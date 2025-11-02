Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thanh Hóa chìm sâu dưới đáy cùng HAGL, Hải Phòng bị văng khỏi tốp 3

Bảng xếp hạng V-League: HAGL, Thanh Hóa so kè từng điểm

Bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau vòng 9 đã được định hình xong, sau tiếng còi hạ màn trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Thể Công Viettel.

Trên sân nhà, CLB Thanh Hóa thua 0-1 trước đội bóng quân đội bởi siêu phẩm của Đinh Viết Tú. Hậu vệ sinh năm 1992 có cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới đội bóng cũ ở phút 31, giúp Thể Công Viettel lấy trọn vẹn 3 điểm.

Highlight Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel: Siêu phẩm sút xa của Đinh Viết Tú

Thể Công Viettel trở lại đường đua với chiến thắng 1-0 trước CLB Thanh Hóa ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

Đây là thất bại tâm phục khẩu phục của CLB Thanh Hóa. Hơn 2/3 thời gian trận đấu, đội bóng xứ Thanh phải phòng ngự, chịu đựng sức ép của đội khách. Học trò của HLV Choi Won-kwon thiếu sinh khí và mảng miếng, qua đó không tìm được mành lưới đối thủ.

Chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa giúp Thể Công Viettel trở lại vị trí thứ ba với 18 điểm. Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ tư. Dẫn đầu vẫn là Ninh Bình với 21 điểm, trong khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đứng nhì với 20 điểm. Tuy nhiên, do đội CAHN còn 1 trận chưa đấu trong tay (đá bù với HAGL vào tháng 12), nên rất có thể thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ đoạt ngôi đầu của Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, thất bại của CLB Thanh Hóa khiến cuộc đua trụ hạng thêm cam go. Có tới 5 đội bóng đang cùng sở hữu 7 điểm, gồm SLNA (hạng 10), Đà Nẵng (hạng 11), PVF-CAND (hạng 12), Thanh Hóa (hạng 13) và HAGL (hạng 14). Lằn ranh phân định thứ hạng các đội là hiệu số bàn thắng bại, thậm chí... là số bàn thắng ghi được.

Cá biệt, PVF-CAND, HAGL và Thanh Hóa đều cùng có 7 điểm và hiệu số -6. PVF-CAND xếp hạng 12 do đã ghi được 10 bàn (thủng lưới 16 bàn), Thanh Hóa đứng hạng 13 với 8 bàn (thủng lưới 14 bàn), còn HAGL đứng cuối với 5 bàn (thủng lưới 11 bàn).

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF

Đáng tiếc cho HAGL, khi dù sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ 6 toàn giải, nhưng đội bóng phố núi vẫn đứng nhóm cuối do hàng công yếu kém (ghi bàn ít nhất giải).

Do khoảng cách giữa các đội mong manh, nên 1 điểm, thậm chí 1 bàn thắng cũng có thể khiến thứ hạng xáo trộn ở những vòng tới.