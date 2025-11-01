Luật sư lý giải bất ngờ vì sao FIFA chưa chốt phán quyết kháng cáo với bóng đá Malaysia

Cộng đồng bóng đá Malaysia "nín thở" chờ đợi

Bóng đá Malaysia đang trong những ngày căng thẳng khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Dự kiến, kết quả được công bố vào ngày 30.10, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào.

Sự im lặng kéo dài này khiến người hâm mộ Malaysia như "ngồi trên đống lửa". Nhiều người lo ngại đội tuyển quốc gia có thể hứng chịu thêm những hình phạt nặng nề, sau khi FAM và nhóm cầu thủ nhập tịch dính vào vụ bê bối giấy tờ gây chấn động bóng đá khu vực.

Tháng 9 vừa qua, FIFA đã ra án phạt nặng, bao gồm phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng), đồng thời phạt 7 cầu thủ nhập tịch mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng ở mọi cấp độ bóng đá. Danh sách cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết dành cho kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ẢNH: NGỌC LINH

Ủy ban kỷ luật của FIFA xác định rằng nhóm cầu thủ này đã sử dụng giấy tờ giả chứng minh nơi sinh của ông bà để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia — hành vi bị coi là vi phạm nghiêm trọng quy định về tư cách thi đấu quốc tế. Ngay sau đó, FAM đã gửi đơn kháng cáo, khẳng định cần được xem xét lại toàn bộ hồ sơ.

Luật sư lý giải nguyên nhân trì hoãn phán quyết

Trả lời Timesport (Malaysia), luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết, việc FIFA chưa công bố phán quyết không phải là điều bất thường. Theo ông, quá trình thảo luận trong nội bộ Ủy ban Kháng cáo FIFA thường kéo dài do tính phức tạp của các vụ việc có yếu tố pháp lý và bằng chứng chồng chéo.

"Quyết định của FIFA cần nhiều thời gian để xem xét kỹ lưỡng các dữ kiện và khía cạnh pháp lý, bao gồm cả việc yêu cầu các bên bổ sung tài liệu hoặc làm rõ lập luận. Đôi khi, một số thành viên của ủy ban bận xử lý vụ việc khác hoặc gặp vấn đề sức khỏe, khiến tiến trình bị chậm lại. Ngoài ra, việc gia hạn thời hạn nộp và phản hồi hồ sơ giữa hai bên cũng là chuyện rất phổ biến", luật sư kỳ cựu người Malaysia nói.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thể thao ẢNH: FBNV

Luật sư Nik Erman cũng dẫn chứng điều 60 trong luật Kỷ luật FIFA, theo đó bên kháng cáo - trong trường hợp này là FAM - có quyền cung cấp bằng chứng mới và đề xuất nhân chứng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các tài liệu bổ sung này phải tuân thủ thời hạn nghiêm ngặt, thường là năm ngày sau hạn cuối nộp đơn kháng cáo, và đơn kháng cáo ban đầu phải được gửi trong vòng ba ngày kể từ khi nhận thông báo quyết định.

"Nếu FAM cho rằng họ đã nộp sai tài liệu, họ có quyền được gửi lại hồ sơ đúng. Đồng thời, FAM cũng có quyền phản biện kết luận của ủy ban kỷ luật, đặc biệt trong việc xem xét các giấy khai sinh gốc", ông nói thêm.

Phán quyết có thể còn kéo dài

Theo ông Nik Erman, đây là một quy trình pháp lý phức tạp và tốn thời gian, đòi hỏi FIFA phải xem xét cẩn trọng từng chi tiết trước khi đưa ra kết luận. Ông cho rằng, việc chậm trễ lần này không phải là dấu hiệu tiêu cực, mà là một phần trong quy trình bảo đảm tính công bằng và minh bạch của FIFA.

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’

"Việc xem xét bổ sung bằng chứng, rà soát lập luận pháp lý và trao đổi giữa các bên là điều cần thiết. Chính điều đó khiến cho tiến trình này kéo dài hơn dự kiến ban đầu, nhưng lại đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra sẽ có cơ sở vững chắc", ông kết luận.

Hiện tại, toàn bộ giới bóng đá Malaysia vẫn đang ngóng chờ phán quyết từ FIFA, trong khi đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của vòng loại Asian Cup 2027. Một kết quả bất lợi không chỉ khiến FAM thiệt hại về tài chính và uy tín, mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến hành trình dự giải châu lục của đội tuyển Malaysia.