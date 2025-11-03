CLB Hà Nội có buồn khi nhìn về 'cố nhân' HLV Chu Đình Nghiêm?

'Cố nhân' của CLB Hà Nội tỏa sáng

Chiến thắng 2-1 trên sân CLB Công an TP.HCM không chỉ giúp CLB Hải Phòng áp sát tốp đầu, mà còn mang lại cảm giác buồn cho những ai yêu mến CLB Hà Nội.

Bàn ấn định chiến thắng của Hải Phòng được ghi bởi Joel Tagueu, cựu tiền đạo Hà Nội. Đồng thời, đưa Hải Phòng đến với chiến thắng quan trọng này là HLV Chu Đình Nghiêm, người có hơn một thập kỷ góp sức xây dựng CLB Hà Nội, nhưng phải rời đi cay đắng.

Chu Đình Nghiêm là HLV nội thành công nhất đội bóng thủ đô, mang về 3 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019), 2 Cúp quốc gia (2019, 2020), 3 Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020). Thời ông Nghiêm, CLB Hà Nội vào bán kết AFC Cup 2019, thành tích tốt nhất lịch sử.

CLB Hải Phòng bay cao với 5 trận bất bại ẢNH: VPF

Ông Nghiêm cũng cùng với cựu HLV Phan Thanh Hùng, là những người đặt viên gạch xây dựng "đế chế" CLB Hà Nội cách đây gần 20 năm. Ông Nghiêm sắm vai "phó tướng", rồi được đôn lên dẫn dắt đội bóng thủ đô ở mùa 2016, sau khi HLV Phạm Minh Đức bị sa thải chóng vánh. Tưởng chỉ đóng vai tạm quyền, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo nên giai đoạn vàng son cho đội Hà Nội, với 8 chiếc cúp chỉ trong 5 năm.

Thế nhưng, HLV Chu Đình Nghiêm phải rời đi ở cuối giai đoạn một V-League 2021. Chỉ trước đó 1 năm, CLB Hà Nội từng về nhì V-League và vô địch Cúp quốc gia dù có thời điểm chỉ còn... 14 cầu thủ lành lặn (trong đó có 3 thủ môn) để tập luyện. Khi ấy, ông Nghiêm xin nghỉ, nhưng được giữ lại và đưa đội về đích an toàn.

Còn ở V-League 2021, việc phải rời đi là cái kết nghiệt ngã với "công thần" như HLV Chu Đình Nghiêm. Ông tạm biệt đội trong một cuộc họp báo nhỏ tại sân Hàng Đẫy, nói lời chào học trò rồi rời đi.

Đó là cuộc chia tay mang lại ngã rẽ mới cho cả hai. HLV Chu Đình Nghiêm cập bến Hải Phòng, rồi lập tức biến đội bóng đất cảng trở thành thế lực.

CLB Hải Phòng đoạt ngôi á quân V-League 2022 sau cuộc đua nghẹt thở với chính Hà Nội, lọt nhóm đua vô địch V-League 2023, rồi nằm giữa bảng ở mùa 2023 - 2024, 2024 - 2025. Đến mùa giải này, Hải Phòng đang hiên ngang ở tốp 4.

HLV Chu Đình Nghiêm vực dậy CLB Hải Phòng ẢNH: MINH TÚ

Đội bóng đất cảng chỉ đứng sau 3 đội bóng "nhà giàu", sở hữu nhiều tuyển thủ tiền tỉ và được dẫn dắt bởi HLV ngoại. Trong bối cảnh V-League phân cực, với vinh quang luôn dành cho các CLB giàu tiềm lực, việc một đội bóng vừa phải như Hải Phòng đua tranh sòng phẳng là chuyện hiếm.

Nhưng, càng hiếm, càng tỏ rõ cái tài của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông từng quản trị phòng thay đồ "toàn sao" của CLB Hà Nội, trước khi liệu cơm gắp mắm để tạo nên tập thể Hải Phòng dù ít ngôi sao nhưng rất khó bị đánh bại. Một HLV toàn diện, có khả năng quản lý, xây dựng lối chơi và thổi lửa cực tốt, mà CLB Hà Nội đã đánh mất.

Nuối tiếc?

Sau 9 trận, Hải Phòng có 17 điểm, hơn chính Hà Nội 6 điểm. Trong những lần đối đầu trực diện, đội bóng đất cảng của ông Nghiêm từng không ít lần "gieo sầu" cho đội bóng cũ, như chiến thắng 3-2 ở Lạch Tray mùa 2022, hay 5-3 ở Hàng Đẫy mùa 2023.

Đáng buồn cho CLB Hà Nội, khi không chỉ "tướng" Nghiêm, mà ghi bàn cho Hải Phòng ở những trận này đều là người cũ của đội bóng thủ đô, như Rimario Gordon hay Lucas Vinicius.

Trong khi ông Nghiêm xây dựng đội Hải Phòng đá ngày càng lên chân và có triết lý kiểm soát rõ ràng, CLB Hà Nội lại sa sút từng ngày chia tay định mệnh năm 2021.

CLB Hà Nội (áo trắng) thua 2 trong 3 trận gần nhất ẢNH: MINH TÚ

4 năm qua, CLB Hà Nội trải qua 11 lần thay "tướng". Trong đó ngoại trừ Bozidar Bandovic (mùa 2023), không chiến lược gia nào trụ quá 1 mùa giải. Dù chi bộn tiền để thuê HLV đẳng cấp và tuyển ngoại binh mang mác xịn, nhưng CLB Hà Nội chưa thể trở lại, thậm chí tiệm cận trở lại thời kỳ HLV Chu Đình Nghiêm từng góp sức tạo nên.

Dù biết rằng, mỗi HLV đôi khi chỉ đủ duyên số, năng lực để gồng gánh đội bóng ở một giai đoạn nhất định. Dù biết rằng, ngay cả khi ở lại, ông Nghiêm cũng chưa chắc giúp CLB Hà Nội vô địch, khi những đối thủ như CLB Công an Hà Nội, Nam Định đầu tư lực lượng rầm rộ...

Nhưng, thành công của HLV Chu Đình Nghiêm hôm nay có lẽ vẫn khiến nhiều người hoài niệm và nuối tiếc. CLB Hà Nội vẫn chật vật tìm lại hào quang xưa, còn CLB Hải Phòng đã có một chiến lược gia giỏi để mộng mơ.