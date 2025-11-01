Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA vẫn im lặng, FAM càng ‘hoang mang’ tột độ: Tính nước cờ bỏ kiện lên CAS cho lành?

Giang Lao
Giang Lao
01/11/2025 09:26 GMT+7

Theo New Straits Times, tính đến sáng 1.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về đơn kháng cáo của phía Malaysia (FAM) liên quan 7 cầu thủ nhập tịch. Khả năng kiện lên CAS cũng cực thấp.

Chưa rõ ý định của FIFA, người hâm mộ Malaysia nín thở

"Sự im lặng của FIFA đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người vẫn đang chờ đợi quyết định kháng cáo của FAM liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch", New Straits Times cho biết.

FIFA vẫn im lặng, FAM càng ‘hoang mang’ tột độ: Tính nước cờ bỏ kiện lên CAS cho lành?- Ảnh 1.

FIFA vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo của FAM, người hâm mộ Malaysia tiếp tục lo lắng

Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo tờ báo hàng đầu của Malaysia này: "Vụ FIFA xử phạt: Vẫn chưa có thông tin gì về quyết định kháng cáo của FAM". Qua đó, cho thấy mọi thứ sẽ được tiếp tục chờ đợi sang ngày 1.11.

Cùng lúc, tờ The Star viết: "Với những thông tin mới từ báo chí Argentina vừa tiết lộ về nguồn gốc của cầu thủ Facundo Garces (là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch, không liên quan gì đến Malaysia), sẽ làm khó khăn hơn khả năng kiện của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kết quả kháng cáo bất lợi".

Trong khi đó, New Straits Times cho biết thêm: "Người hâm mộ Malaysia rất thất vọng khi vào ngày 30.10, FIFA đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào trên trang web chính thức về kết quả kháng cáo của FAM. Sự việc được chờ đợi trong thấp thỏm, và tính đến sáng nay (1.11), vẫn chưa có thông tin cập nhật mới nào trên trang web của FIFA, làm dấy lên thêm những đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ và giới quan sát địa phương về số phận của 7 cầu thủ nhập tịch này".

Trước đó, đại diện pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc, luật sư Serge Vittoz, cho biết quyết định chính thức dự kiến sẽ được FIFA công bố sớm nhất vào ngày 30.10, sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA kết thúc cuộc họp.

FIFA vẫn im lặng, FAM càng ‘hoang mang’ tột độ: Tính nước cờ bỏ kiện lên CAS cho lành?- Ảnh 2.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina)

Ảnh: Ngọc Linh

"Vào ngày 17.10, chúng tôi được thông báo rằng quyết định chính thức sẽ được Ủy ban Phúc thẩm của FIFA ban hành vào ngày 30.10. Quyết định này nhiều khả năng sẽ được thông báo đến các bên liên quan trong cùng ngày hoặc vài ngày sau đó", ông Serge Vittoz nói trong cuộc họp báo vài tuần trước, theo New Straits Times trích dẫn vào ngày 1.11.

Cũng theo New Straits Times, việc FAM và người hâm mộ bóng đá Malaysia rất nóng lòng chờ đợi kết quả kháng cáo từ FIFA, là nhằm xác định khả năng có kháng cáo ra CAS hay không, trong trường hợp phán quyết gây bất lợi.

Mặc dù vậy, theo tờ The Star, sự thật nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi suốt nhiều tháng nay, ngày càng lộ rõ, rằng trong tất cả họ không có ai có nguồn gốc Malaysia như FAM đã gửi hồ sơ lên FIFA. Vì vậy, kết quả kháng cáo gần như đã có, chỉ là FIFA đang xem xét một cách thận trọng trước khi đưa ra thông báo, có thể là bản án cuối cùng cho bóng đá Malaysia.

"Khả năng kháng cáo của bóng đá Malaysia lên FIFA về việc đình chỉ của 7 cầu thủ nhập tịch, dường như không có nhiều khả năng thành công, đặc biệt là sau khi truyền thông Argentina tiết lộ thêm bằng chứng mới mâu thuẫn với những tuyên bố quan trọng về nguồn gốc tổ tiên của FAM đã gửi FIFA", The Star kết luận.

