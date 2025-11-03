Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Báo Indonesia nói gì về mục tiêu HCV SEA Games 33 của U.23 Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
03/11/2025 09:44 GMT+7

CNN Indonesia cho rằng, U.23 Việt Nam mới là đối thủ lớn nhất của đội tuyển trẻ nước này trong hành trình bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 tới đây.

U.23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, không thể xem thường

"HLV Kim Sang-sik sẽ có lần đầu tiên tham dự SEA Games. Nhà cầm quân 48 tuổi người Hàn Quốc này đang ấp ủ tham vọng tái lập thành tích như người tiền nhiệm và là tiền bối của mình, HLV Park Hang-seo, người đã giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát HCV môn bóng đá nam SEA Games, với 2 lần cùng đội U.23 Việt Nam lên ngôi các năm 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022)", CNN Indonesia cho biết.

Báo Indonesia nói gì về mục tiêu HCV SEA Games 33 của U.23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Đội U.23 Việt Nam (áo trắng) sẽ phục thù U.23 Indonesia, giành lại HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33?

Ảnh: Ngọc Dương

CNN Indonesia cũng dẫn phát biểu của HLV Kim Sang-sik từ báo chí Việt Nam, cho biết: "Mục tiêu của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 không gì khác là phải quyết tâm giành lại chiếc HCV môn bóng đá nam. Mỗi HLV đều phải hướng đến kết quả. Thành tích thực sự là áp lực, nhưng nó cũng là động lực để chúng tôi tiến lên phía trước".

Theo CNN Indonesia: "U.23 Indonesia hiện là đương kim vô địch SEA Games môn bóng đá nam, sau khi HLV Indra Sjafri đã giúp giải tỏa cơn khát vàng kéo dài đến 32 năm chờ đợi (năm 2023 tại Campuchia). 

Nhà cầm quân này vừa trở lại để tìm kiếm cơ hội bảo vệ thành quả của mình. Bóng đá Indonesia cũng đặt trọng tâm lớn vào kỳ SEA Games sắp tới đây để lấy lại niềm tin sau cú sốc thất bại ở vòng loại World Cup 2026. Nhưng các đối thủ cạnh tranh như U.23 Việt Nam hay đội chủ nhà Thái Lan đều hết sức đáng gờm và đều đưa đến giải lực lượng mạnh nhất, HLV giỏi nhất tham dự".

"U.23 Việt Nam không bảo vệ được chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games từng đoạt được 2 lần trước đó, khi chỉ đoạt HCĐ an ủi ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023. Họ đã để thua đau U.23 Indonesia ở trận bán kết (tỷ số 2-3 dưới thời HLV Philippe Troussier). Rõ ràng là lần này U.23 Việt Nam hiện do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt rất muốn phục thù và giành lại những gì đã mất", CNN Indonesia đánh giá về tham vọng của U.23 Việt Nam.

Cũng theo CNN Indonesia, cuộc cạnh tranh chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 sắp tới đây sẽ cực kỳ khốc liệt, với các đội như U.23 Thái Lan chủ nhà đang tìm mọi cách bổ sung lực lượng, trong đó khả năng sẽ đưa cả cầu thủ gốc Anh Jude Soonsup-Bell (21 tuổi) vừa đồng ý trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan tham dự. 

U.23 Việt Nam cũng đưa lực lượng mạnh nhất, và có thể còn có cả các cầu thủ Việt Kiều xuất sắc và đủ điều kiện dự SEA Games 33.

Trong khi U.23 Indonesia cũng không ngoại lệ, HLV Indra Sjafri đã được bật đèn xanh để gọi tối đa các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan còn trong độ tuổi để thi đấu tại SEA Games 33 như Adrian Wibowo, Mauro Zijlstra và Ivar Jenner. 

Đội bóng trẻ xứ vạn đảo cũng được gọi các cầu thủ chủ chốt khác từ đội tuyển như các ngôi sao Muhammad Ferarri, Hokky Caraka hay Marselino Ferdinan… để đảm bảo khả năng tốt nhất bảo vệ chiếc HCV.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 3 đến 18.12, U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U.23 Malaysia và đội Lào. Bảng A là đội chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste. Bảng C với 4 đội, gồm đội đương kim vô địch U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. 

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

