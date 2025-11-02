Luật sư FAM thuê bị công kích, huyền thoại Malaysia mong CĐV ngừng thức trắng đêm chờ FIFA

"Hàng triệu người Malaysia không cần thức đêm trắng vì FIFA sẽ không thay đổi quyết định"

Bóng đá Malaysia phải chịu án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Mỗi cầu thủ này bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký. Riêng FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại trên.

Sau khi gửi đơn kháng cáo, dự kiến ngày 30.10 FAM sẽ nhận phán quyết cuối cùng từ FIFA. Dù vậy, tính đến chiều 2.11, truyền thông Malaysia khẳng định FAM vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Chia sẻ với trang Metro, huyền thoại Datuk Jamal Nasir Ismail bày tỏ: “Với tôi, hàng triệu người Malaysia không cần phải thức trắng đêm để mong chờ một quyết định khác từ FIFA. Chúng ta phải chấp nhận và sẵn sàng chấp nhận hình phạt như đã được công bố ngày 26.9”.

CĐV Malaysia đang chờ đợi trong vô vọng ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi nhận phán quyết từ FIFA, FAM đã có buổi họp báo bất thường vào ngày 17.10. Tiếp đó, Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Mahkota Ismail cũng bất ngờ xuất hiện ngày 25.10, trả lời các câu hỏi của báo chí. Ông Datuk Jamal Nasir Ismail khẳng định, thông qua 2 buổi họp báo này, kết quả kháng cáo từ FIFA dường như đã được tiết lộ.

Ông Datuk Jamal Nasir Ismail nhấn mạnh: “Sao phải chờ đợi khi chính Nhiếp chính vương Tunku Mahkota Ismail đã từng thừa nhận rằng hình phạt của FIFA sẽ không thay đổi. Có lẽ thứ mà chúng ta đang kỳ vọng là hình phạt có thể được giảm nhẹ một chút”.

Ông Datuk Jamal Nasir Ismail cho rằng FIFA sẽ không thay đổi phán quyết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Luật sư Serge Vittoz bị công kích vì gây ra tình trạng hỗn loạn thông tin

Việc FIFA dời thời điểm công bố kết quả kháng cáo khiến CĐV Malaysia sốt ruột. Thậm chí, kênh truyền hình Astro còn dùng cụm từ “đứng ngồi không yên” để mô tả tâm trạng hiện tại của nhiều CĐV nước này. Trước tình trạng trên, luật sư được FAM thuê để giải quyết đơn kháng cáo là ông Serge Vittoz bất ngờ bị nhắc tên. Nhiều CĐV Malaysia đã vào trang cá nhân, công kích vì cho rằng chính việc ông Serge Vittoz tuyên bố thời điểm FAM nhận kết quả kháng cáo từ FIFA đã gây ra tình trạng hỗn loạn thông tin như hiện tại.

Trang OTAI Stations (Malaysia) chỉ trích: “Ai là người đã nói rằng kết quả sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10? Nguyên nhân của sự hiểu lầm này xuất phát từ luật sư thể thao được FAM chỉ định để xử lý vụ việc, ông Serge Vittoz. Trong buổi họp báo ngày 17 tháng 10, chính ông Serge Vittoz đã nói rằng kết quả của Ủy ban kháng cáo FIFA sẽ được biết vào ngày 30 tháng 10. Kể từ đó, mọi người đều trông chờ và hồi hộp chờ đợi ngày này".

Luật sư Serge Vittoz (bìa phải) đang bị CĐV Malaysia chỉ trích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang OTAI Stations nhận định: “Thực tế, trong các tài liệu chính thức của FIFA, đặc biệt là trong văn bản có tiêu đề “Motivated Decision” dài 19 trang, không hề ghi rõ thời hạn cụ thể cho việc công bố kết quả kháng cáo. Ngày 30 tháng 10 chỉ mới là thời điểm bắt đầu cuộc họp của Ủy ban kháng cáo, và khi cuộc họp kết thúc cũng không thể lập tức công bố hoặc đưa ra quyết định ngay. Sau khi có quyết định, nó cần được soạn thảo, rà soát hoặc biên tập lại trước khi công bố. Chính vì điều này, những tuyên bố của ông Serge Vittoz là quá thiếu chính xác, dẫn đến việc ông chịu công kích”.