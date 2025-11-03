Chủ tịch VFF giao nhiệm vụ quan trọng: Đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games

Chủ tịch VFF nói gì?

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn một lần nữa chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2026 (diễn ra tại Úc vào tháng 3.2026). Ông nhấn mạnh kết quả đặc biệt khi hiện tại đã có 5 đội tuyển giành quyền vào VCK châu Á 2026, đó là: đội tuyển nữ, đội tuyển futsal nam, đội tuyển U.23, đội tuyển U.17 nữ và đội tuyển U.20 nữ. Đây là kết quả của sự đầu tư có chiều sâu và cho thấy tính kế thừa vững chắc giữa các thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam.

Hướng đến SEA Games 33 sắp tới, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển là bảo vệ ngôi vô địch khu vực và để hoàn thành được, toàn đội cần có sự chuẩn bị kỹ cả về chuyên môn lẫn tinh thần. VFF cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó có chuyến tập huấn tại Nagoya (Nhật Bản) tháng 11, đây là bước chạy đà quan trọng giúp đội tuyển nâng cao thể lực, cọ xát với các đội bóng chất lượng cao. Ông khẳng định, VFF sẽ đảm bảo tốt nhất về công tác hậu cần để đội tuyển tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên Hải Linh, Hoàng Thị Loan và các tuyển thủ nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Theo kết quả bốc thăm, tại SEA Games 33, đội tuyển nữ cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Bảng đấu được đánh giá không dễ dàng bởi các đối thủ đều tiến bộ mạnh mẽ, đặc biệt là Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý ban huấn luyện và các cầu thủ cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ đối thủ để phát huy tối đa điểm mạnh của đội tuyển. Việc trong đợt tập trung lần này có những gương mặt trẻ được lãnh đạo VFF đánh giá cao, góp phần mang đến luồng gió mới cho đội tuyển nữ. Ông mong rằng các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình, vượt qua giới hạn của bản thân, giữ vững tinh thần đoàn kết – kỷ luật – tự tin. VFF sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển đạt được mục tiêu đề ra tại SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện'

Chia sẻ với phóng viên về kết quả tập luyện của toàn đội qua 2 tuần đầu tiên, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ quốc gia đã khép lại giai đoạn chuẩn bị đầu tiên hướng tới SEA Games 33. Ông đánh giá toàn đội đã nỗ lực tập luyện hết mình, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, khi phải đối mặt với cả mưa lớn và nắng gắt. "Các bạn ấy đã có một sự cố gắng rất cao", HLV Mai Đức Chung nhận xét. "Tinh thần tập luyện của các cầu thủ là điều rất đáng trân trọng, và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games sắp tới".

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ẢNH: VFF

Về mặt chuyên môn, HLV Mai Đức Chung cho biết đội đã có những bước tiến rõ rệt trong việc tăng cường thể lực và cải thiện khả năng phối hợp trên sân. Ngày 31.11, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tập với CLB nữ TP.HCM I và giành chiến thắng 3-2. Theo HLV Mai Đức Chung, mục đích của trận đấu là giúp các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và thử nghiệm chiến thuật. Đặc biệt, CLB TP.HCM I có sự góp mặt của một số cầu thủ nước ngoài, giúp đội tuyển làm quen với lối chơi giàu thể lực – điều cần thiết khi SEA Games 33 có thể xuất hiện các đội sở hữu cầu thủ nhập tịch. Dù giành chiến thắng, HLV Mai Đức Chung cho rằng đội vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục, nhất là trong khâu chuyền bóng, di chuyển và giao tiếp trên sân: "Chúng tôi còn phải sửa sang nhiều về mặt chiến thuật. SEA Games tới sẽ rất khốc liệt, nên toàn đội phải hoàn thiện hơn nữa trong từng buổi tập", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Đánh giá về nhóm cầu thủ trẻ mới được triệu tập, HLV Mai Đức Chung cho rằng thời gian tập trung còn ngắn nên các em chưa thể hòa nhập hoàn toàn với lối chơi chung và cần thêm thời gian rèn luyện để có thể bắt nhịp với môi trường đội tuyển: "Có những cầu thủ đã lên tuyển 4-5 đợt mà vẫn đang trong quá trình thích nghi. Hy vọng qua đợt tập huấn tới, các em sẽ tiến bộ hơn khi được rèn luyện cùng các chị". Với nhóm 7 tuyển thủ đang khoác áo CLB TP.HCM I, HLV Mai Đức Chung hy vọng sau khi hoàn thành Cúp C1 châu Á cấp CLB, các cầu thủ này sẽ nhanh chóng hòa nhập và tạo nên sức mạnh tổng thể cho đội tuyển.