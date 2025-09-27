Facebook và Instagram ra mắt gói đăng ký trả phí không quảng cáo

Người dùng Facebook, Instagram trả phí để có trải nghiệm tốt hơn

Theo Reuters, gói dịch vụ sẽ chính thức áp dụng trong vài tuần tới. Người dùng có thể chọn trả 2,99 bảng (khoảng 4 USD)/tháng trên phiên bản website hoặc 3,99 bảng (khoảng 5,1 USD)/tháng trên ứng dụng iOS và Android. Với lựa chọn này, tài khoản sẽ không còn hiển thị quảng cáo cá nhân hóa và dữ liệu người dùng cũng không bị sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Meta khẳng định, đây là phản hồi trực tiếp trước hướng dẫn của cơ quan quản lý Anh và nhấn mạnh rằng mô hình mới mang lại thêm quyền lựa chọn cho người dùng: hoặc tiếp tục dùng miễn phí với quảng cáo, hoặc trả phí để có không gian trực tuyến riêng tư hơn.

Facebook, Instagram sắp ra mắt bản trả phí không xem quảng cáo tại Anh ẢNH: AFP

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Liên minh châu Âu. Tại EU, gói không quảng cáo có mức giá khởi điểm là 5,99 euro (khoảng 7 USD). Giới phân tích cho rằng sự khác biệt mức phí phản ánh sự khác nhau trong khung pháp lý. Tại Liên minh châu Âu, Meta phải tuân thủ các đạo luật mới như Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), vốn siết chặt việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng. Điều này buộc công ty định giá cao hơn để vừa bù đắp nguồn thu quảng cáo, vừa hạn chế số lượng người dùng chọn gói trả phí.

Trong khi đó, tại Anh, sau khi rời EU, cơ quan quản lý chỉ yêu cầu Meta tạo thêm lựa chọn cho người dùng thay vì áp đặt chuẩn khắt khe. Điều này mở đường cho công ty triển khai mức phí thấp hơn, vừa dễ tiếp cận, vừa như một thử nghiệm để đo lường phản ứng thị trường.

Thách thức cho mô hình quảng cáo số của Meta

Theo thống kê, 98% trong tổng gần 165 tỉ USD doanh thu năm ngoái của Meta đến từ quảng cáo. Vì vậy, việc triển khai gói trả phí dù có thể chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược: vừa thể hiện sự tuân thủ pháp lý, vừa mở ra mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến quyền riêng tư.

Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy trải nghiệm "sạch" hơn? ẢNH: REUTERS

Công ty từ lâu đã thu lợi nhuận khổng lồ từ việc bán dữ liệu người dùng cho các nhà quảng cáo, nhưng mô hình này đã dẫn tới nhiều cuộc đối đầu với cơ quan quản lý về vấn đề quyền riêng tư dữ liệu. Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy trải nghiệm "sạch" hơn. Với mức giá thấp tại Anh, Meta rõ ràng đang muốn thử nghiệm phản ứng thị trường trước khi cân nhắc mở rộng ra các quốc gia khác.