điểm. Chính vì thế, đây là trận đấu mà đôi bên rất quyết tâm giành chiến thắng, nhằm cải thiện điểm số và vị trí của họ.

Đà Nẵng và SLNA chia điểm ở vòng 9 V-League Ảnh: Đông Nghi

Trong hiệp 1, không thiếu các pha dứt điểm nguy hiểm được tạo ra ở 2 đầu cầu môn. Phút 30, tiền đạo ngoại Olaha của SLNA sút bóng từ khoảng 20 m, khiến thủ môn Phan Văn Biểu của Đà Nẵng phải vất vả cản phá. Chừng 5 phút sau đó, thủ môn Phan Văn Biểu có thêm 1 pha cản phá xuất sắc, trước tình huống sút bóng ở cự ly tương tự của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc.

Đây là trận đấu mà Phan Văn Biểu chơi thay vị trí của thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng, do anh đang gặp chấn thương. Thủ thành Phan Văn Biểu đã ghi điểm rất tốt với HLV Lê Đức Tuấn và khán giả Đà Nẵng.

Ở đầu sân bên kia, Đà Nẵng khởi đầu chậm hơn so với đội bóng xứ Nghệ, nhưng họ cũng có những pha đáp trả rất nguy hiểm. Phút 43, Phan Văn Long lao xuống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình của SLNA. Tuy nhiên, trong tình huống này Phan Văn Long lại xử lý quá chậm, để hậu vệ đội khách kịp thời lùi về cản phá pha đặt lòng của cầu thủ này.

Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Minh Quang của Đà Nẵng xoay người sút bóng kỹ thuật ngay trước khu vực cấm địa của SLNA, nhưng pha dứt điểm này không thắng được thủ môn Cao Văn Bình.

Những phút cuối bùng nổ

Sang hiệp 2, HLV Lê Đức Tuấn có một số điều chỉnh về nhân sự, đáng chú ý là việc ông tung 2 cầu thủ tấn công Nguyễn Vadim và Milan Makaric vào sân. Điều này giúp cho thế trận tấn công của Đà Nẵng mạnh mẽ hơn. Đội bóng sông Hàn có cơ hội cực tốt để mở tỷ số ở phút 58. Trong pha bóng này, Phi Hoàng tạt bóng từ cánh trái, tiền đạo ngoại David Boris đệm bóng từ cự ly gần trong thế không người kèm, nhưng bóng đi ra ngoài, dù thủ môn Cao Văn Bình của SLNA đã chôn chân đứng nhìn.

SLNA mở tỷ số ở phút 80 Ảnh: Đông Nghi

Nhưng Đà Nẵng kịp gỡ hòa ở những phút bù giờ Ảnh: Đông Nghi

Không ghi được bàn thắng trong pha bóng nói trên, Đà Nẵng càng thêm tiếc nuối, khi họ bị thủng lưới ở phút 80. Từ 1 tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm, đón quạt tạt từ cánh trái của đồng đội, trung vệ Justin Garcia của SLNA trong pha lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA.

Những tưởng SLNA sẽ rời sân với chiến thắng thì đến phút bù giờ thứ 5, phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Hệ thống phòng ngự của SLNA hớ hênh đến khó hiểu, để "xổng" cầu thủ Kim Dong-su của Đà Nẵng, trước khi cầu thủ này ung dung đá nối trong thế không người kèm, ghi bàn ấn định trận hòa 1-1.

Hòa trận này, mỗi đội có 7 điểm, cùng níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu tại V-League 2025-2026.