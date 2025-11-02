Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt

Hồng Nam
Hồng Nam
02/11/2025 16:44 GMT+7

Sau khi đan cài lứa trẻ lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng để các 'măng non' trở về U.23 nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc.

Đội tuyển vắng bóng lứa U.23 Việt Nam

Dù để lại tranh cãi với màn trình diễn kém thuyết phục trước Nepal trong tháng 10 (thắng 3-1 và 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027), nhưng đội tuyển Việt Nam đã bật tín hiệu chuyển giao, khi các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam được triệu tập và trao cơ hội.

8 cầu thủ U.23 Việt Nam ưu tú, gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Hiểu Minh, Phi Hoàng, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Khang, cùng tiền đạo Thanh Nhàn, Đình Bắc đều được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia. 

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt- Ảnh 1.

Hiểu Minh (trái), ngôi sao U.23 Việt Nam gây ấn tượng trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây cũng là bộ khung tiềm năng của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và U.23 châu Á 2026. Hai giải đấu này là bước đệm quan trọng, giúp lứa trẻ thẳng tiến trở thành trụ cột đội tuyển. "Một số gương mặt đủ sức đá chính, vấn đề chỉ là thời điểm", HLV Kim khẳng định. 

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cho trận gặp Lào ở lượt năm vòng loại Asian Cup 2027 (đá trên sân Lào). Về lý thuyết, một số gương mặt U.23 Việt Nam có thể tiếp tục được gọi lên tuyển để trộn lẫn với các đàn anh, nhằm tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi U.23 Việt Nam cũng sang Trung Quốc cùng khoảng thời gian này để đá giải giao hữu quốc tế với các đối thủ U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, có thể ông Kim sẽ tính toán lại. 

Bởi, khi SEA Games 33 đã đến gần (chỉ còn 1 tháng nữa), U.23 Việt Nam cần lắp ráp hoàn chỉnh để khớp đội hình và lối chơi. Dù rằng, đội bóng của ông Kim đang dần ăn ý và hoàn thiện sau 7 trận đấu tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, song, vẫn còn những điểm khiến HLV Kim chưa hài lòng.

U.23 Việt Nam cần thêm giải pháp chuyền bóng và kiểm soát thế trận, tinh chỉnh khâu dứt điểm, đảm bảo cự ly khi chuyển đổi phòng ngự sang tấn công và ngược lại... Đó là những chi tiết ông Kim đã dặn dò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khi giao đội U.23 hồi tháng 9.

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có màn tập dượt bổ ích, khi gặp U.23 Hàn Quốc hay U.23 Trung Quốc

ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam cần tận dụng chuyến tập huấn tại Trung Quốc để nâng cấp lối chơi. Rõ ràng, với các nhân tố chủ chốt của U.23 như Hiểu Minh, Nhật Minh hay Xuân Bắc, giữa việc khoác áo U.23 Việt Nam đá 3 trận với Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc, hay khoác áo đội tuyển quốc gia đá 1 trận gặp Lào, đâu là giải pháp "lời lãi" hơn, có lẽ ông Kim không khó chọn. 

Do đó, nhiều khả năng một số gương mặt trẻ sẽ được tạm "trả lại" U.23 Việt Nam. Để khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games và U.23 châu Á, các măng non sẽ tái xuất đội tuyển quốc gia, hướng tới trận hạ màn gặp Malaysia vào tháng 3.2026. 

'Núi việc' chờ ông Kim 

Khi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U.23, ông Kim sẽ tập trung cho trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Đó là màn so tài Lào.

Đội tuyển Lào đã thua 3/4 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó gần nhất là cú đúp thất bại trước Malaysia. Ở màn tái đấu tại Bukit Jalil, Lào gây bất ngờ khi dẫn trước, nhưng sau đó vẫn thua đậm 1-5. 

HLV Ha Hyeok-jun đã thổi luồng gió mới, biến đội tuyển Lào thành tập thể kỷ luật và biến hóa hơn. Tuy nhiên, điểm yếu thể lực vẫn là trở ngại lớn của đội bóng xứ triệu voi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng (thậm chí thắng đậm) Lào nếu chơi đúng sức. Trong lúc chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt án phạt cho đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn cứ phải thắng để gây áp lực lên đối thủ. 

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik cần chỉnh đốn lại đội tuyển Việt Nam

Song, nhìn màn thể hiện nhợt nhạt trước Nepal hồi tháng 10, dường như HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm như xây dựng lối chơi đa dạng hơn, cải thiện tuyến giữa đang thiếu ý tưởng, hay giúp dàn tiền đạo chỉnh lại "thước ngắm". 

Đội tuyển Việt Nam sẽ đón Xuân Son trở lại, cũng sắp có sự phục vụ của Đỗ Hoàng Hên. Nhưng, chỉ một vài nhân tố có lẽ chưa đủ nhiều để hệ thống chơi bóng của ông Kim được nâng tầm, nếu các trụ cột suy giảm phong độ và nhuệ khí như hiện nay.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cần một cú hích thực sự để thúc đẩy học trò, nếu không muốn đội tuyển Việt Nam đi lùi trong bối cảnh đối thủ ngày một tiến bộ. 

