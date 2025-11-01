Cầu thủ nhập tịch lậu gửi thông điệp ‘ẩn ý’ sau phiên điều trần với FIFA, Malaysia càng nóng ruột

Báo chí Malaysia sốt ruột

Trên trang Instagram, Hội CĐV của CLB Velez có tên Sabado Velez bất ngờ đăng tải hình ảnh cầu thủ Imanol Machuca kèm chú thích: “Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”. Theo truyền thông Malaysia, đây là thông điệp mà Imanol Machuca đã nhắn nhủ CĐV CLB Velez sau khi tham gia phiên điều trần với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Imanol Machuca (áo vàng) đã hoàn tất phiên điều trần với FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Imanol Machuca nằm trong nhóm cầu thủ phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.9. Imanol Machuca và 6 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazaba bị kết luận sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng).

Theo kế hoạch, FAM sẽ nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA vào ngày 30.10. Tuy nhiên, tổ chức bóng đá thế giới đã quyết định chậm lại vì cần thêm thời gian để làm rõ một số thủ tục mà FAM đã cung cấp. Đồng thời, 7 cầu thủ cũng phải đến trụ sở FIFA, tham gia phiên điều trần.

“Thông điệp mà Imanol Machuca gửi CLB Velez đến sau khi anh tham gia phiên điều trần với FIFA ngày 30.10. Mọi thứ cho thấy cầu thủ này rất lạc quan”, trang Bharian (Malaysia) nhận định.

Khi được trang Bharian phỏng vấn, các nguồn tin thân cận của Imanol Machuca tiết lộ thêm: “Một phiên điều trần đã diễn ra vào tuần này. Không chỉ FAM mà ngay cả 7 cầu thủ cũng có mặt. Đồng thời, 7 cầu thủ cũng có đội ngũ luật sư riêng, trình bày lập luận của họ trước FIFA”.

Trang Bharian cũng đề cập thời gian FAM có thể nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA do những người thân của Imanol Machuca cung cấp.

“Dự kiến, thông báo kèm theo quyết định cuối cùng sẽ được ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 4.11. Tất cả những người thân của Imanol Machuca đều lạc quan, tin vào một diễn biến tốt đẹp sắp đến”, trang Bharian bình luận.

Người thân của Imanol Machuca (11) vẫn đang rất lạc quan ẢNH: NGỌC LINH

Tại Malaysia, việc FIFA không đưa ra kết quả kháng cáo đúng thời hạn khiến CĐV nước này càng lo lắng. Trưa 1.11, kênh truyền hình Buletin TV3 đánh giá: “Tháng 10 trôi qua, FIFA vẫn chưa đưa ra kết quả kháng cáo. Họ liên tục im lặng, không đưa ra lời giải thích nào khiến hàng triệu con tim Malaysia thấp thỏm.

Trong hơn 1 tháng qua, đây chính là chủ đề nóng hổi trong cộng đồng người hâm mộ địa phương. Hơn ai hết, người dân Malaysia tiếp tục thắc mắc về số phận của FAM và cả 7 cầu thủ”.



