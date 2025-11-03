Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Sáng 3.11 FIFA vẫn chưa chốt án phạt bóng đá Malaysia, xuất hiện các nguyên nhân bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
03/11/2025 09:02 GMT+7

Kênh Astro Arena dẫn lời của luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli, chia sẻ đã có một số yếu tố khiến FIFA vẫn chưa công bố quyết định về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

FIFA cần xem xét kỹ đơn kháng cáo của phía Malaysia, hoặc cũng có lý do khác

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng, có rất nhiều khả năng các quan chức FAM đã hiểu chưa đúng về thời hạn mà FIFA đưa ra vào ngày 30.10. Đó là thời điểm cơ quan bóng đá thế giới sẽ bắt đầu xem xét vụ việc của bóng đá Malaysia, liên quan việc kháng cáo vụ các cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Sau đó, trải qua các cuộc họp và điều trần, FIFA mới công bố kết quả kháng cáo.

Sáng 3.11 FIFA vẫn chưa chốt án phạt bóng đá Malaysia, xuất hiện các nguyên nhân bất ngờ- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ kết quả kháng cáo sắp được FIFA công bố

Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi không nghĩ FIFA thậm chí còn nói rằng họ muốn ban hành quyết định vào ngày 30.10. Điều chúng ta biết là cuộc họp đã diễn ra vào ngày đó. Chỉ là sau cuộc họp, đã có một quy trình để ban hành quyết định vì đây không phải là một cuộc họp thông thường", luật sư Nik Erman Nik Roseli chia sẻ.

Cũng theo luật sư Nik Erman Nik Roseli: "Bên cạnh điều này, có 3 yếu tố khiến FIFA công bố trễ án phạt của bóng đá Malaysia. Trong số đó có yếu tố thời gian cần thiết để xem xét sự việc, bên cạnh sự bận rộn của ủy ban thuộc cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang xử lý các vụ việc khác. Ngoài ra, có thể còn có một số lý do khiến quyết định của FIFA vẫn chưa được ban hành, bao gồm họ cần thời gian để xem xét các sự kiện và lập luận pháp lý do các bên liên quan đưa ra.

CLB Argentina hé lộ thời điểm FIFA công bố phán quyết kháng cáo của bóng đá Malaysia

Họ cũng cần thời gian để soạn thảo quyết định một cách cẩn thận. Theo luật, việc hoãn phiên tòa hoặc quyết định được ban hành muộn là điều thường gặp và không nhất thiết mang một ý nghĩa cụ thể nào. Quyết định cần được Ủy ban Phúc thẩm FIFA xác nhận và xem xét kỹ lưỡng. Khi mọi thứ hoàn tất, quyết định sẽ được công bố".

Trước đó, nhà báo T.Avineshwaran của The Star cũng dự báo, việc FIFA im lặng chưa công bố kết quả kháng cáo của FAM là nhằm dành thời gian để củng cố hồ sơ, và tránh mọi bất trắc nếu vụ kiện được đưa đến CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế).

Cũng theo nhà báo T.Avineshwaran: "FIFA đang dành thời gian để đảm bảo những phát hiện của họ là chính xác và đầy đủ. Họ cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nếu sự việc được đưa đến CAS. Do đó, một khi có kết quả, việc FAM muốn kiện ra CAS cũng sẽ vô cùng khó khăn vì các bằng chứng là chính xác và đầy đủ của FIFA, nên việc lật ngược bản án là quá khó".

Cho đến nay (sáng 3.11), người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn đang nín thở chờ đợi quyết định phúc thẩm của FIFA sau khi FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc", trong khi các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Theo báo chí Argentina, nơi tiết lộ các chi tiết nguồn gốc thật sự trong giấy khai sinh thật của 2 cầu thủ Facundo Garces và Imanol Machuca, khả năng FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của FAM trong ngày 3.11 hoặc vào ngày 4.11.

Tin liên quan

Luật sư FAM thuê bị công kích, huyền thoại Malaysia mong CĐV ngừng thức trắng đêm chờ FIFA

Luật sư FAM thuê bị công kích, huyền thoại Malaysia mong CĐV ngừng thức trắng đêm chờ FIFA

HLV kỳ cựu, đồng thời là huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir Ismail vừa kêu gọi CĐV nước này ngừng chờ đợi vì FIFA sẽ không thay đổi án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Trong khi đó, luật sư Serge Vittoz vừa bị truyền thông Malaysia lẫn CĐV chỉ trích dữ dội.

FIFA ‘hoãn binh’, củng cố hồ sơ bê bối nhập tịch lậu: Chặn đường FAM kiện lên CAS?

Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr toàn thắng, Messi ghi siêu phẩm nhưng Inter Miami lại phải…

Khám phá thêm chủ đề

FIFA FAM CAS Kháng cáo bóng đá Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận