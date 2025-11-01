CLB Argentina tiết lộ FIFA công bố kết quả kháng cáo vào đầu tuần sau, Malaysia vẫn ‘mất ngủ’

CLB của cầu thủ nhập tịch lậu lên tiếng

Không khí bóng đá Malaysia những ngày này ngập trong lo âu. Người hâm mộ trên khắp cả nước liên tục kiểm tra điện thoại, chờ từng dòng tin về phán quyết của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - vụ việc được xem là có thể định đoạt tương lai của bóng đá nước này.

Báo New Straits Times (Malaysia) dẫn tiết lộ từ CLB Velez Sarsfield (Argentina) - đội bóng chủ quản của Imanol Machuca, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ, FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định vào thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Thông tin này khiến dư luận Malaysia thêm phần thấp thỏm, nhất là khi FIFA từng được cho là sẽ ra phán quyết vào ngày 30.10, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ động thái chính thức nào.

Án phạt nặng nề vẫn treo lơ lửng với bóng đá Malaysia

Trước đó, hồi tháng 9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng) vì làm giả giấy tờ tư cách thi đấu liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch. Cùng với đó, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng trên mọi mặt trận bóng đá.

Danh sách bảy cầu thủ gồm Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal và Gabriel Palmero. Theo kết luận của Ủy ban kỷ luật FIFA, nhóm cầu thủ này bị cáo buộc sử dụng giấy chứng nhận nguồn gốc tổ tiên giả để hợp thức hóa tư cách khoác áo đội tuyển Malaysia.

Vụ việc đã khiến hình ảnh của bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng, trong khi FAM lập tức gửi đơn kháng cáo nhằm bảo vệ lập trường rằng họ không cố ý vi phạm quy định của FIFA. Tuy nhiên, việc FIFA trì hoãn công bố kết quả khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng về khả năng án phạt được giữ nguyên hoặc thậm chí bị siết chặt hơn.

Giới chuyên môn: Việc chậm trễ là bình thường

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, người am hiểu hoạt động của Ủy ban Kháng cáo FIFA, việc chưa có phán quyết không đồng nghĩa với bất lợi cho FAM. Ông cho rằng các vụ việc phức tạp có yếu tố pháp lý và bằng chứng chồng chéo thường mất nhiều thời gian để thảo luận và rà soát.

"FIFA cần xem xét kỹ lưỡng các dữ kiện và khía cạnh pháp lý. Việc yêu cầu bổ sung hoặc làm rõ tài liệu giữa các bên là chuyện rất thường gặp. Thậm chí, có thể một số thành viên của ủy ban đang bận công việc khác hoặc gặp vấn đề sức khỏe, dẫn đến việc ra quyết định bị trì hoãn.

FAM có thể nộp bổ sung các tài liệu chính xác hơn nếu trước đó gửi sai. Đây là phần không thể thiếu của quy trình pháp lý và có thể khiến tiến trình kéo dài hơn dự kiến", luật sư phân tích, đồng thời cho rằng đây không phải là sự chậm trễ bất thường, mà là bước đi cần thiết để đảm bảo tính công bằng trong xét xử.

Người hâm mộ chờ trong căng thẳng

Trong lúc các bên liên quan vẫn im lặng, người hâm mộ Malaysia ngày càng sốt ruột. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận thể hiện sự lo lắng rằng phán quyết sắp tới có thể khiến đội tuyển quốc gia mất điểm, thậm chí bị tước quyền tham dự vòng loại Asian Cup 2027, nơi Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi: nếu FIFA giữ nguyên án phạt, liệu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có tiếp tục vào cuộc để xem xét bổ sung các hình thức kỷ luật hay không.