Công nghệ Tin tức công nghệ

Instagram triển khai tính năng xem lại lịch sử Reels

Thạch An
Thạch An
25/10/2025 18:03 GMT+7

Mạng xã hội Instagram vừa công bố triển khai tính năng mới mang tên Watch History (lịch sử xem) dành cho Reels, cho phép người dùng truy cập lại toàn bộ các video dạng ngắn mà họ đã từng xem trước đó trên nền tảng.

Instagram chính thức ra mắt tính năng Lịch sử xem Reels

Đây được xem là một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất trong thời gian qua. Theo thông báo từ ông Adam Mosseri, Giám đốc điều hành Instagram, người dùng có thể tìm thấy tính năng mới này trong mục Hoạt động của bạn (Your Activity), nằm bên trong phần Cài đặt (Settings) của trang cá nhân. Tại đây, toàn bộ lịch sử xem Reels sẽ được hiển thị một cách rõ ràng, kèm theo nhiều công cụ hỗ trợ lọc và sắp xếp nội dung.

Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn các tính năng như: Xem lại video theo ngày, bao gồm tuần qua, tháng qua, hoặc một khoảng thời gian tùy chọn. Sắp xếp video theo thứ tự thời gian: từ cũ đến mới hoặc ngược lại. Lọc video theo người đăng (tác giả) hoặc xóa từng video khỏi lịch sử nếu muốn giữ quyền riêng tư.

Instagram chính thức ra mắt tính năng xem lại lịch sử dành cho Reels - Ảnh 1.

Người dùng có thể tìm thấy tính năng mới này trong mục "Hoạt động của bạn" (Your Activity)

ẢNH: T.A


Tính năng này được đánh giá là bước tiến trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt là với những ai thường xuyên sử dụng Reels để giải trí, học tập hoặc tìm cảm hứng sáng tạo. 

Reels được xem là "át chủ bài" của Instagram trong cuộc đua với TikTok

Việc Instagram ưu tiên phát triển Reels không phải là điều ngẫu nhiên. Theo báo cáo tài chính của Meta, hơn 50% thời gian người dùng dành trên Instagram là để xem Reels. Không chỉ dừng lại ở đó, tính đến đầu năm 2025, người dùng trên toàn hệ sinh thái Meta (bao gồm cả Facebook và Instagram) đã xem trên 140 tỉ Reels mỗi ngày, con số cho thấy mức độ bùng nổ và sức hút khổng lồ của định dạng video ngắn.

Instagram chính thức ra mắt tính năng xem lại lịch sử dành cho Reels - Ảnh 2.

Reels được xem là "át chủ bài" của Instagram trong cuộc đua với TikTok

ẢNH: REUTERS

Instagram hiện có khoảng 2,2 tỉ người dùng hoạt động hàng tháng (MAUs) trên toàn cầu, là một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thị trường có số lượng người dùng đông đảo nhất, với khoảng 360 triệu người, phần lớn thuộc nhóm tuổi từ 18 đến 34, nhóm nhân khẩu học vốn rất ưa chuộng nội dung Reels.

Với mức độ tiêu thụ nội dung khổng lồ như vậy, không khó hiểu khi Meta liên tục bổ sung các tính năng mới xoay quanh Reels như: kết nối nhiều video thành chuỗi (Reel series), xem cửa sổ nổi (Picture-in-Picture), và nay là Lịch sử xem Reels (Watch History).

Tính năng mới này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm lại những video đã từng xem, mà còn góp phần tăng thời gian sử dụng ứng dụng, đồng thời khuyến khích tương tác nhiều hơn với các nhà sáng tạo nội dung. Đây được xem là một bước đi chiến lược của Meta trong nỗ lực giữ chân người dùng giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ TikTok và các nền tảng video ngắn khác.

