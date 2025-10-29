Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiều nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ
Video Thể thao

Chiều nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
29/10/2025 09:58 GMT+7

Sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm Giải futsal vô địch U.19 Đông Nam Á 2025 tại Nonthaburi (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra thông cáo chính thức xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam.

Chiều 28.10 tại Nonthaburi (Thái Lan), trong lễ bốc thăm Giải futsal vô địch U.19 và U.16 Đông Nam Á 2025, BTC đã sử dụng sau hình ảnh quốc kỳ khi bốc thăm đến Việt Nam. Theo đó, quốc kỳ Trung Quốc đã xuất hiện thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Ngay trong tối 28.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để phản đối và yêu cầu làm rõ nguyên nhân của sai sót nghiêm trọng này. Trong công văn gửi AFF, VFF nhấn mạnh rằng việc hiển thị sai quốc kỳ là hành vi không thể chấp nhận, đồng thời đề nghị FAT có lời xin lỗi chính thức và đưa ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Trước phản ứng chính đáng của phía Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra thông cáo chính thức thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam. Ông Adisak Benjasiriwan, Phó chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, cho biết đây là “lỗi do con người, hoàn toàn không có chủ ý xúc phạm Việt Nam.

Chiều nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ

Trong thông cáo, FAT nhấn mạnh họ “nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tôn trọng mọi quốc gia thành viên”, đồng thời xem đây là bài học để nâng cao sự cẩn trọng và chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức các sự kiện quốc tế.

FAT cũng cho biết đã thành lập ủy ban điều tra sự thật để làm rõ trách nhiệm và xử lý những người liên quan.

Theo thông cáo, bà Nualphan Lamsam (Madame Pang) – Chủ tịch FAT – đã gửi thư xin lỗi chính thức đến cả VFF và AFF, đồng thời ủy quyền cho ông Adisak Benjasiriwan cùng đoàn công tác trực tiếp sang Việt Nam vào ngày 29.10 để gặp và xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú.

