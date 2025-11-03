Biên tập viên Quang Việt chia tay VTV: Khi cảm xúc dâng đầy…

BTV Quang Việt trong màu áo VTV ảnh: fbnv

Hành trình thanh xuân rực rỡ tại VTV

Ngày 3.11, BTV Quang Việt đã chính thức nói lời tạm biệt VTV, nơi anh đã trải qua "hành trình thanh xuân rực rỡ". Hành trình ấy bắt đầu từ tháng 11.2011 và khép lại cũng vào tháng 11.2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm.

Đối với Quang Việt, VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa: được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây.

"Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách. Sẽ mãi trân trọng, biết ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người bạn đã luôn đồng hành, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em theo đúng nghĩa", dẫn lời chia sẻ cảm xúc của BTV Quang Việt trên trang cá nhân.

Khép lại một hành trình đầy ắp kỷ niệm, ngày mai sẽ là một hành trình mới của Quang Việt. Tạm biệt những "từ khoá" quen thuộc: BTV/MC Quang Việt - tác nghiệp… tại đâu đó, phía trước anh sẽ là môi trường mới với niềm đam mê bóng đá vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

BTV Quang Việt tại gia đình VTV ảnh: FBNV

BTV Quang Việt chia sẻ: "Không nói lời chia tay, vì khi đã ở trong tim thì mãi vẫn ở đó. Nhưng tôi đã mất nhiều ngày trằn trọc, không ngủ được sau khi quyết định rời VTV. Một phần vì quá lưu luyến và yêu công việc, gắn bó với các đồng nghiệp như một gia đình, phần khác vì chưa quen với cảm giác không còn là một phần trong guồng quay quen thuộc suốt hơn chục năm qua.

Nhiều năm liền, sáng dậy sớm, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại: kiểm tra các nhóm viber công việc, email tin bài phóng sự gửi trong đêm, rồi đến cơ quan, soạn kịch bản, lên hình. Mọi thứ cứ thế lặp lại, đều đặn, gấp gáp nhưng đầy nhiệt huyết.

Với tôi, VTV là ngôi nhà thứ hai, nơi những đêm trực tin, dựng bài đôi khi còn nhiều hơn số đêm tôi ngủ ở nhà. Nói "đi làm" thì nghe là công việc, nhưng với tôi, đó là niềm vui, là cảm giác được sống trọn cùng đam mê thể thao".

Rời đi để bước xa hơn

BTV Quang Việt trong đợt công tác tại Đức ảnh: FBNV

Tại mái nhà VTV thân yêu, BTV Quang Việt đã may mắn gặp những người anh, người thầy, những người bạn cùng trải qua bao mùa SEA Games, EURO, World Cup…. những chuyến công tác nước ngoài, những đêm không ngủ trước các trận đấu của đội tuyển quốc gia, hay những bản tin trực tiếp khung giờ vàng đầy áp lực mà cũng thật tự hào với gia đình và bạn bè.

Nay rời đi, chắc chắn anh sẽ cần thời gian để thay đổi thói quen ấy, thói quen của một người luôn gắn mình với sóng truyền hình. Nhưng đôi khi, để trưởng thành hơn, phải dám rời vùng an toàn, cũng như cầu thủ một lần ra nước ngoài thi đấu.

"Tôi đã có 14 năm trọn vẹn với nghề, với những điều tốt đẹp nhất mà VTV đã trao cho mình: môi trường, cơ hội, và cả niềm tin. Giờ là lúc tôi muốn thử một hành trình mới, nơi mà thay vì đứng ngoài quan sát, tôi được bước vào cuộc chơi thật sự, được đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở một góc độ khác: góc độ của người làm điều hành, quản trị một đội bóng chuyên nghiệp ở V-League.

Tôi biết, con đường phía trước còn nhiều điều phải học, có thể không bằng phẳng, nhưng chắc chắn đầy háo hức. Bởi đôi khi, rời đi không phải vì muốn kết thúc, mà vì muốn đi xa hơn", Quang Việt bày tỏ, trước hành trình mới, nơi vai trò BTV sẽ chuyển thành từ khóa mới của người điều hành bóng đá chuyên nghiệp.