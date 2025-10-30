Chủ tịch AFC tuyên bố có thể xử Việt Nam và Nepal thắng Malaysia: Vòng loại Asian Cup biến động

Theo New Straits Times, bóng đá Malaysia đang nín thở chờ phán quyết của FIFA, dự kiến công bố vào ngày 1.11, liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu FIFA giữ nguyên quyết định, FAM có thể phải đối mặt với án phạt tiếp theo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết tổ chức này sẽ chỉ hành động sau khi toàn bộ quy trình pháp lý kết thúc.

Ông nói: “Dù phán quyết đến từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA hay Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chúng tôi sẽ xem đó là quyết định cuối cùng. Một khi vụ việc được khép lại, hồ sơ sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động dựa trên mức độ ảnh hưởng của quyết định đó tới các giải đấu do AFC quản lý”.

Theo ông Windsor, Ủy ban kỷ luật của AFC sẽ chỉ tập trung xem xét vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ, bởi đây là khía cạnh liên quan trực tiếp đến các giải đấu của châu lục. Ông cũng nhấn mạnh rằng vụ việc đang được xem xét qua hai kênh pháp lý khác nhau: kháng cáo kỷ luật thông qua CAS và tòa án bóng đá CAS. Điều này đồng nghĩa sẽ có hai phán quyết riêng biệt trước khi AFC đưa ra động thái cuối cùng.

Trước đó, hồi tháng 9, FIFA đã ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng), đồng thời phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm cả 7 người thi đấu trong 12 tháng ở mọi cấp độ bóng đá. Danh sách cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ủy ban kỷ luật FIFA kết luận rằng hồ sơ đăng ký của các cầu thủ này có sai lệch, khi họ sử dụng giấy tờ chứng minh nơi sinh của ông bà là giả để được công nhận là đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Hành vi này được xem là vi phạm nghiêm trọng quy định về tư cách thi đấu cầu thủ quốc tế của FIFA.

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 có thể thay đổi

Nếu phán quyết của FIFA không thay đổi, vị trí của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng. Bảy cầu thủ nhập tịch này từng ra sân trong chiến thắng 2-0 trước Nepal vào ngày 25.3 và thắng 4-0 trước Việt Nam vào ngày 10.6. Hiện đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận, trong khi chỉ đội đứng đầu mới giành vé trực tiếp đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ tiếp Nepal tại Kuala Lumpur ngày 18.11 và gặp lại Việt Nam vào ngày 31.3 năm sau. Nếu FIFA giữ nguyên án phạt, những kết quả này có thể bị xem xét lại, kéo theo nguy cơ thay đổi cục diện bảng đấu và ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình giành vé dự giải châu lục của Malaysia.

Bê bối lớn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Ông Windsor Paul John cho biết AFC cần vụ việc được giải quyết dứt điểm trước ngày 31.3.2026 để có thể chốt danh sách các đội đủ điều kiện dự Asian Cup 2027. “Để tổ chức bốc thăm, chúng tôi cần xác định rõ đội nào vượt qua vòng loại từ bảng của Malaysia. Do đó, chúng tôi hy vọng mọi thủ tục sẽ hoàn tất trước thời hạn này. Đây là quá trình dài, bởi các thủ tục tư pháp quốc tế phải được tiến hành đúng quy định và không thể đốt cháy giai đoạn,” ông nói.

Trong bối cảnh toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia đang chờ đợi phán quyết mang tính định đoạt từ FIFA, nỗi lo về những hệ quả dây chuyền – từ án phạt quốc tế đến khả năng bị AFC can thiệp - đang bao trùm lên FAM. Nếu các cáo buộc được giữ nguyên, bóng đá Malaysia không chỉ đối mặt với thiệt hại tài chính và danh tiếng, mà còn có nguy cơ đánh mất cơ hội góp mặt ở Asian Cup 2027 - giải đấu mà đội tuyển từng kỳ vọng sẽ đánh dấu bước trở lại của mình trên bản đồ bóng đá châu Á.