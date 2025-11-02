Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr toàn thắng, Messi ghi siêu phẩm nhưng Inter Miami lại phải…

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2025 09:15 GMT+7

Trong ngày Ronaldo ghi cú đúp để có 952 bàn thắng trong sự nghiệp giúp Al Nassr toàn thắng trận thứ 7 tại Saudi Pro League. Tại Mỹ, Messi chỉ góp 1 bàn an ủi khi Inter Miami để thua Nashville SC với tỷ số 1-2 ngày 2.11.

Thất bại cũ lại ám ảnh Messi và Inter Miami

Messi đã ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 trong trận ra quân tại vòng 1 play-off MLS Cup ngày 25.10. Nhưng ở trận thứ hai trong chuỗi 3 trận tại vòng này trên sân khách ngày 2.11, anh và các đồng đội để thua bạc nhược đối thủ với tỷ số 1-2. Qua đó, phải tìm cơ hội đi tiếp ở trận thứ ba trên sân nhà lúc 0 giờ ngày 9.11 tới.

Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr toàn thắng, Messi ghi siêu phẩm nhưng Inter Miami lại phải…- Ảnh 1.

Messi và Inter Miami đối mặt tình thế đầy thách thức ngay vòng 1 play-off MLS Cup trước đối thủ không dễ xơi Nashville SC

Ảnh: Reuters

Đây là tình cảnh có thể tái lập như ở mùa trước, khi Inter Miami thắng Atlanta United FC trận đầu tiên với tỷ số 2-1, nhưng thua lại 2 trận sau với tỷ số 1-2 và 2-3 đành sớm chia tay giấc mơ vô địch MLS Cup ngay vòng 1. 

Mùa này, Inter Miami khởi đầu mạnh mẽ trước Nashville SC, tưởng rằng họ sẽ không cần đến trận thứ ba. Mặc dù vậy, nỗi ám ảnh cũ lại hiện về.

Chính Messi trong cuộc phỏng vấn riêng mới đây với nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, đã thừa nhận: "Để vô địch MLS Cup, Inter Miami cần cải thiện rất đáng kể khả năng phòng ngự. MLS Cup là cuộc đấu khắc nghiệt, mỗi trận đấu đều mang tính quyết định và các đối thủ luôn thi đấu với nỗ lực cao nhất".

Điều lo ngại này đã trở thành sự thật, khi Inter Miami vẫn phập phù và phải trả giá đắt trong trận tái đấu với Nashville SC. 

Sam Surridge và Josh Bauer đã tận dụng các sai sót ở hàng thủ đội khách để lần lượt sớm ghi bàn ở phút thứ 9 từ chấm 11 m và 45, giúp Nashville SC dẫn trước tỷ số 2-0. 

Những nỗ lực của Messi khi ghi được bàn thắng siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp ở phút 90 rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Inter Miami. Nhưng vẫn không đủ để kịp tìm trận hòa và bước vào loạt sút luân lưu.

Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr toàn thắng, Messi ghi siêu phẩm nhưng Inter Miami lại phải…- Ảnh 2.

Trong lúc Messi và Inter Miami chật vật, Ronaldo giúp Al Nassr toàn thắng trận thứ 7 tại Saudi Pro League

Ảnh: Reuters

Trận thua tỷ số 1-2 ở sân khách trước Nashville SC, khiến cục diện cuộc đấu cân bằng với Inter Miami cũng thắng trận đầu tiên với tỷ số 3-1. Do đó, 2 đội sẽ bước vào trận thứ ba quyết định vào ngày 9.11 tới, để xác định đội chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Messi và các đồng đội ở Inter Miami vì thế sẽ còn rất nhiều việc phải làm, để tránh đi vào vết xe cũ ở mùa trước, có thể một lần nữa khiến giấc mơ vô địch MLS Cup lại dang dở.

Trong khi đó, danh thủ Ronaldo sau cú sốc vì trận thua của Al Nassr trước Al Ittihad với tỷ số 1-2 tại vòng 16 đội giải King's Cup Ả Rập Xê Út ngày 29.10, đã tìm lại niềm vui khi ghi cú đúp giúp đội nhà đánh bại đối thủ Al Feiha với tỷ số 2-1 tại vòng 7 Saudi Pro League ngày 2.11.

Các bàn thắng này giúp Ronaldo hiện ghi đến 952 bàn trong sự nghiệp, trong khi Al Nassr dẫn đầu tuyệt đối giải Saudi Pro League với 21 điểm sau 7 trận, hơn đội nhì bảng Al Taawoun 3 điểm.

