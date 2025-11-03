Sáng 3.11 FIFA vẫn chưa chốt án phạt bóng đá Malaysia, xuất hiện các nguyên nhân bất ngờ

FIFA cần xem xét kỹ đơn kháng cáo của phía Malaysia, hoặc cũng có lý do khác

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng, có rất nhiều khả năng các quan chức FAM đã hiểu chưa đúng về thời hạn mà FIFA đưa ra vào ngày 30.10. Đó là thời điểm cơ quan bóng đá thế giới sẽ bắt đầu xem xét vụ việc của bóng đá Malaysia, liên quan việc kháng cáo vụ các cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Sau đó, trải qua các cuộc họp và điều trần, FIFA mới công bố kết quả kháng cáo.

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ kết quả kháng cáo sắp được FIFA công bố Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi không nghĩ FIFA thậm chí còn nói rằng họ muốn ban hành quyết định vào ngày 30.10. Điều chúng ta biết là cuộc họp đã diễn ra vào ngày đó. Chỉ là sau cuộc họp, đã có một quy trình để ban hành quyết định vì đây không phải là một cuộc họp thông thường", luật sư Nik Erman Nik Roseli chia sẻ.

Cũng theo luật sư Nik Erman Nik Roseli: "Bên cạnh điều này, có 3 yếu tố khiến FIFA công bố trễ án phạt của bóng đá Malaysia. Trong số đó có yếu tố thời gian cần thiết để xem xét sự việc, bên cạnh sự bận rộn của ủy ban thuộc cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang xử lý các vụ việc khác. Ngoài ra, có thể còn có một số lý do khiến quyết định của FIFA vẫn chưa được ban hành, bao gồm họ cần thời gian để xem xét các sự kiện và lập luận pháp lý do các bên liên quan đưa ra.

Họ cũng cần thời gian để soạn thảo quyết định một cách cẩn thận. Theo luật, việc hoãn phiên tòa hoặc quyết định được ban hành muộn là điều thường gặp và không nhất thiết mang một ý nghĩa cụ thể nào. Quyết định cần được Ủy ban Phúc thẩm FIFA xác nhận và xem xét kỹ lưỡng. Khi mọi thứ hoàn tất, quyết định sẽ được công bố".

Trước đó, nhà báo T.Avineshwaran của The Star cũng dự báo, việc FIFA im lặng chưa công bố kết quả kháng cáo của FAM là nhằm dành thời gian để củng cố hồ sơ, và tránh mọi bất trắc nếu vụ kiện được đưa đến CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế).

Cũng theo nhà báo T.Avineshwaran: "FIFA đang dành thời gian để đảm bảo những phát hiện của họ là chính xác và đầy đủ. Họ cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nếu sự việc được đưa đến CAS. Do đó, một khi có kết quả, việc FAM muốn kiện ra CAS cũng sẽ vô cùng khó khăn vì các bằng chứng là chính xác và đầy đủ của FIFA, nên việc lật ngược bản án là quá khó".

Cho đến nay (sáng 3.11), người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn đang nín thở chờ đợi quyết định phúc thẩm của FIFA sau khi FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc", trong khi các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Theo báo chí Argentina, nơi tiết lộ các chi tiết nguồn gốc thật sự trong giấy khai sinh thật của 2 cầu thủ Facundo Garces và Imanol Machuca, khả năng FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của FAM trong ngày 3.11 hoặc vào ngày 4.11.