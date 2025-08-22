vivo ra mắt kính thực tế hỗn hợp, cạnh tranh với Apple và Meta

Vision Discovery Edition được xem là câu trả lời của vivo cho chiếc Vision Pro trị giá 3.500 USD của Apple và kính thực tế ảo Project Moohan sắp ra mắt của Samsung. Chiếc kính này được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập của vivo tại Đông Quản, thành phố nổi tiếng với ngành sản xuất và chỉ cách trung tâm công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc một giờ lái xe.

vivo Vision cho phép người dùng tiếp nhận nội dung và tương tác theo những cách mới trong môi trường xung quanh

Ảnh: T.L



vivo tự hào gọi đây là kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của hãng, kết hợp giữa thực tế tăng cường và thực tế ảo để tạo ra trải nghiệm liền mạch giữa thế giới số và thế giới thực. Với thiết kế tương tự Vision Pro, kính của vivo được làm từ khung kim loại kết hợp nhựa, kính và vải. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn là kính vivo chỉ nặng 398 gram, nhẹ hơn 26% so với mức trung bình của ngành, với chiều cao 83 mm và độ dày 40 mm.

Hệ thống theo dõi mắt của kính cho phép người dùng điều khiển giao diện bằng cách nhìn và chạm bằng ngón tay. Vision Discovery Edition sử dụng màn hình microOLED siêu nhỏ với độ phân giải cao cho phép người dùng quay video 3D và chụp ảnh không gian, mặc dù cần một số smartphone vivo nhất định để sử dụng.

vivo đã dành 4 năm nghiên cứu và phát triển để cho ra đời sản phẩm này, với 1.800 linh kiện được sử dụng trong quá trình chế tạo, tương tự như việc sản xuất một máy tính cá nhân. Tuy nhiên, vivo sẽ không ra mắt kính ngay trong năm nay mà sẽ tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng và nhà phát triển thông qua các khu vực demo tại một số thành phố của Trung Quốc.

Những nét thiết kế nổi bật

Vision Discovery Edition có tính năng điều khiển 3 chiều bằng cử chỉ tay và ngón tay, camera được tích hợp trên ống kính phía trước cùng với núm xoay kỹ thuật số cho phép điều chỉnh độ mờ của màn hình. Thiết bị này có 4 kích cỡ gioăng nhẹ và 8 tùy chọn đệm mút đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

vivo Vision hứa hẹn mang đến trải nghiệm nội dung và tương tác mới mẻ, cho phép người dùng xem phim với màn hình có thể hiển thị rộng tới 36 mét. Thiết bị được trang bị nền tảng Snapdragon XR2+ Gen 2 của Qualcomm và hệ điều hành độc quyền OriginOS.

Thiết bị có 4 kích cỡ gioăng nhẹ và 8 tùy chọn đệm mút tạo sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Ảnh: T.L



Điểm thú vị nữa ở Vision Discovery Edition chính là được kết nối với bộ pin riêng có kích thước bằng một chiếc điện thoại cho thời gian sử dụng lên đến 2 giờ.

Những thách thức phía trước

Mặc dù công nghệ thực tế hỗn hợp đang phát triển nhanh chóng, nhưng việc phát triển thị trường cho các thiết bị nhập vai này vẫn còn nhiều thách thức. Các công ty cần cải tiến công nghệ màn hình, giảm chi phí và nâng cao thời lượng pin. Một thách thức lớn khác là phát triển các ứng dụng hấp dẫn và bộ công cụ năng suất để thuyết phục người tiêu dùng đầu tư vào kính thực tế hỗn hợp, vượt ra ngoài các ứng dụng thông thường và trò chơi.

Một chuyên gia phân tích của Canalys, nhận định vivo đã thành công trong việc mở rộng thị trường smartphone tại Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Giờ đây, việc phát triển trong phân khúc cao cấp là bước đi quan trọng tiếp theo. "Điều này có thể liên quan đến việc R&D đạt được một cột mốc quan trọng, khiến việc tiến lên phía trước trở nên hợp lý hơn là chờ đợi người khác giải quyết những rào cản lớn, ngay cả khi tiềm năng doanh số trước mắt còn hạn chế".

Kính thực tế ảo của Vivo chỉ nặng 398 gram, cao 83 mm và dày 40 mm được ra mắt tại một sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Ảnh: T.L



Triển vọng tương lai của thiết bị thực tế hỗn hợp

Mặc dù thị trường kính thực tế ảo hiện tại còn nhỏ, các công ty vẫn đang tích cực phát triển thiết bị VR và thực tế hỗn hợp. Meta đang phát triển kính thực tế ảo Quest 4 và một mẫu cao cấp mới, trong khi Google kỳ vọng hệ điều hành Android XR sẽ thúc đẩy sự phát triển của kính thực tế ảo.

Apple có thể sẽ ra mắt thiết bị đeo đầu mới vào năm 2025, bao gồm cả phiên bản kế nhiệm Vision Pro và một mẫu kính giá rẻ hơn. Mục tiêu cuối cùng của nhiều công ty là phát triển kính thực tế tăng cường mang lại trải nghiệm tương tự như tai nghe nhưng gọn nhẹ hơn. Meta, Snap và Google đều đang nỗ lực dẫn đầu trong lĩnh vực AR, với các nguyên mẫu kính AR đang được phát triển để phủ màn hình kỹ thuật số lên thế giới thực.

Trong khi các công ty tiếp tục thử nghiệm với thiết bị thực tế hỗn hợp và kính thực tế tăng cường, kính thông minh đơn giản với camera và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên phổ biến. Meta trước đó đã thành công với kính thông minh Ray-Ban, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như quay video và gọi điện thoại mà không cần màn hình.